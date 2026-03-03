ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 3. kedd
Singapore, yellow gas pipes
Nyitókép: John Seaton Callahan/Getty Images

Az egekben a gáz ára az iráni háború miatt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A múlt pénteken még 32 euró körüli ár most 55 euró felett jár, a hétfői 50 százalékos ugrás után kedd reggel tovább emelkedik a földgáz világpiaci ára. A piac attól tart, hogy a közel-keleti háború komoly termelési és szállítási fennakadásokat okoz.

Közel 50 százalékot ugrott a földgáz holland tőzsdei jegyzése hétfőn a közel-keleti háború kitörésének hírére. Úgy tűnik, hogy a befektetők továbbra sem bíznak a helyzet javulásában, így kedd reggel további közel 25 százalékos áremelkedés látszik az áprilisi lejáratok esetében. Így

a múlt pénteken még 32 euró körüli ár most 55 euró felett jár

– írja összefoglalójában a Portfolio. A gázár főleg akkor ugrott meg, amikor Katar bejelentette, hogy az irániak támadták a világ legnagyobb LNG-kitermelőjét, emiatt leállt a termelés. Keddre aztán lezárták a kulcsfontosságú Hormuzi-szorost, ami az energiaszállítás egyik központi helyszíne, így a piac most azt árazhatja, hogy tartós fennakadás is lehet a termelésben vagy a szállításban. A katari LNG fő felhasználója nem Európa, hanem Ázsia, azonban a kieső mennyiség intenzív árversenyt indíthat el az egész piacon.

Az iráni háború keddi napjának összes hírét elolvashatja egy helyen, percről percre tudósításunkban.

energia

irán

földgáz

iráni háború

gázárak

