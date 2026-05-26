ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.08
usd:
306.36
bux:
130916.32
2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Látkép Csehország fővárosából, Prágából.
Nyitókép: Unsplash

Szigorúbb feltételek várnak az ukrán menekültekre Csehországban

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A cseh kormány új intézkedéscsomagot fogadott el, amely több ponton is szigorítja az Ukrajnából érkezett menekültekre vonatkozó szabályokat. A kabinet hétfői döntése a menekültügyi eljárásokat, a külföldiek tartózkodását, az ideiglenes védelem rendszerét, valamint a humanitárius támogatások feltételeit is érinti.

A prágai kormány szerint a cél, hogy egyértelműbbé és igazságosabbá tegyék a rendszert, valamint visszaszorítsák a támogatásokkal való visszaéléseket. A döntést követően a belügyminiszter azt hangsúlyozta: egységesíteni szeretnék az ukrán menekültek és a cseh állampolgárok kötelezettségeit, miközben meg akarják akadályozni az úgynevezett „segélyturizmust”.

Az elfogadott módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy szigorúbb büntetést vezetnek be az illegális határátlépés megszervezéséért, valamint az illegális migrációhoz kapcsolódó más bűncselekményekért.

Változnak az ideiglenes védelem szabályai is. Az új rendelkezések szerint például megszűnhet ez a státusz akkor, ha az érintett személy több mint harminc napig nem tartózkodik Csehországban, vagy ha bűncselekményt követ el. Emellett szigorodnak a speciális hosszú távú tartózkodási engedély megszerzésének feltételei is.

A kormány a humanitárius támogatási rendszer működésén is változtatna.

A belügyminisztérium szerint az állam ezentúl szorosabban ellenőrizné, hogy az ideiglenes védelem alatt állók valóban jogosultak-e a támogatásokra. A tárca szerint erre azért van szükség, mert az elmúlt időszakban több visszaélésre is fény derült.

A miniszter tájékoztatása szerint márciusban több mint 385 ezer ukrán állampolgár tartózkodott Csehországban. Közülük mintegy 90 ezren részesültek valamilyen állami támogatásban. A belügyminiszter azt mondta:

csak az idei év eleje óta több száz visszaélési esetet tártak fel.

A rendőrség több mint negyven büntetőeljárást indított, és ezekben az ügyekben az okozott kár meghaladja a 18 millió cseh koronát, ami több mint 740 ezer eurónak felel meg. A tárcavezető szerint a háttérben több esetben szervezett bűnözői csoportok állhatnak.

Andrej Babiš miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta: Csehország továbbra is nyitott az Ukrajnából érkezők előtt, különösen azok számára, akik dolgozni szeretnének az országban. Mint fogalmazott:

azokat továbbra is szívesen látják, akik munkát vállalnak és betartják a törvényeket.

A kormány szerint az új szabályozás elsősorban nem azokat érinti majd, akik jogszerűen élnek az országban, hanem azokat, akik visszaélnek a támogatási rendszerrel vagy megkerülik a cseh jogszabályokat. A kabinet álláspontja szerint az intézkedések célja a rendteremtés és a rendszerbe vetett bizalom megerősítése.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Szigorúbb feltételek várnak az ukrán menekültekre Csehországban

ukrajna

kormány

csehország

parlament

prága

szigorítás

ukrán menekültek

orosz-ukrán háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Koren Balázs: a sok negatív mellett két nagyon jó hatása is van a fiatalokra az AI-nak

Koren Balázs: a sok negatív mellett két nagyon jó hatása is van a fiatalokra az AI-nak
A mesterséges intelligencia használatához szükséges egy alapvető tárgyi tudás és ismeret – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Yettel ProSuli program szakmai vezetője. Arról is beszélt, hogy a szövegértés a XXI. század legnagyobb kihívása. Az olló abban is nyílik a társadalomban, hogy az új technológiát mennyire képes a diák vagy a felnőtt használni.
Megszavazták: a jegybanki vagyonvesztés és a privatizáció ügyében is feláll a bizottság, kiderültek a részletek

Megszavazták: a jegybanki vagyonvesztés és a privatizáció ügyében is feláll a bizottság, kiderültek a részletek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottságok felállításáról döntöttek a képviselők az Országgyűlés keddi ülésén.
 

Végrehajtások: feláll a vizsgálóbizottság, itt vannak a részletek

Interpellációk: fenyegetésekről is szó volt a parlamentben

Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely tegeződik-e

Magyar Péter napirend előtti beszéde az Országgyűlésben: más állami tisztségekre is kiterjedhet a 8 éves időkorlát

Máris itt a következő kormányszóvivői sajtótájékoztató

Melléthei-Barna Márton: gyorsan lehet lépni, ha Sulyok Tamás nem mond le

Nem adja ki Kocsis Máté mentelmi jogát az Országgyűlés

Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény

„Meghátrálás” – Gulyás Gergely máris reagált a Tisza Alaptörvény-módosító javaslatára

VIDEÓ
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.27. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Időben le kell térni az M7-ről egy hármas baleset miatt

Időben le kell térni az M7-ről egy hármas baleset miatt

Több kilométeres torlódások nehezítik a közlekedést az M0-s autóúton egy műszaki hibás jármű, az M7-es autópályán pedig egy hármas karambol miatt. Mindkét szakaszon jelentős menetidő-növekedésre kell számítani - írja az Útinform.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fordulat a devizapiacon: estére olyat lépett a magyar fizetőeszköz, amire kevesen számítottak

Fordulat a devizapiacon: estére olyat lépett a magyar fizetőeszköz, amire kevesen számítottak

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran condemns US strikes as 'gross violation' of ceasefire

Iran condemns US strikes as 'gross violation' of ceasefire

The attacks took place while Iranian and Qatari negotiators were in Doha for peace talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 26. 08:24
Reagált Hilarion metropolita, miután őrizetbe vették – megszólalt Moszkva is az ügyben
2026. május 26. 07:37
Pletykák és Ábrahám-egyezmények – ez várható az Irán elleni amerikai támadás után
×
×