Száz izraeli repülőgép bombázta Teherán kormányzati központját

A hadsereg szerint mintegy száz vadászgép több mint kétszázötven bombát dobott le az épületegyüttestre.

A célba vett épületek között szerepelt Irán elnöki hivatala, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács központja, egy komplexum, amelyet Irán legfelsőbb fóruma használt ülésekre, valamint egy az iráni hadsereg tisztjeinek képzésére szolgáló intézmény.

„A kormányzati komplexum Irán egyik legjobban védett objektuma volt, és több utcára kiterjed Teherán szívében” – áll a közleményben, amely a helyszínt az iráni terrorrezsim legfontosabb és legközpontibb főhadiszállásának nevezte.

A hadsereg szerint „a terrorrezsim vezetői és biztonsági tisztségviselői rendszeresen a komplexumban találkoztak, és onnan irányították – többek között – az iráni nukleáris programmal, valamint az Izrael megsemmisítését szolgáló tervvel kapcsolatos helyzetértékeléseket”.

A katonaság megerősítette, hogy röviddel ezelőtt légicsapást hajtott végre Bejrútban, Libanon fővárosában is, amelynek célpontjai a Hezbollah terrorszervezet parancsnokai voltak.

Az elmúlt nap során a katonaság közlése szerint a Hezbollah több mint százhatvan célpontját támadtak Dél-Libanonban, köztük a szervezet tagjait. A Hezbollah-harcosait és az elit Radván-erő tagjait, valamint Izrael elleni támadások előkészítésére használt irányítóközpontokat is lőttek.

Közben a libanoni sajtó újabb csapásokról számol be Dél-Libanonban, ahol az izraeli hadsereg ismételten távozásra szólította fel a térség több tucat falujának lakóit.