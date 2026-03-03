ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.25
usd:
329.56
bux:
124444.24
2026. március 3. kedd Kornélia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
TEHRAN, IRAN â MARCH 1: Large crowds gather at Enghelab Square following state televisionâs announcement that Iranâs Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was killed in a U.S.âIsraeli strike in Tehran, Iran on March 1, 2026. (Photo by Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu

Az iráni háború következményekkel járhat Moszkva és Peking számára is

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Mit jelent Teherán két támogatója, Oroszország és Kína számára az iráni vezetés likvidálása? Nyugati kommentátorok szerint az amerikai-izraeli akció világossá tette korlátaikat. Az orosz médiában viszont megjelent: azután, hogy gyakorlattá vált más országok vezetőinek megölése, Kijevben is riadalom lehet.

Az elmúlt hónapokban az általa tető alá hozott békekötéseket emlegető Donald Trump és Izrael nem húzta az időt az Irán elleni legújabb légicsapások során. Szinte azonnal megölték az ország legfőbb vallási vezetőjét, Ali Hamenei ajatollahot, a lányát, a vejét, az unokáját és a menyét.

A csapásokban továbbá meghalt a Forradalmi Gárda parancsnoka, a védelmi miniszter, az egyik biztonsági szolgálat főnöke, egy katonai intézmény és egy védelmi fejlesztési szervezet jelenlegi és volt vezetője is. Likvidálták továbbá Mahmúd Ahmedinezsád egykori keményvonalas elnököt – annak ellenére, hogy visszavonult és a rendszer egyik bírálójává lett, bár az atomprogram nagy támogatója maradt.

Az üzenet világos volt: a háborúba belefér az ellenséges állam vezetőinek meggyilkolása – amit Vlagyimir Putyin „az emberi erkölcs összes normáját sértő cinikus gyilkosságnak” nevezett. Ji Vang kínai külügyminiszter vasárnap beszélt orosz kollégájával, Szergej Lavrovval, akinek azt mondta, hogy „szégyentelen módon megöltek egy szuverén vezetőt” – miközben az irániak egy része és még az izraeli zászlókat is lengető iráni diaszpóra tagjai ünnepelték, hogy Hamenei nincs többé. Kommentátorok szerint az ajatollah megölése üzenet volt Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csinping kínai elnöknek is, bár a mérsékeltebbek szerint inkább azt demonstrálta, hogy mennyire képtelenek a szavakon kívül Teherán mellé állni. Az ukrán háborús térképeiről ismert Nemzetközi Háborúkutató Intézet szerint az oroszok, „sablon bírálataik” ellenére „nem hajlandók támogatni Iránt”.

Moszkva például nem szállította le nekik az S-400 légvédelmi rendszert és a SzU-35-ös harci gépeket, és nincs hír arról, hogy a kínaiak átadták-e a belengetett ballisztikus-rakéta üzemanyagot és a „hajógyilkos” fegyvereket – ami gyorsan biztos távolságra kényszeríthette volna az amerikai hadihajókat az Iránhoz közeli vizekről.

Ami miatt bármely, az Egyesült Államokkal ellenséges viszonyba kerülő vezetőnek féltenie kell az életét a történtek után, az a technológiai háttér, amivel a rejtőzködő Hamenei nyomára bukkantak.

A célzott gyilkosságok után sokan megkérdőjelezték az iráni vezetők józan eszét, pedig ők valójában már mindenféle digitális lábnyomot minimalizálva mozogtak és üzentek egymásnak.

Az amerikai kiber-eszközök, a magasból figyelő drónok és a célszemélyt akár a járásáról és a hangjáról felismerő mesterséges intelligencia segített felfedni a vezetők mozgásának ismétlődő elemeit,

ami a hírszerzéssel megtámogatva lehetőséget adott a csapásra.

Abban az esetben, ha ezek után, néhány nap vagy hét elmúltával Donald Trump amerikai elnök győzelmet tud hirdetni, Moszka és Peking már nehezebben tudja majd folytatni azt a narratívát, hogy hanyatlófélben van az amerikai hatalom.

