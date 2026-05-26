OXFORD, ENGLAND - APRIL 1: Timothy Garton Ash, historian and author of Homelands: A Personal History of Europe, during the 2023 Oxford Literary Festival on March 25, 2023 in Oxford, England.
Nyitókép: David Levenson/Getty Images

Timothy Garthon Ash nyerte a „spanyol Nobelt”

Infostart / MTI

A spanyol Nobel-díjként is emlegetett elismerés döntőbizottsága azért nevezte meg idei győztesként a brit történészt, írót, mert „nélkülözhetetlen kortárs szerzővé teszi szabadság iránti elkötelezettsége, valamint az európai projekt egységének és erejének védelme”.

Timothy Garthon Ash brit történész, író nyerte el idén a spanyol Nobel-díjnak nevezett Asztúria hercegnője-díjat társadalomtudományi kategóriában – jelentette be a zsűri kedden Oviedóban.

„Korunk nélkülözhetetlen szerzőjévé teszi szabadság iránti elkötelezettsége, valamint az európai projekt egységének és erejének védelme” – írta méltatásában a döntőbizottság, hangsúlyozva, hogy az Oxfordi Egyetem professzorának felszabadító gondolatai „kulcsokat nyújtanak a jelen értelmezéséhez, és érveket a jövő reményteli megközelítéséhez”.

A zsűri hangsúlyozta: Garthon Asht kivételes és inspiráló gondolkodóvá teszi műveltségének és személyes vallomásának elegye a közelmúlt európai történelmének döntő fontosságú pillanatairól. Publikációi és nyilvános szereplései „egyesítik a szigorúságot a demokratikus értékek szenvedélyes és éleslátó védelmével”, és figyelmeztetnek a liberális demokráciát fenyegető veszélyekre, mint például az autoriter és populista irányzatok.

A testület felidézte: a szabadság, a demokrácia és az emberi jogok témái mellett a történész, író munkássága a globális politika és a nemzetközi kapcsolatok kérdéseire is kiterjed, a történelem, a politikatudomány és az újságírás egyesítése révén multidiszciplináris megközelítést kialakítva.

Az Asztúria hercegnője-díjat minden évben nyolc kategóriában ítélik oda. A győzteseket a következő hetekben, folyamatosan jelentik be.

A sort a művészet kategória nyitotta, amelynek elismerését Patti Smith amerikai énekes, dalszerző, író és aktivista nyerte el. Kommunikáció és a humán tudományok kategóriában a japán Studio Ghibli animációs stúdió munkásságát ismerték el. A tudományos és műszaki kutatás kategóriában David Klenerman és Shankar Balasubramanian brit vegyészt, valamint Pascal Mayer francia biofizikust díjazták a DNS-szekvenálás forradalmasításáért. A nemzetközi együttműködés kategória kitüntetettje a norvégiai Spitzbergákon létrehozott globális vetőmagtár (Svalbard Global Seed Vault) lett.

A díjat hagyományosan októberben adják át ünnepélyes keretek között a spanyol királyi család jelenlétében Oviedóban. A díjazottak a világhírű Joan Miró szobrát és 50 ezer eurós (18,2 millió forint) pénzjutalmat kapnak az elismerés mellé.

Nem egységesen döntött a jegybanki alapkamat szinten tartásáról a Monetáris Tanács – közölte keddi tájékoztatóján Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Kérdésre válaszolva elmondta, reális a kormány várakozása, hogy 2 százalék legyen a gazdasági növekedés Magyarországon az év végére. Az MNB-ügyi parlamenti vizsgálóbizottsággal együttműködnek, sőt teljes transzparenciát sürgetnek az ügy feltárása folyamán. Kommentálta azt is, hogy a kormány pótköltségvetést ír 2026-ra, de a 2027-es büdzséterv ennél fontosabb lesz Varga Mihály szerint. Szólt még a „túl erős" forintról és arról is, görög mintára történhet-e a magyar euróbevezetés.
 

Hófehérkézés, facebookozás, Magyar Péter múltja, Gulyás Gergely ingatlanjai, a miniszterek első feladatai is szóba kerültek a képviselői viszonválaszok alkalmával az új parlamenti ciklus harmadik ülésnapján az „adok-kapok" részben napirend előtt.
 

Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
A pünkösdi hétvégén teljessé vált a Tisza-kormány államtitkári névsora: 55 államtitkár kinevezését jelentették be. A hétvégét belpolitikai csatározás is jellemezte: Orbán Anita külügyminiszter és az előző Orbán-kormány tagjai között nyílt levélváltásra került sor korrupciós vádak miatt. Kelenföld állomáson kigyulladt egy villanymozdony, ami komoly közlekedési fennakadásokat okozott, a kormány pedig benyújtotta az ICC-ből való kilépés visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Az új országgyűlés keddi ülésével és a kabinet munkába állásával fontos szakpolitikai bejelentések várhatók a kormány első intézkedéseiről.

Hatalmas tömeg rohanja le a magyar fővárost: elképesztő dolog derült ki a csúcsfoci hátteréről

Hatalmas tömeg rohanja le a magyar fővárost: elképesztő dolog derült ki a csúcsfoci hátteréről

Az UEFA adatközpontjának vezetője is részt vett a Portfolio futballtudományi konferenciáján, ahol kifejtette:

The attacks took place while Iranian and Qatari negotiators were in Doha for peace talks.

2026. május 26. 16:58
Máris szabadlábra helyezték a csehek Hilarion metropolitát
2026. május 26. 15:26
Ráomlott a barlang bejárata egy csoportra, öt napja keresik őket Laoszban
