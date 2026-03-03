Kijevtől kérhetnek segítséget az Öböl menti államok

A Der Tagesspiegel című német lap tudósítása szerint immár nyilvánvaló vált, hogy az iráni drónok nem kímélik az öböl-menti országokat, amelyek védelmük erősítése érdekében támogatásra szorulnak, és ebben Kijev tapasztalatai úgymond „pótolhatatlanok” lehetnek.

Az újság biztonságpolitikai tudósítója szerint állítólag négy térségbeli ország – köztük az Egyesült Arab Emírségek – vette fel a kapcsolatot Ukrajnával. A szóban forgó országoknak komoly problémáik vannak a védelmi rendszereikkel. Így például olyan rakétákkal rendelkeznek, amelyek méretükből fakadóan nem képesek hatékonyan felvenni a harcot a „fürge” iráni drónokkal.

Az újságíró utalt arra is, hogy Ukrajna Oroszország elleni védelmi intézkedései hatékonyak. Idézte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki szerint Oroszország a három téli hónapban közel 19 ezer drónt lőtt ki Iránból származó drónokkal. Ez is magyarázza, hogy ilyen drónokat Moszkva már maga is gyárt.

Ukrajna ugyanakkor elfogó rakétákkal és drónokkal védekezik, továbbá más „kifinomult eszközökkel” is.„Mindenki láthatja, hogy Ukrajna védelmi tapasztalatai pótolhatatlanok. Készen állunk megosztani ezeket a tapasztalatokat, és segíteni azokat az államokat, amelyek segítették bennünket” – fogalmazott Zelenszkij, de nem nevezett meg egy országot sem.

A Der Tagesspiegel emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy az Egyesült Arab Emírségek közvetítői szerepet vállalt az ukrajnai háborúban. Abu Dzabiban több tárgyalási fordulóra került sor az Egyesült Államok, Ukrajna és az Emírségek között. Az Emírségek 2025-ben megállapodást kötött Ukrajnával számos áru vámmentes behozataláról.

Keir Starmer brit miniszterelnök vasárnap az X platformon közölte, hogy brit és ukrán szakértők érkeznek a Perzsa-öböl térségébe. Feladatuk, hogy segítsenek a partnereknek az iráni drónok lelövésében – emlékeztetett a német lap.