Az oroszok megpróbálhatnak profitálni a megugrott olajárakból, bár az úgynevezett „árnyékflottát” megcélzó nyugati akciók egyre inkább megnehezítik számukra a tengeri szállítást. Kína viszont olajigénye egyharmadát fedezte Venezuelából és Iránból, a világpiaci mozgások ezért sebezhetővé teszik.

Visszatérve Hamenei ajatollah megölésére: az orosz médiában egyesek azon spekulálnak, hogy akkor immár Moszkva is célba vehetné Zelenszkij ukrán elnököt. „Moszkvának megvannak az ilyen eszközei, az hogy ez eddig nem történt meg, tudatos választás volt, a kijevi vezetés most valószínűleg kapkodja a fejét” – írta a Gazeta nevű oldal egyik kommentárja.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Az iráni háború következményekkel járhat Moszkva és Peking számára is

oroszország

kína

tudósítóink

irán

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József: az iráni háború két okból is súlyosan érintheti Európa biztonságát

Kis-Benedek József: az iráni háború két okból is súlyosan érintheti Európa biztonságát
Az Európai Unió közvetlenül is érintett lehet az Irán ellen kirobbant katonai akciók miatt, ha nagy számban indulnak el a menekültek Európa felé – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, aki arra is utalt: a terrorveszély is nőni fog, hiszen már ma is sok olyan vallásos síita él Európában, akinek nem tetszene egy iráni rendszerváltás, és sokkolta őket, hogy megölték a legfőbb vallási vezetőjüket.
 

Lépett a külügy, indulnak a repülők a magyarokért

Kint rekedtek – Óriási feladataik vannak az iráni háború miatt az utazási irodáknak

Néhány magyar már kijutott a háborús térségből – az iráni háború keddi hírei

Megszólalt Hernádi Zsolt a várható benzinárakról és a Barátság vezetékről

Marco Rubio elmondta, meddig folytatják a háborút Irán ellen

A Hormuzi-szoros zárva, lángba borítanak minden hajót, amely megpróbál átjutni

Iráni konfliktus: ezt lépi a NATO

VIDEÓ
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.03. kedd, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vörös jelzés a piacokon: Az iráni konfliktus és a 120 dolláros olajár árnyéka

Vörös jelzés a piacokon: Az iráni konfliktus és a 120 dolláros olajár árnyéka

A március elején eszkalálódó iráni konfliktus azonnali, tankönyvi reakciókat váltott ki a globális tőkepiacokon, felerősítve a befektetői kockázatkerülést. Az olajárak emelkedése mellett a dollár erősödése és a biztonságos menedékeszközök, például az arany iránti kereslet megugrása jellemzi a jelenlegi piaci környezetet. A Hormuzi-szoros esetleges de facto lezárása és a szállítási útvonalak veszélyeztetése tartós inflációs nyomást és ellátási zavarokat okozhat a világgazdaságban. A magyar gazdaság számára a forint gyengülése és az üzemanyagárak potenciális emelkedése jelenti a legközvetlenebb kockázatot. A részletekről Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője és Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvényelemzője beszélt a Checklist podcast tegnapi videós különkiadásában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megütheti Európát az iráni konfliktus: hogy lesz ebből kilábalás?

Megütheti Európát az iráni konfliktus: hogy lesz ebből kilábalás?

Az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza, Philip Lane szerint a közel-keleti háború elhúzódása komoly gazdasági hatással lehet az eurózónára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel launches new attacks on Tehran and Beirut, as US embassy in Riyadh hit by two drones

Israel launches new attacks on Tehran and Beirut, as US embassy in Riyadh hit by two drones

Israel says it is hitting "military targets" in the capitals of Iran and Lebanon. Its defence minister also says ground troops will "advance and seize additional strategic areas in Lebanon".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 2. 21:34
Irán: vázolta a következő napok céljait Donald Trump és a hadügyminisztere
2026. március 2. 17:34
Nem gyárt több tévét Szlovákiában a Samsung
×
×