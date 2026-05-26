Nem adja ki Kocsis Máté mentelmi jogát az Országgyűlés illetékes bizottsága

Sasi-Nagy Edit (Tisza) a bizottság elnöke elmondta: egy magánvádas bűncselekmény, rágalmazási ügyben érkezett kérés a testülethez Kocsis Máté mentelmi jogának felfüggesztésére. Ismertette: a testület elé a mentelmi jog fenntartására vonatkozó javaslatot terjesztett és a bizottság egyhangúlag úgy döntött, azt javasolják a parlamentnek, hogy tartsa fenn a keddi szavazáson a képviselő mentelmi jogát.

További kérdésre közölte:

a bizottság a jövőben főszabályként azt az eljárást kívánja követni, hogy magánvádas ügyekben fenntartják a mentelmi jogot, míg közvádas ügyekben megfontolják a felfüggesztést.

A tiszás politikus kitért arra is: azt gondolják, az elmúlt években volt egy olyan helytelen gyakorlat, amivel nem értenek egyet, hogy a mentelmi jog felfüggesztését magánvádas ügyekben is kvázi politikai nyomásgyakorlás.

Kocsis Máté április 20-án beszélt arról a Fidesz-frakció podcast adásában, hogy úgy tudja: Magyar Péter édesanyja, Erőss Monika jelentette fel valamiért, ezért várhatóan a parlament második ülésén dönthetnek a mentelmi joga kiadása ügyében.