Az egyik legnehezebb munka vár rá – kiderült, ki lesz Magyar Péter kabinetfőnöke

Magyar Péter bemutatta miniszterelnöki kabinetfőnökét, akire szerinte az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka vár a következő négy évben.

Sümeghy Claudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, egy lánygyermek anyukája. Felsőfokon beszél angol és olasz nyelven, jelenleg az Oxfordi Egyetem executive leadership programjának résztvevője. Közel egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, ahol 200 fős értékesítői csapatával Európa legjobb területi vezetője lett. Egyetemista kora óta vállalkozó, ügyvezető, 2016 óta férjével, Topolánszky Tamás Yvan filmrendezővel közös filmgyártó és -forgalmazó cégük producere és kommunikációs vezetője – írta róla a kormányfő a Facebookon.

Hozzátette: a Tavaszi szél - az ébredés című dokumentumfilm egyik alkotójaként Sümeghy Claudia másfél éve követi és így jól ismeri a munkámat és a Tisza közösségét, a döntéshozatali folyamatokat és az értékválasztásokat.

„Kabinetfőnökként olyan tiszta szándékok által vezérelt, stratégiailag koherens és emberközpontú vezetői környezetet fog teremteni, amelyben a döntések a működő, jövőbiztos és emberséges Magyarország építését szolgálják” – ígérte Magyar Péter.