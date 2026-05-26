2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Electric car lithium battery pack and power connections
Nyitókép: Prapass Pulsub/Getty Images

Elbukott egy magyarországi akkumulátoros beruházás

Infostart / MTI

Felszámolás alá került a szlovén autóipari vállalkozók által Magyarországon alapított Andrada, ezért nem valósul meg az elektromos autók akkumulátorainak újrahasznosítására tervezett magyarországi beruházás.

A társaság 2024 végére mintegy 14 millió eurónyi kötelezettséget halmozott fel – írta kedden a Forbes Slovenija.

A szlovén üzleti sajtó, köztük a Forbes Slovenija és a Finance korábban kiemelt jelentőségű szlovén külföldi befektetésként mutatta be a projektet, amelyet az akkori magyarországi tájékoztatás szerint minden idők legnagyobb szlovén beruházásának tartottak Magyarországon. A beruházás mögött a szlovén autóipar és gazdaság több ismert szereplője állt, köztük a Hidriához kötődő Iztok Seljak, a TAB Mezica és az ACH Invest.

Az Andradát szlovén autóipari szereplők csoportja hozta létre. A beruházást 2023 augusztusában jelentették be Alsózsolcán,

akkor tízmilliárd forintos projektként, évi tízezer tonnás újrahasznosítási kapacitással és kétszáz új munkahely ígéretével. A projekt 4,7 milliárd forintos kormányzati támogatási ígéretet kapott.

Az alapítók között magánszemélyek és autóipari beszállítók szerepeltek. A beruházás értékét először 26,2 millió euróra becsülték, később a tervezett ráfordítást 35 millió euróra emelték.

Az üzem azonban nem kezdte meg működését. A Forbes Slovenija beszámolója szerint a beruházás előbb Alsózsolcán, majd a másodikként kiválasztott sóskúti helyszínen ütközött lakossági és önkormányzati ellenállásba. A helyiek környezeti kockázatokra, valamint a technológiával és a felhasznált vegyi anyagokkal kapcsolatos átláthatóság hiányára hivatkoztak. Az ügy bírósági eljárásokig jutott.

A Forbes Slovenija szerint a bíróság áprilisban megállapította a társaság fizetésképtelenségét, és megindította a felszámolási eljárást. A dokumentumok alapján a cégnek 2024 végén mintegy ötmilliárd forint, vagyis körülbelül 14 millió euró kötelezettsége volt, miközben vagyonának értéke mintegy 3,5 milliárd forint, hozzávetőleg tízmillió euró volt. A társaság abban az évben több mint 1,4 milliárd forint, vagyis mintegy négymillió euró veszteséget termelt.

A lap emlékeztetett arra is, hogy Peter Boras, az Andrada igazgatója korábban az engedélyezési eljárások elhúzódásával magyarázta a projekt késését. A Forbes Slovenijának adott akkori írásos válaszában azt közölte, hogy

a társaság Magyarországon „előre nem látható, összetett és ezért hosszadalmas” eljárásokkal szembesült a szükséges engedélyek megszerzése során.

A Forbes Slovenija azt írta, hogy az Andrada beszállítókkal szemben is tartozást halmozott fel, köztük azzal a céggel szemben, amelynek egy speciális légszűrőrendszert kellett volna szállítania. A hitelezői igények bejelentésére nyitva álló határidő a beszámoló szerint még nem járt le.

A Forbes Slovenija megkeresésére Peter Boras, a társaság igazgatója nem reagált.

Magyar Péter napirend előtti beszéde az Országgyűlésben: Önök nem saját pártjuk, hanem a nemzet szolgálatára esküdtek fel
Érdekellentét rajzolódik ki az Egyesült Államok és Izrael között

Élőben beszél Magyar Péter az országgyűlésben

A hétvégén teljessé vált a Tisza-kormány államtitkári névsora: 55 államtitkár kinevezését jelentették be. Az új országgyűlés keddi ülésén Magyar Péter miniszterelnök beszédet tart, amelyben konkrét jogalkotási feladatokról is szólhat. A kormányfő várhatóan az alaptörvény-módosításról, a költségvetésről, a vendégmunkások jogállásáról szóló törvényről és az uniós források hazahozataláról is nyilatkozhat. A beszédet és a képviselői kérdésekre adott válaszokat élőben tudósítjuk.

Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj

Magyarország továbbra is az élmezőnyben van a kötelező gyermekoltások terén: a kanyaró elleni átoltottság 99 százalékos, a DTP-oltásoknál pedig gyakorlatilag teljes a lefedettség.

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defence". It comes as senior Iranian negotiators are in Qatar for talks to end the war.

