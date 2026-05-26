Timothy Garthon Ash nyerte a „spanyol Nobelt”

Timothy Garthon Ash brit történész, író nyerte el idén a spanyol Nobel-díjnak nevezett Asztúria hercegnője-díjat társadalomtudományi kategóriában – jelentette be a zsűri kedden Oviedóban.

„Korunk nélkülözhetetlen szerzőjévé teszi szabadság iránti elkötelezettsége, valamint az európai projekt egységének és erejének védelme” – írta méltatásában a döntőbizottság, hangsúlyozva, hogy az Oxfordi Egyetem professzorának felszabadító gondolatai „kulcsokat nyújtanak a jelen értelmezéséhez, és érveket a jövő reményteli megközelítéséhez”.

A zsűri hangsúlyozta: Garthon Asht kivételes és inspiráló gondolkodóvá teszi műveltségének és személyes vallomásának elegye a közelmúlt európai történelmének döntő fontosságú pillanatairól. Publikációi és nyilvános szereplései „egyesítik a szigorúságot a demokratikus értékek szenvedélyes és éleslátó védelmével”, és figyelmeztetnek a liberális demokráciát fenyegető veszélyekre, mint például az autoriter és populista irányzatok.

A testület felidézte: a szabadság, a demokrácia és az emberi jogok témái mellett a történész, író munkássága a globális politika és a nemzetközi kapcsolatok kérdéseire is kiterjed, a történelem, a politikatudomány és az újságírás egyesítése révén multidiszciplináris megközelítést kialakítva.

Az Asztúria hercegnője-díjat minden évben nyolc kategóriában ítélik oda. A győzteseket a következő hetekben, folyamatosan jelentik be.

A sort a művészet kategória nyitotta, amelynek elismerését Patti Smith amerikai énekes, dalszerző, író és aktivista nyerte el. Kommunikáció és a humán tudományok kategóriában a japán Studio Ghibli animációs stúdió munkásságát ismerték el. A tudományos és műszaki kutatás kategóriában David Klenerman és Shankar Balasubramanian brit vegyészt, valamint Pascal Mayer francia biofizikust díjazták a DNS-szekvenálás forradalmasításáért. A nemzetközi együttműködés kategória kitüntetettje a norvégiai Spitzbergákon létrehozott globális vetőmagtár (Svalbard Global Seed Vault) lett.

A díjat hagyományosan októberben adják át ünnepélyes keretek között a spanyol királyi család jelenlétében Oviedóban. A díjazottak a világhírű Joan Miró szobrát és 50 ezer eurós (18,2 millió forint) pénzjutalmat kapnak az elismerés mellé.