2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Izraeli katonák házakat rombolnak le a dél-libanoni Tajbehben 2026. április 27-én. Az elõzõ nap az izraeli hadsereg a megszállva tartott dél-libanoni ütközõövezeten kívül lévõ hét település kiürítésére szólított fel, mert folytatja hadmûveletét arra hivatkozva, hogy a Hezbollah libanoni Irán-barát síita szervezet megsérti a tûzszünetet.
Nyitókép: MTI/EPA/Atef Szafadi

Háborús szigorítás Észak-Izraelben, bombázás Dél-Libanonban

Infostart / MTI

Háborús helyzetre utaló szigorításokat vezettek be Izrael északi határánál kedden, szüneteltetik az iskolabuszokat, és az iskolák átálltak a távoktatásra. Izrael légicsapásokat mért libanoni célpontokra, legkevesebb 12 ember meghalt.

A Hezbollah libanoni síita milícia dróntámadásainak fokozódása miatt kedden az izraeli-libanoni határ térségében az iskolák átálltak online távoktatásra, és további korlátozásokat is bevezettek.

A szigorítások értelmében nyílt területen legfeljebb ötven ember gyülekezhet, zárt épületekben pedig legfeljebb kétszázan tartózkodhatnak egyszerre. Korábban ez a létszámkorlátozás nyílt területen kétszáz, épületekben hatszáz fő volt. Az új irányelvek nyomán kedden lezárták a térség nemzeti parkjait és természetvédelmi területeit is a látogatók előtt.

A veszélyeztetett északi települések vezetői számára eligazítást tartott az izraeli hadsereg.

„A libanoni fronton az északi parancsnokság háborúban áll. Erőink mélyen libanoni területen harcolnak. Csapást mérünk az ellenségre, megsemmisítjük infrastruktúráját. Velünk szemben az ellenség távolról támadja erőinket, valamint a határ menti településeket. Feladatunk a civilek védelme” – mondta a Golán-fennsíkon fekvő Kacrinban tartott megbeszélésen az északi egységeket irányító Rafi Milo vezérőrnagy.

„Ahogy Szíriában, úgy Libanonban is csapataink választják el az ellenséget a településektől. A civilek és a lakott területek elleni támadások olyan valóságot jelentenek, amelyet nem lehet elfogadni vagy a mindennapok részének tekinteni. Nem fogjuk eltűrni a hátország elleni támadásokat” – tette hozzá.

Ezzel párhuzamosan az izraeli hadsereg felszólította a libanoni Litáni folyótól északra fekvő Nabatie lakóit, hogy hagyják el otthonaikat. Az izraeli légierő az éjszaka folyamán több mint száz Hezbollah-célpontot támadott Libanonban, köztük fegyverraktárakat, megfigyelőállásokat és parancsnoki központokat.

Éjal Zamír vezérkari főnök és az izraeli hadsereg felső vezetése egységes álláspontot alakított ki a politikai vezetéssel szemben, mivel úgy vélik, hogy a jelenlegi, tűszüneti hadműveleti keretek között nem lehet súlyosabb csapást mérni a Hezbollahra.

Megkezdődött az új országgyűlési ciklus harmadik parlamenti ülése, napirend előtt Magyar Péter felszólalásával. A kormányfő közölte: a 8 éves korlátot kiterjesztik más vezető állami tisztségekre is, hogy a pártérdek, a hatalmi érdek és a magánérdek jobban szétválasztható legyen. „Olyan ember ne jöjjön politikusnak, aki ebből akar meggazdagodni" – mondta. Megvolt az első komoly szócsata is, a frakcióvezetők reakciójára a miniszterelnök is válaszolt. Alaptörvény-módosítás is jön, felállítanak öt vizsgálóbizottságot is.
 

Hamarosan cikkeket is lehet hallgatni Spotify-on

A Spotify újabb tartalomtípussal bővíti kínálatát. A streamingszolgáltató több mint 650 angol nyelvű, felolvasott magazincikket tesz elérhetővé olyan neves kiadványoktól, mint a Rolling Stone, a The Atlantic, a Vogue, a Variety és a Vanity Fair.

Rendkívüli rendeletet írt alá Putyin: családok menekülhetnek meg az anyagi csődtől, de ennek komoly ára van

Az intézkedés része annak a törekvésnek, amellyel Moszkva igyekszik fenntartani és bővíteni a hadsereg létszámát az elhúzódó háború idején.

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defence", while Iran reports it downed a US drone that entered its airspace.

