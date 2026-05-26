ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.43
usd:
305.36
bux:
131409.6
2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bujdosó Andrea frakcióvezetõ a Tisza Párt országgyûlési frakciójának sajtótájékoztatóján az Országházban 2026. május 26-án. Mellette balról Hantosi István, az Országgyûlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának Tisza párti elnöke, jobbról Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselõje.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Melléthei-Barna Márton: gyorsan lehet lépni, ha Sulyok Tamás nem mond le

Infostart / MTI

Az Országgyűlés ülése előtt sajtótájékoztatót tartott Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője, valamint Melléthei-Barna Márton és Hantosi István képviselő.

A Tisza Párt országgyűlési képviselőcsoportja megkezdte megvalósítani mindazt, amire közel három és fél millió választótól kapott felhatalmazást – közölte kedden, első parlamenti sajtótájékoztatóján Bujdosó Andrea frakcióvezető.

A keddi és a szerdai ülésnapon három törvényjavaslatuk kerül a parlament plénuma elé. Kezdeményezik az alaptörvény módosítását, a végrehajtásokkal kapcsolatos tevékenységek átmeneti felfüggesztését, valamint a vizsgálóbizottságok hatáskörének módosítását az e testületek elé kerülő ügyek „valós feltárása” érdekében.

Bujdosó Andrea hozzátette: remélik, hogy a parlament támogatja öt, vizsgálóbizottságok felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslatukat, amelyek a kegyelmi ügy körülményeit, a gyermekvédelmi rendszer válságát, a privatizáció mechanizmusait, a Magyar Nemzeti Bank körüli botrányokat és a végrehajtások körüli visszaéléseket célozzák feltárni.

Bujdosó Andrea megemlítette: délelőtt a bizottsági ülésen nem fogadták el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság beszámolóját, mert sokkal részletesebb információkra van szükségük, valamint úgy érzik, nem kaptak kielégítő válaszokat a kérdéseikre.

Hantosi István az Igazságügyi Bizottság üléséről számolt be, elmondta, nyitott a kormánytöbbség arra, hogy megvitassa az ellenzéki képviselők azon javaslatait, amelyek észszerűek, jogszerűek.

Melléthei-Barna Márton az egy személy által a miniszterelnöki tisztségben tölthető évek nyolcban történő korlátozásával kapcsolatban megismételte a bizottsági ülésen is képviselt álláspontjukat, miszerint nincs szó visszamenő hatályú jogalkotásról.

Az Alaptörvény-módosításról kifejtette, a javaslat egyik része a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez szükséges. A későbbi sajtóvisszhangokra tekintettel, vagy ezektől teljesen függetlenül Magyar Péter önálló indítványként tisztázta, hogy kizárólag a Szuverenitásvédelmi Hivatal megalapozását szolgáló jogszabályhelyt kívánjuk törölni – idézte a képviselőt az Index. A keresztény kultúra védelme így az Alaptörvény része marad.

Melléthei-Barna Márton újságírói kérdésre kijelentette, ha május 31-ig nem mond le például Sulyok Tamás kormányfő, akkor gyorsan tudnak lépni, viszont konkrétumokat nem árult el.

„Komoly politikai szerepet szánunk a vizsgálóbizottságoknak. Nem politikai bohózatról van szó, hanem vannak olyan kérdések, amelyek bíróságon nem tudnak kiderülni, ilyen például a kegyelmi botrány” – mondta még a bizottságok és a kilátásba helyezett bírságok szerepét hangsúlyozva.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Melléthei-Barna Márton: gyorsan lehet lépni, ha Sulyok Tamás nem mond le

törvényjavaslat

frakció

bujdosó andrea

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter napirend előtti beszéde az Országgyűlésben: más állami tisztségekre is kiterjedhet a 8 éves időkorlát
cikkünk frissül!

Magyar Péter napirend előtti beszéde az Országgyűlésben: más állami tisztségekre is kiterjedhet a 8 éves időkorlát
Indul az új országgyűlési ciklus harmadik parlamenti ülése, napirend előtt Magyar Péter felszólalásával, akinek expozéjára a pártok szónokai reagálnak, majd a kormányfőt a viszonválasz lehetősége illeti meg. Magyar Péter közölte: a 8 éves korlátot kiterjesztik más vezető állami tisztségekre is, hogy a pártérdek, a hatalmi érdek és a magánérdek jobban szétválasztható legyen. „Olyan ember ne jöjjön politikusnak, aki ebből akar meggazdagodni” – mondta. Alaptörvény-módosítás is jön, felállítanak öt vizsgálóbizottságot is. Cikkünk folyamatosan frissül!
 

Melléthei-Barna Márton: gyorsan lehet lépni, ha Sulyok Tamás nem mond le

Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény

„Meghátrálás” – Gulyás Gergely máris reagált a Tisza Alaptörvény-módosító javaslatára

Öt országgyűlési bizottság kezdhet vizsgálódni

Az egyik legnehezebb munka vár rá – kiderült, ki lesz Magyar Péter kabinetfőnöke

Távozzon a vezetőség – Tanács Zoltán megszólalt a HUN-REN átalakításáról

Magyar Péter beszédével kezd az Országgyűlés, Alaptörvény-módosítás is lesz – itt a heti parlamenti program

Érdekellentét rajzolódik ki az Egyesült Államok és Izrael között

Érdekellentét rajzolódik ki az Egyesült Államok és Izrael között

Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő szerint akár saját szakállára is támadást indíthat Izrael, ha Amerika és Irán megállapodik, ennek viszont megvan az oka, de lennének feltételei is. A Corvinus Egyetem tanára szerint tárgyalni lehet, közben viszont tele van aknával a Hormuzi-szoros, a mentesítés pedig fél év is lehet.
 

Pletykák és Ábrahám-egyezmények – ez várható az Irán elleni amerikai támadás után

Váratlan amerikai támadás Iránban – itt a magyarázat

Kiderült, mi a terv Irán dúsított uránjával

VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.26. kedd, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter új intézkedéseket jelentett be a parlamentben, komoly támadást indított a Fidesz–KDNP ellen

Magyar Péter új intézkedéseket jelentett be a parlamentben, komoly támadást indított a Fidesz–KDNP ellen

A parlamenti képviselők állami privilégiumainak leépítését ígérte Magyar Péter az új országgyűlés keddi ülésén mondott beszédében. Azt ígérte, hogy folytatni fogják az ország állapotának feltárását, „minden a magyar emberektől elvett forintot be fogunk mutatni” – fogalmazott. Megerősítette, hogy a devizahitelesek kilakoltatását felfüggesztik, a nyugdíjasoknak elindítják a Szép-kártya programot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási pofont kap Elon Musk: trükkös húzással szorítják ki az amerikai óriáscégeket Európából

Óriási pofont kap Elon Musk: trükkös húzással szorítják ki az amerikai óriáscégeket Európából

Az Európai Bizottság ezen a héten olyan döntést fogad el, amely az európai műholdas szolgáltatókat részesíti előnyben az amerikai riválisaikkal szemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defence", while Iran reports it downed a US drone that entered its airspace.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 26. 13:10
Granulátumot szórnak a levegőből, a földről permeteznek az ország több pontján
2026. május 26. 13:06
„Négy év alatt egy évnyi parlamenti működés költségét spóroljuk meg” – Magyar Péter napirend előtt a parlament ülésén
×
×