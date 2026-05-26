Elbukott egy magyarországi akkumulátoros beruházás

A társaság 2024 végére mintegy 14 millió eurónyi kötelezettséget halmozott fel – írta kedden a Forbes Slovenija.

A szlovén üzleti sajtó, köztük a Forbes Slovenija és a Finance korábban kiemelt jelentőségű szlovén külföldi befektetésként mutatta be a projektet, amelyet az akkori magyarországi tájékoztatás szerint minden idők legnagyobb szlovén beruházásának tartottak Magyarországon. A beruházás mögött a szlovén autóipar és gazdaság több ismert szereplője állt, köztük a Hidriához kötődő Iztok Seljak, a TAB Mezica és az ACH Invest.

Az Andradát szlovén autóipari szereplők csoportja hozta létre. A beruházást 2023 augusztusában jelentették be Alsózsolcán,

akkor tízmilliárd forintos projektként, évi tízezer tonnás újrahasznosítási kapacitással és kétszáz új munkahely ígéretével. A projekt 4,7 milliárd forintos kormányzati támogatási ígéretet kapott.

Az alapítók között magánszemélyek és autóipari beszállítók szerepeltek. A beruházás értékét először 26,2 millió euróra becsülték, később a tervezett ráfordítást 35 millió euróra emelték.

Az üzem azonban nem kezdte meg működését. A Forbes Slovenija beszámolója szerint a beruházás előbb Alsózsolcán, majd a másodikként kiválasztott sóskúti helyszínen ütközött lakossági és önkormányzati ellenállásba. A helyiek környezeti kockázatokra, valamint a technológiával és a felhasznált vegyi anyagokkal kapcsolatos átláthatóság hiányára hivatkoztak. Az ügy bírósági eljárásokig jutott.

A Forbes Slovenija szerint a bíróság áprilisban megállapította a társaság fizetésképtelenségét, és megindította a felszámolási eljárást. A dokumentumok alapján a cégnek 2024 végén mintegy ötmilliárd forint, vagyis körülbelül 14 millió euró kötelezettsége volt, miközben vagyonának értéke mintegy 3,5 milliárd forint, hozzávetőleg tízmillió euró volt. A társaság abban az évben több mint 1,4 milliárd forint, vagyis mintegy négymillió euró veszteséget termelt.

A lap emlékeztetett arra is, hogy Peter Boras, az Andrada igazgatója korábban az engedélyezési eljárások elhúzódásával magyarázta a projekt késését. A Forbes Slovenijának adott akkori írásos válaszában azt közölte, hogy

a társaság Magyarországon „előre nem látható, összetett és ezért hosszadalmas” eljárásokkal szembesült a szükséges engedélyek megszerzése során.

A Forbes Slovenija azt írta, hogy az Andrada beszállítókkal szemben is tartozást halmozott fel, köztük azzal a céggel szemben, amelynek egy speciális légszűrőrendszert kellett volna szállítania. A hitelezői igények bejelentésére nyitva álló határidő a beszámoló szerint még nem járt le.

A Forbes Slovenija megkeresésére Peter Boras, a társaság igazgatója nem reagált.