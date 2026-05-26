A labdarúgó Bajnokok Ligája május 30-i budapesti döntõjének helyszíne, a Puskás Aréna 2026. május 15-én. A BL-döntõt a címvédõ francia Paris Saint-Germain és az angol Arsenal játssza.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Közel 4 ezer rendőr biztosítja a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét

Infostart / MTI

Közel 4 ezer rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten – jelentette ki az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten.

Kuczik János Zoltán közölte: a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 ezer jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások.

Szabó Vilmos, a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi és szervezési igazgatója arról számolt be, hogy

a Hősök terén kialakított szurkolói zóna, a Champions Fesztivál rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal-drukkereknek a Városligetben a Napozóréten, a PSG-t támogatók számára pedig az MTK Sportparkban.

Valentínyi Katalin, a Budapest Airport Zrt. vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese közölte, hogy péntektől vasárnapig, mintegy kétezer gépmozgással és 250 ezer utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. Ezért ideiglenesen megnyitják a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér I-es terminálját is. Utóbbira érkezik az összes londoni járat, így a kereskedelmi járatok is.

Kovács Bendegúz, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szóvivője hangsúlyozta, hogy a repülőtérre közlekedő buszjáratok sűrítése mellett buszjáratot indítanak a reptér I-es termináljára is, illetve a külön charter-buszjáratok szállítják az utasokat a szurkolói zónákba. A meccsre szóló jeggyel a teljes budapesti tömegközlekedés használható.

A hokiválogatott újra bennmaradt az elitben – Majoross Gergely: előrébb tartunk, mint tavaly
A magyar férfi jégkorong-válogatott egy győzelemmel és hat vereséggel zárta az A csoportos világbajnokság csoportkörét, és jövőre sorozatban harmadszor szerepelhet a legjobbak között. A szövetségi kapitány szerint idén már sokkal előrébb tartottak, mint tavaly. Ez a lőtt gólok számában és az érettebb döntésekben is megnyilvánult – erről beszélt az InfoRádióban Majoross Gergely, aki azt is mondta, az a cél, hogy folyamatosan közelítsenek az elit vb csapatainak szintjéhez.
 

Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely tegeződik-e

Hófehérkézés, facebookozás, Magyar Péter múltja, Gulyás Gergely ingatlanjai, a miniszterek első feladatai is szóba kerültek a képviselői viszonválaszok alkalmával az új parlamenti ciklus harmadik ülésnapján az „adok-kapok” részben napirend előtt.
 

Bődületes friss célár érkezett az egyik chipgyártóra, el is szállt az árfolyam

A Micron Technology részvényei kedden 18 százalékot ugrottak, amivel a memóriachip-gyártó piaci értéke először lépte át az ezermilliárd dolláros határt. A szárnyalás mögött a mesterséges intelligencia iránti erős kereslet és egy rendkívül optimista elemzői előrejelzés áll - tudósított a Cnbc.

Teljes káosz vár a magyar főváros autósaira: napokra megbénítják a közlekedést egy gigarendezvény miatt

A május 30-i labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra és megállási tilalmakra kell készülni Budapesten.

Iran condemns US strikes as 'gross violation' of ceasefire

The attacks took place while Iranian and Qatari negotiators were in Doha for peace talks.

