2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Nyitókép: razerbird/Getty Images

Súlyos vasúti katasztrófa Belgiumban, halálos áldozatok is vannak – videó

Infostart

Többen meghaltak egy iskolabusz és egy vonat ütközésekor.

Az Infrabel belga vasúthálózat-üzemeltető vállalat megerősítése szerint Belgium kelet-flandriai régiójában történt baleset körülményeit még vizsgálják, de az első jelentések szerint a vasúti átjáró az iskolabusz és a vonat ütközésének idején le volt zárva.

A mentőszolgálatok a helyszínre vonultak.

Két diák, a kísérőjük és a buszsofőr vesztette életét a balesetben, melyben egy iskolabusz ütközött egy vonattal a belgiumi Buggenhoutban – közölte Jean-Luc Crucke belga szövetségi közlekedési miniszter az RTL műsorszolgáltatóval.

A La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap azt írta, hogy a miniszter információi szerint a buszon további öt diák tartózkodott, akik közül a balesetben ketten súlyosan megsérültek.

Irán

Érdekellentét rajzolódik ki az Egyesült Államok és Izrael között
Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő szerint akár saját szakállára is támadást indíthat Izrael, ha Amerika és Irán megállapodik, ennek viszont megvan az oka, de lennének feltételei is. A Corvinus Egyetem tanára szerint tárgyalni lehet, közben viszont tele van aknával a Hormuzi-szoros, a mentesítés pedig fél év is lehet.
 

Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény

Egyéni képviselőként nyújtotta be egymondatos Alaptörvényt módosító indítványát Magyar Péter, a módosító javaslat a keresztény kultúrával kapcsolatos.
 

Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
Beszántja az OTP a focibajnokság névadóját: nem vált be a fizz.hu

Stratégiai döntést hozott az OTP Csoport: fokozatosan, tervezett módon lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését, amely még a labdarágó NB I-nek (Fizz Liga) is névadója volt a 2025-2026-os idényben.

Elképesztő változás közeleg az uniós pénzeknél: rengeteg magyar sorsát pecsételheti meg a döntés

Brüsszelben új törésvonal alakult ki az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetésének tárgyalásain.

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defence". It comes as senior Iranian negotiators are in Qatar for talks to end the war.

