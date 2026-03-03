Menekülés a Közel-Keletről: földön, vizen, levegőben

Az iráni drón- és rakétatámadások után teljesen felborult az élet Dubajban. A fényűző luxusról ismert város repülőterét találatok érték, több ismert szállodában és látványosságban is kár keletkezett, miközben az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma közölte: továbbra is lelőnek beérkező drónokat. A reptér lezárása tömeges menekülést indított el – elsősorban a tehetősek körében.

Dubajban emiatt most az egekbe szöktek a magángépekre szóló jegyek árai. Olyanok is vannak, akik autóval indultak el Ománba, egy mintegy négy és fél órás útra, mert a maszkati repülőtér továbbra is működik, bár jelentős késésekkel. A menetrend szerinti európai járatokra napokra előre elkeltek a jegyek. Egy orosz turista arról számolt be, hogy az utolsó elérhető jegyek egyikét sikerült megszereznie, de nem haza: Ománból Srí Lankára tudott elrepülni.

A magángépes piac szintet lépett. Egy maszkat-i közvetítőcég szerint

egy kisebb, Nextant típusú repülőgéppel Isztambulba most mintegy 85 ezer euróba kerül az út – ez nagyjából háromszorosa a szokásosnak.

Moszkvába fejenként 20 ezer euró körül kínálnak helyeket charterjáratokon a tehetős oroszoknak. Egy osztrák cég szerint hatalmas a kereslet, alig van elérhető gép, részben biztosítási és tulajdonosi korlátozások miatt. Ha valaki magángépet akar venni, akkor az ár 1 millió 200 ezer dollár körül kezdődik, de akár 20 millió is lehet.

Autóval Rijád felé

Mások tízórás autóútra vállalkoznak Rijád felé, mivel a szaúdi főváros reptere még üzemel. Amerikai sajtóértesülések szerint magánbiztonsági cégek komplett terepjáró-flottákat bérelnek, hogy ügyfeleiket Szaúd-Arábiába vigyék, ahonnan akár 350 ezer dollárért is kínálnak továbbutazást Európába.

Miközben a leggazdagabbak alternatív útvonalakat keresnek, turisták tízezrei rekedtek Dubajban. A hatóságok arra utasították a szállodákat, hogy ne tegyék ki azokat a vendégeket, akik a tömeges járattörlések miatt nem tudnak hazautazni, és hosszabbítsák meg tartózkodásukat az eredeti feltételekkel. Ugyanakkor több orosz turista arról panaszkodott közösségi oldalakon, hogy szállodájuk felszólította őket: fizessenek, vagy távozzanak.

A válság a tengeren is érezhető.

Legalább hat nagy óceánjáró vesztegel a térség kikötőiben vagy azok közelében, utasaikat a fedélzeten tartják.

Egyes hajókon azt kérték az emberektől, maradjanak kabinjaikban, és még az erkélyre se lépjenek ki. Abu-Dzabiban, a Zajed kikötő fölött fekete füstoszlopokat láttak egy dróntámadás után – többen arról beszéltek: döbbenten figyelték, ahogy az üdülőparadicsom háborús övezetté válik.

