ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.22
usd:
306.58
bux:
130916.32
2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Matthias Kulka/Getty Images

Alapkamatdöntés: reagáltak az elemzők is

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megfelelt az elemzői várakozásoknak, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén változatlanul hagyta a 6,25 százalékos alapkamatot, és nem változtatott a kamatfolyosó két szélén sem; a nyilatkozó elemzők júniusban már a kamat csökkentését várják.

Molnár Dániel, a GFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője szerint a jegybanki döntést a kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanságok befolyásolhatták leginkább. A kormányzati árszabályozásokat nem tudni, mikor vezetik ki, ami bizonytalanná teszi az inflációs pályát, miközben az iráni háború nyomán emelkedő energiaárak is fokozatosan begyűrűznek majd a gazdaságba. A bizonytalanság így erősen indokolhatta a kamattartást a májusi ülés keretében – írta kommentárjában.

A külső környezet összességében nem javult, ugyanakkor a forint tovább erősödött, a kockázati megítélés javulása, a szigorú kamatkörnyezet fenntartásával együtt továbbra is vonzó célponttá teszi a forinteszközöket a forró tőke számára. A jegybank az elmúlt időszakban kommunikációs szinten már jelezte a piacnak a túlzott forinterősödést, azonban ez csak átmeneti gyengülést eredményezett - jegyezte meg.

E tényezőket figyelembe véve Molnár Dániel várakozásai szerint júniusi ülésén már kamatot csökkenthet a jegybank, amennyiben májusban sem romlanak az inflációs folyamatok. Erre szerinte utal is a kiadott közlemény, azzal is, hogy mérsékeltebb inflációs kilátásokról írnak, illetve kikerült, a közleményből a „szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt” megfogalmazás. A júniusi kamatdöntés után azonban bizonytalan a monetáris pálya – tette hozzá megjegyezve: nyílhat tér a monetáris kondíciók további lazítására abban az esetben is, ha a nagy jegybankok szigorítanának, mert a kockázati megítélés javulása ellensúlyozhatja a csökkenő kamatkülönbözet hatását, így a piac is nyitottabb lehet a hazai alapkamatvágásra.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza úgy fogalmazott: a jegybank nehéz dilemmával néz szembe, a különböző tényezők egymásnak ellentmondanak. Nem egyértelmű, hogy csökkenteni, vagy tartani kell a kamatot, ezért kivár. Legkorábban a júniusi ülésen kerülhet sor kamatcsökkentésre, hiszen ekkor a jegybank egyrészt több információval rendelkezik majd, másrészt pedig ekkor jelenik meg az új Inflációs jelentés, ami kulcsfontosságú lehet a döntés szempontjából – tette hozzá.

A csökkentés mellett szól szerinte a kifejezetten erős forint, az alacsony infláció, az hogy a választások eredménye nyomán az ország kockázati megítélése sokat javult - részben az uniós források várt beérkezése, és a várakozás miatt, hogy a költségvetési politika átláthatóbb, fegyelmezettebb lesz. Ellene szól viszont az iráni háború hatása, az energiapiaci árrobbanás az év végére akár 5 százalékot közelítő inflációt hozhat Magyarországon. „Ha a háború nyugvópontra jut és megnyílik addig a Hormuzi-szoros, az energiaárak pedig így csökkenni tudnak, az egyenes utat jelent a kamatvágáshoz, ekkor a lazítás biztosra vehető” – jelentette ki a közgazdász, bár azt sem zárja ki, hogy önmagában a kockázati megítélés javulása elegendő hatás lehet egy júniusi csökkentéshez. A jelenlegi magyar alapkamat ugyanis régiós összevetésben magas: a lengyel irányadó ráta 3,75, míg a cseh 3,5 százalék – írta.

Regős Gábor szerint leginkább egy 25 bázispontos vágás valószínű júniusban.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzői szerint is van esély a júniusi kamatvágásra. Kommentárjuk szerint a vártnak megfelelő kommunikációt tartalmazta a jegybanki közlemény, illetve a sajtótájékoztatón elhangzott üzenetek is. A jegybank megnyitotta annak lehetőségét, hogy a júniusi kamatdöntő ülésen komolyan szóba kerüljön a kamatvágás, amennyiben a külső inflációs kockázatok a következő hetekben mérséklődnek, illetve az országspecifikus kedvező folyamatok (kockázati felár csökkenése, erős forint) tartósan fennmaradnak.

Sümegi Ákos, az MBH Bank makrogazdasági elemzője úgy fogalmazott: „közel lehet a kamatcsökkentés, de most még nem lépett az MNB”, kiemelte, hogy az ülésen már két forgatókönyvet tárgyalt a tanács és volt, aki kamatvágásra szavazott.

