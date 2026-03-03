ARÉNA - PODCASTOK
Légicsapásban megsemmisült rendõrörs romjai Teheránban 2026. március 3-án, az Irán elleni amerikai-izraeli támadás negyedik napján. A légicsapásokban Ali Hamenei ajatollah, Irán legfõbb vallási és politikai vezetõje, Aziz Naszirzadeh védelmi miniszter, valamint több magas rangú katonai vezetõ is életét vesztette. Irán vezetését átmenetileg egy háromtagú vezetõi tanács vette át.
Nyitókép: MTI/AP/Vahid Szalemi

Száz izraeli repülőgép bombázta Teherán kormányzati központját

Infostart / MTI

Az izraeli légierő csapást mért Irán kormányzati komplexumára Teheránban - közölte a hadsereg szóvivője kedden.

A hadsereg szerint mintegy száz vadászgép több mint kétszázötven bombát dobott le az épületegyüttestre.

A célba vett épületek között szerepelt Irán elnöki hivatala, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács központja, egy komplexum, amelyet Irán legfelsőbb fóruma használt ülésekre, valamint egy az iráni hadsereg tisztjeinek képzésére szolgáló intézmény.

„A kormányzati komplexum Irán egyik legjobban védett objektuma volt, és több utcára kiterjed Teherán szívében” – áll a közleményben, amely a helyszínt az iráni terrorrezsim legfontosabb és legközpontibb főhadiszállásának nevezte.

A hadsereg szerint „a terrorrezsim vezetői és biztonsági tisztségviselői rendszeresen a komplexumban találkoztak, és onnan irányították – többek között – az iráni nukleáris programmal, valamint az Izrael megsemmisítését szolgáló tervvel kapcsolatos helyzetértékeléseket”.

A katonaság megerősítette, hogy röviddel ezelőtt légicsapást hajtott végre Bejrútban, Libanon fővárosában is, amelynek célpontjai a Hezbollah terrorszervezet parancsnokai voltak.

Az elmúlt nap során a katonaság közlése szerint a Hezbollah több mint százhatvan célpontját támadtak Dél-Libanonban, köztük a szervezet tagjait. A Hezbollah-harcosait és az elit Radván-erő tagjait, valamint Izrael elleni támadások előkészítésére használt irányítóközpontokat is lőttek.

Közben a libanoni sajtó újabb csapásokról számol be Dél-Libanonban, ahol az izraeli hadsereg ismételten távozásra szólította fel a térség több tucat falujának lakóit.

izrael

libanon

irán

háború

