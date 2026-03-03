Az egekben a gáz ára az iráni háború miatt

Közel 50 százalékot ugrott a földgáz holland tőzsdei jegyzése hétfőn a közel-keleti háború kitörésének hírére. Úgy tűnik, hogy a befektetők továbbra sem bíznak a helyzet javulásában, így kedd reggel további közel 25 százalékos áremelkedés látszik az áprilisi lejáratok esetében. Így

a múlt pénteken még 32 euró körüli ár most 55 euró felett jár

– írja összefoglalójában a Portfolio. A gázár főleg akkor ugrott meg, amikor Katar bejelentette, hogy az irániak támadták a világ legnagyobb LNG-kitermelőjét, emiatt leállt a termelés. Keddre aztán lezárták a kulcsfontosságú Hormuzi-szorost, ami az energiaszállítás egyik központi helyszíne, így a piac most azt árazhatja, hogy tartós fennakadás is lehet a termelésben vagy a szállításban. A katari LNG fő felhasználója nem Európa, hanem Ázsia, azonban a kieső mennyiség intenzív árversenyt indíthat el az egész piacon.

Óriási zavar a kőolajpiacon is, lezárva a Hormuzi-szoros „Felégetünk minden hajót, amely megpróbál átjutni a Hormuzi-szoroson. Nem engedjük, hogy akár egyetlen csepp olaj is elhagyja a régiót” – jelentette ki Ebrahim Dzsabari vezérőrnagy, a Forradalmi Gárda parancsnokának főtanácsadója. Az iráni elithadsereg nem sokkal korábban adott hírt arról, hogy a hondurasi zászló alatt hajózó, Athe Nova néven azonosított tankert két drón találta el, amitől az kigyulladt. Dzsabari az iráni televízióban azt is közölte, hogy Irán megkezdheti ellenfelei olajvezetékeinek támadását is, hogy megbénítsa a közel-keleti olajexportot.