Megjegyezte, hogy a forint euróárfolyama délelőtt 357 körül mozgott, kora délután hirtelen 355-ig erősödött, és bár a kamatdöntés utáni sajtótájékoztató alatt némileg gyengült, nem ment 356 fölé.

A legutóbbi kamatdöntő ülés óta kedvezően alakultak a folyamatok és a kedden elhangzott üzenetek is arra utalnak, hogy a monetáris tanács júniusban el tudja kezdeni csökkenteni az alapkamatot - vélekedett az elemző.

„A kamatcsökkentésre azért látunk lehetőséget, mert a jelenlegi nominális kamatszint az összes aggodalom ellenére (iráni helyzet, globális inflációs félelmek, rekordokat döntögető államkötvényhozamok Magyarországon kívül, várható EKB kamatemelés) egy kicsit már túl magasnak tűnik” – írta. Jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy a Fed és az EKB is kamatemelésre kényszerül majd idén, de még ezzel is maradna tér a hazai kamatcsökkentésre, főleg ilyen alacsony infláció és ennyire erős forintárfolyam mellett - tette hozzá.

Ennek megfelelően az MBH-nál 2026 végére 5,50, 2027 végére 5,00 százalékos alapkamatot várnak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Alapkamatdöntés: reagáltak az elemzők is

mnb

alapkamat

elemzés

magyar nemzeti bank

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A hokiválogatott újra bennmaradt az elitben – Majoross Gergely: előrébb tartunk, mint tavaly

A hokiválogatott újra bennmaradt az elitben – Majoross Gergely: előrébb tartunk, mint tavaly
A magyar férfi jégkorong-válogatott egy győzelemmel és hat vereséggel zárta az A csoportos világbajnokság csoportkörét, és jövőre sorozatban harmadszor szerepelhet a legjobbak között. A szövetségi kapitány szerint idén már sokkal előrébb tartottak, mint tavaly. Ez a lőtt gólok számában és az érettebb döntésekben is megnyilvánult – erről beszélt az InfoRádióban Majoross Gergely, aki azt is mondta, az a cél, hogy folyamatosan közelítsenek az elit vb csapatainak szintjéhez.
 

Jégkorong-vb: súlyos magyar vereség a csoportkör zárásán

Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely tegeződik-e

Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely tegeződik-e

Hófehérkézés, facebookozás, Magyar Péter múltja, Gulyás Gergely ingatlanjai, a miniszterek első feladatai is szóba kerültek a képviselői viszonválaszok alkalmával az új parlamenti ciklus harmadik ülésnapján az „adok-kapok” részben napirend előtt.
 

Magyar Péter napirend előtti beszéde az Országgyűlésben: más állami tisztségekre is kiterjedhet a 8 éves időkorlát

Máris itt a következő kormányszóvivői sajtótájékoztató

Melléthei-Barna Márton: gyorsan lehet lépni, ha Sulyok Tamás nem mond le

Nem adja ki Kocsis Máté mentelmi jogát az Országgyűlés illetékes bizottsága

Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény

„Meghátrálás” – Gulyás Gergely máris reagált a Tisza Alaptörvény-módosító javaslatára

Öt országgyűlési bizottság kezdhet vizsgálódni

VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.26. kedd, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bődületes friss célár érkezett az egyik chipgyártóra, el is szállt az árfolyam

Bődületes friss célár érkezett az egyik chipgyártóra, el is szállt az árfolyam

A Micron Technology részvényei kedden 18 százalékot ugrottak, amivel a memóriachip-gyártó piaci értéke először lépte át az ezermilliárd dolláros határt. A szárnyalás mögött a mesterséges intelligencia iránti erős kereslet és egy rendkívül optimista elemzői előrejelzés áll - tudósított a Cnbc.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljes káosz vár a magyar főváros autósaira: napokra megbénítják a közlekedést egy gigarendezvény miatt

Teljes káosz vár a magyar főváros autósaira: napokra megbénítják a közlekedést egy gigarendezvény miatt

A május 30-i labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra és megállási tilalmakra kell készülni Budapesten.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran condemns US strikes as 'gross violation' of ceasefire

Iran condemns US strikes as 'gross violation' of ceasefire

The attacks took place while Iranian and Qatari negotiators were in Doha for peace talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 26. 16:10
Varga Mihály: nem egységesen döntöttünk az alapkamatról
2026. május 26. 15:59
Eltűnik az egyik online kereskedési platform
×
×