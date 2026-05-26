ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.13
usd:
307.07
bux:
0
2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Az egyik legnehezebb munka vár rá – kiderült, ki lesz Magyar Péter kabinetfőnöke

Infostart

Ő volt a Tavaszi szél – az ébredés bemutatóján a film producere.

Magyar Péter bemutatta miniszterelnöki kabinetfőnökét, akire szerinte az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka vár a következő négy évben.

Sümeghy Claudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, egy lánygyermek anyukája. Felsőfokon beszél angol és olasz nyelven, jelenleg az Oxfordi Egyetem executive leadership programjának résztvevője. Közel egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, ahol 200 fős értékesítői csapatával Európa legjobb területi vezetője lett. Egyetemista kora óta vállalkozó, ügyvezető, 2016 óta férjével, Topolánszky Tamás Yvan filmrendezővel közös filmgyártó és -forgalmazó cégük producere és kommunikációs vezetője – írta róla a kormányfő a Facebookon.

Hozzátette: a Tavaszi szél - az ébredés című dokumentumfilm egyik alkotójaként Sümeghy Claudia másfél éve követi és így jól ismeri a munkámat és a Tisza közösségét, a döntéshozatali folyamatokat és az értékválasztásokat.

„Kabinetfőnökként olyan tiszta szándékok által vezérelt, stratégiailag koherens és emberközpontú vezetői környezetet fog teremteni, amelyben a döntések a működő, jövőbiztos és emberséges Magyarország építését szolgálják” – ígérte Magyar Péter.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Az egyik legnehezebb munka vár rá – kiderült, ki lesz Magyar Péter kabinetfőnöke

kabinetfőnök

magyar péter

sümeghy claudia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb fontos embert nevezett ki, jönnek a szakpolitikai bejelentések

Tisza-kormány: Magyar Péter újabb fontos embert nevezett ki, jönnek a szakpolitikai bejelentések

A pünkösdi hétvégén teljessé vált a Tisza-kormány államtitkári névsora: 55 államtitkár kinevezését jelentették be. A hétvégét belpolitikai csatározás is jellemezte: Orbán Anita külügyminiszter és az előző Orbán-kormány tagjai között nyílt levélváltásra került sor korrupciós vádak miatt. Kelenföld állomáson kigyulladt egy villanymozdony, ami komoly közlekedési fennakadásokat okozott, a kormány pedig benyújtotta az ICC-ből való kilépés visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Az új országgyűlés keddi ülésével és a kabinet munkába állásával fontos szakpolitikai bejelentések várhatók a kormány első intézkedéseiről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük

Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük

Az utastájékoztatás teljes megújítását, a gyorsabb válságkezelést és a menetrend szerinti buszok útdíjkötelezettségének eltörlését ígérte Vitézy Dávid.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defense". It comes as senior Iranian negotiators arrive in Qatar for talks to end the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 26. 07:12
Tagság a Nemzetközi Büntetőbíróságban – itt a javaslat
2026. május 26. 06:48
Vitézy Dávid a kelenföldi tűz után: új rendszer jön a MÁV-nál, osztrák példára
×
×