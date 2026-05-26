2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Nagy Krisztián beüti a találkozó elsõ gólját a svájci jégkorong-világbajnokság A csoportja harmadik fordulójának Magyarország-Nagy-Britannia mérkõzésén Zürichben 2026. május 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Andreas Becker

A hokiválogatott újra bennmaradt az elitben – Majoross Gergely: előrébb tartunk, mint tavaly

Infostart / InfoRádió

A magyar férfi jégkorong-válogatott egy győzelemmel és hat vereséggel zárta az A csoportos világbajnokság csoportkörét, és jövőre sorozatban harmadszor szerepelhet a legjobbak között. A szövetségi kapitány szerint idén már sokkal előrébb tartottak, mint tavaly. Ez a lőtt gólok számában és az érettebb döntésekben is megnyilvánult – erről beszélt az InfoRádióban Majoross Gergely, aki azt is mondta, az a cél, hogy folyamatosan közelítsenek az elit vb csapatainak szintjéhez.

Azt gondoltam, hogy lehet reális esély a bennmaradásra, ha a legjobbunkat tudjuk nyújtani, és ez többé-kevésbé sikerült is, még ha nem is minden meccs minden harmadában, de sokkal jobb arányban, mint tavaly – mondta Majoross Gergely, hozzátéve: „a mindent eldöntő mérkőzésen a britek ellen meghatározó teljesítményt nyújtottunk, és megérdemelten nyertük meg, és utólag az derült ki, hogy ez elég volt a bennmaradáshoz”.

Egy győzelem mellett hat vereség lett a vége. De a kapitány szerint így is sokkal előrébb jártunk idén, mint tavaly, de hozzátette: természetesen az a feladat, hogy folyamatosan közelíteni tudjunk ehhez a szinthez.

„Volt néhány mérkőzés, ahol nem tudunk partnerei lenni az ellenfeleinknek, hanem csak túlélni próbálunk, de lehet ez a közeljövőben több, mint egy győzelem. Most az a realitás, amit láttunk”

– fogalmazott.„Mindenki kitett mindent, így azt hiszem, hogy az erőfeszítésre, az odaadásra egyáltalán nem lehet panasz. Ennek most ez lett a végkifejlete, hogy újra az A-csoportban tudunk játszani” – tette hozzá.

A csapat több gólt lőtt, mint tavaly az elit vb-n. Tavaly és idén is voltak sérültek. „Volt pár visszatérőnk, és azt hiszem, hogy az idősebb játékosaink hozzá tudtak tenni a teljesítményhez. Nem hiszem, hogy ebben lesz nagy szórás a szezonok között, nyilván mindig várható egy-egy hiányzó, de remélhetőleg sosem lesz nagyon sok” – fogalmazott, hozzátéve: „akiktől vártuk, hogy a dolog élére tudjanak állni, azok ezt megtették. A lőtt gólok számában is látszott, de az érettebb döntéseinkben is. A fiatal játékosainkat pedig előrébb vitte ez a tapasztalat – azokat, akik nem, vagy keveset szerepeltek eddig felnőttek között, és keveset játszottak ilyen szinten, ha egyáltalán. Nyilván idén már jobb teljesítményt tudtak nyújtani, mint tavaly, és abban bízunk, hogy ez jövőre tovább emelkedhet.”

„A címvédő Egyesült Államoktól ki lehet 7-3-ra, ott is nagyon jól játszottunk, és Finnország ellen is, ezekre a mérkőzésekre mindenképpen büszkék lehetünk.

A svájci válogatott ellen is az első és a harmadik harmadban nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, a középsőben pedig nagyon szétnyílt az olló, de azt hiszem, hogy az osztrák meccs is olyan volt, amire büszkék lehetünk” – mondta.

A kapitány szerint ha picit fegyelmezettebbek vagyunk ezeken a mérkőzéseken, akkor az eredmény is alakulhatott volna jobban, szebben. „De azt is látni kell, hogy ennek a csapatnak ezen a szinten az egyetlen útja, hogy elképesztő magas lángon ég, és nagyon magas küzdelmi szinten van. Ebben pedig nyilván benne lesz egy-egy fegyelmezetlenség, de ettől függetlenül a dolgunk az, hogy ezt jobban ki tudjuk egyensúlyozni” – mondta az InfoRádióban Majoross Gergely, a magyar férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült. A Majoross Gergellyel készült teljes interjút pénteken este fél nyolc után, az InfoRádió Ötkarika című műsorában hallhatják.

A Micron Technology részvényei kedden 18 százalékot ugrottak, amivel a memóriachip-gyártó piaci értéke először lépte át az ezermilliárd dolláros határt. A szárnyalás mögött a mesterséges intelligencia iránti erős kereslet és egy rendkívül optimista elemzői előrejelzés áll - tudósított a Cnbc.

A május 30-i labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra és megállási tilalmakra kell készülni Budapesten.

The attacks took place while Iranian and Qatari negotiators were in Doha for peace talks.

