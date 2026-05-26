Siklóernyősnek ütközött egy kisrepülő – légi videó

Kis híján lezuhant egy ausztriai siklóernyős, amikor egy figyelmetlen pilóta nekiment az ernyőjének – vette észre az Instagramon a hvg.hu.

„Boldog második születésnapot kívánok magamnak” – írta bejegyzéséhez a felső-ausztriai nő, aki szombaton szenvedett kis híján végzetes balesetet PIesendorf (Pinzgau) közelében. A történteket rögzítette a kamerája, így jól látszik, ahogy egy Cessna nekiütközött az ernyőjének és cafatokra tépte azt.

A nő kiesett az őt tartó és védő zsákból, miközben azonnal zuhanni kezdett, miközben erősen forgott a levegőben. Mindennek ellenére megőrizte lélekjelenlétét és a közösségi oldalára feltöltött videó tanúsága szerint másodpercek alatt kinyitotta mentőernyőjét, aztán igyekezett stabilizálni a helyzetét. Később biztonságosan földet ért, és csak kisebb sérüléseket szenvedett.

A 44 éves siklóernyős rendőrségi helikopterrel jutott le a hegyről a Zell am See-i repülőtérre. A Cessna 172-es 28 éves tiroli pilótája is épségben megúszta az esetet, és leszállt, noha a gépbe több helyen is beleakadtak a ledarált siklóernyő darabjai.

Azt nem tudni, hogy miért következett be a baleset. Mindenesetre a légi közlekedési szabályok szerint a motoros légi járműve vezetőinek mindig elsőbbséget kell adniuk a motorral nem rendelkezők számára.