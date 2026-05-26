Súlyos vasúti katasztrófa Belgiumban, halálos áldozatok is vannak – videó

Az Infrabel belga vasúthálózat-üzemeltető vállalat megerősítése szerint Belgium kelet-flandriai régiójában történt baleset körülményeit még vizsgálják, de az első jelentések szerint a vasúti átjáró az iskolabusz és a vonat ütközésének idején le volt zárva.
A mentőszolgálatok a helyszínre vonultak.
Vidéo montrant le bus scolaire ayant été percuté par un train sur un passage à niveau à Buggenhout. Le bilan fait état de plusieurs morts selon les premières informations.
Két diák, a kísérőjük és a buszsofőr vesztette életét a balesetben, melyben egy iskolabusz ütközött egy vonattal a belgiumi Buggenhoutban – közölte Jean-Luc Crucke belga szövetségi közlekedési miniszter az RTL műsorszolgáltatóval.
A La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap azt írta, hogy a miniszter információi szerint a buszon további öt diák tartózkodott, akik közül a balesetben ketten súlyosan megsérültek.