Melléthei-Barna Márton: gyorsan lehet lépni, ha Sulyok Tamás nem mond le

A Tisza Párt országgyűlési képviselőcsoportja megkezdte megvalósítani mindazt, amire közel három és fél millió választótól kapott felhatalmazást – közölte kedden, első parlamenti sajtótájékoztatóján Bujdosó Andrea frakcióvezető.

A keddi és a szerdai ülésnapon három törvényjavaslatuk kerül a parlament plénuma elé. Kezdeményezik az alaptörvény módosítását, a végrehajtásokkal kapcsolatos tevékenységek átmeneti felfüggesztését, valamint a vizsgálóbizottságok hatáskörének módosítását az e testületek elé kerülő ügyek „valós feltárása” érdekében.

Bujdosó Andrea hozzátette: remélik, hogy a parlament támogatja öt, vizsgálóbizottságok felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslatukat, amelyek a kegyelmi ügy körülményeit, a gyermekvédelmi rendszer válságát, a privatizáció mechanizmusait, a Magyar Nemzeti Bank körüli botrányokat és a végrehajtások körüli visszaéléseket célozzák feltárni.

Bujdosó Andrea megemlítette: délelőtt a bizottsági ülésen nem fogadták el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság beszámolóját, mert sokkal részletesebb információkra van szükségük, valamint úgy érzik, nem kaptak kielégítő válaszokat a kérdéseikre.

Hantosi István az Igazságügyi Bizottság üléséről számolt be, elmondta, nyitott a kormánytöbbség arra, hogy megvitassa az ellenzéki képviselők azon javaslatait, amelyek észszerűek, jogszerűek.

Melléthei-Barna Márton az egy személy által a miniszterelnöki tisztségben tölthető évek nyolcban történő korlátozásával kapcsolatban megismételte a bizottsági ülésen is képviselt álláspontjukat, miszerint nincs szó visszamenő hatályú jogalkotásról.

Az Alaptörvény-módosításról kifejtette, a javaslat egyik része a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez szükséges. A későbbi sajtóvisszhangokra tekintettel, vagy ezektől teljesen függetlenül Magyar Péter önálló indítványként tisztázta, hogy kizárólag a Szuverenitásvédelmi Hivatal megalapozását szolgáló jogszabályhelyt kívánjuk törölni – idézte a képviselőt az Index. A keresztény kultúra védelme így az Alaptörvény része marad.

Melléthei-Barna Márton újságírói kérdésre kijelentette, ha május 31-ig nem mond le például Sulyok Tamás kormányfő, akkor gyorsan tudnak lépni, viszont konkrétumokat nem árult el.

„Komoly politikai szerepet szánunk a vizsgálóbizottságoknak. Nem politikai bohózatról van szó, hanem vannak olyan kérdések, amelyek bíróságon nem tudnak kiderülni, ilyen például a kegyelmi botrány” – mondta még a bizottságok és a kilátásba helyezett bírságok szerepét hangsúlyozva.