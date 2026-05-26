Szigorúbb feltételek várnak az ukrán menekültekre Csehországban

A prágai kormány szerint a cél, hogy egyértelműbbé és igazságosabbá tegyék a rendszert, valamint visszaszorítsák a támogatásokkal való visszaéléseket. A döntést követően a belügyminiszter azt hangsúlyozta: egységesíteni szeretnék az ukrán menekültek és a cseh állampolgárok kötelezettségeit, miközben meg akarják akadályozni az úgynevezett „segélyturizmust”.

Az elfogadott módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy szigorúbb büntetést vezetnek be az illegális határátlépés megszervezéséért, valamint az illegális migrációhoz kapcsolódó más bűncselekményekért.

Változnak az ideiglenes védelem szabályai is. Az új rendelkezések szerint például megszűnhet ez a státusz akkor, ha az érintett személy több mint harminc napig nem tartózkodik Csehországban, vagy ha bűncselekményt követ el. Emellett szigorodnak a speciális hosszú távú tartózkodási engedély megszerzésének feltételei is.

A kormány a humanitárius támogatási rendszer működésén is változtatna.

A belügyminisztérium szerint az állam ezentúl szorosabban ellenőrizné, hogy az ideiglenes védelem alatt állók valóban jogosultak-e a támogatásokra. A tárca szerint erre azért van szükség, mert az elmúlt időszakban több visszaélésre is fény derült.

A miniszter tájékoztatása szerint márciusban több mint 385 ezer ukrán állampolgár tartózkodott Csehországban. Közülük mintegy 90 ezren részesültek valamilyen állami támogatásban. A belügyminiszter azt mondta:

csak az idei év eleje óta több száz visszaélési esetet tártak fel.

A rendőrség több mint negyven büntetőeljárást indított, és ezekben az ügyekben az okozott kár meghaladja a 18 millió cseh koronát, ami több mint 740 ezer eurónak felel meg. A tárcavezető szerint a háttérben több esetben szervezett bűnözői csoportok állhatnak.

Andrej Babiš miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta: Csehország továbbra is nyitott az Ukrajnából érkezők előtt, különösen azok számára, akik dolgozni szeretnének az országban. Mint fogalmazott:

azokat továbbra is szívesen látják, akik munkát vállalnak és betartják a törvényeket.

A kormány szerint az új szabályozás elsősorban nem azokat érinti majd, akik jogszerűen élnek az országban, hanem azokat, akik visszaélnek a támogatási rendszerrel vagy megkerülik a cseh jogszabályokat. A kabinet álláspontja szerint az intézkedések célja a rendteremtés és a rendszerbe vetett bizalom megerősítése.