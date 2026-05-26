2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Donald Trump Jr., Donald Trump amerikai elnök legidõsebb fia, a The Trump Organization vállalat alelnöke sajtóértekezletet tart Jakartában 2019. augusztus 13-án. Az indonéz MNC (Media Nusantara Citra) Land nevû ingatlanfejlesztõ vállalat és a The Trump Organization cég Lidóban, Nyugat-Jáván és Bali szigetén épített luxusszállodákat és világszínvonalú szabadidõközpontokat.
Donald Trump nem ért rá elmenni a fia esküvőjére

A Bahamákon, egy magánszigeten titokban zajlott Donald Trump Jr. és Bettina Anderson esküvői szertartása, nagyon kevés résztvevővel. A vőlegény édesapja, Donald Trump amerikai elnök nem ért rá, mint mondta, az iráni háború miatt.

Ismét megnősült Donald Trump Jr., de az apja elnöki elfoglaltságaira – többek között az iráni háborúra – hivatkozva nem ment el a fia esküvőjére. Az esküvői szertartást szombaton tartották egy bahamai magánszigeten, ahol Trump Jr. testvérei – Ivanka, Eric és Tiffany Trump – is jelen voltak – írja a hvg.hu összefoglalója. A People magazin szerint körülbelül negyven vendég vett részt az esküvőn.

Bettina Anderson azt tervezi, hogy felveszi a Trump nevet. Az újdonsült feleség leánybúcsúját áprilisban tartották Trump floridai birtokán, Mar-a-Lagóban. Az elnök először 2025 decemberében, egy fehér házi rendezvényen jelentette be fia eljegyzését Andersonnal.

Trump Jr. korábban Vanessa Trump férje volt, akitől öt gyereke született. Egy későbbi kapcsolatában Trump Jr. eljegyezte Gavin Newsom kaliforniai kormányzó exfeleségét, Kimberly Guilfoyle-t. 2024 szeptemberében kezdtek el terjedni a pletykák Anderson és Trump Jr. kapcsolatáról, amikor a párt csókolózás közben látták Palm Beachen. Akkoriban Trump Jr. még nem mondta fel nyilvánosan eljegyzését Guilfoyle-lal.

Magyar Péter napirend előtti beszéde az Országgyűlésben: Önök nem saját pártjuk, hanem a nemzet szolgálatára esküdtek fel
Indul az új országgyűlési ciklus harmadik parlamenti ülése, napirend előtt Magyar Péter felszólalásával, akinek expozéjára a pártok szónokai reagálnak, majd a kormányfőt a viszonválasz lehetősége illeti meg. Alaptörvény-módosítás is jön, felállítanak öt vizsgálóbizottságot is.
 

Érdekellentét rajzolódik ki az Egyesült Államok és Izrael között

Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő szerint akár saját szakállára is támadást indíthat Izrael, ha Amerika és Irán megállapodik, ennek viszont megvan az oka, de lennének feltételei is. A Corvinus Egyetem tanára szerint tárgyalni lehet, közben viszont tele van aknával a Hormuzi-szoros, a mentesítés pedig fél év is lehet.
 

Élőben beszél Magyar Péter az országgyűlésben

A hétvégén teljessé vált a Tisza-kormány államtitkári névsora: 55 államtitkár kinevezését jelentették be. Az új országgyűlés keddi ülésén Magyar Péter miniszterelnök beszédet tart, amelyben konkrét jogalkotási feladatokról is szólhat. A kormányfő várhatóan az alaptörvény-módosításról, a költségvetésről, a vendégmunkások jogállásáról szóló törvényről és az uniós források hazahozataláról is nyilatkozhat. A beszédet és a képviselői kérdésekre adott válaszokat élőben tudósítjuk.

Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj

Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj

Magyarország továbbra is az élmezőnyben van a kötelező gyermekoltások terén: a kanyaró elleni átoltottság 99 százalékos, a DTP-oltásoknál pedig gyakorlatilag teljes a lefedettség.

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defence". It comes as senior Iranian negotiators are in Qatar for talks to end the war.

2026. május 26. 12:59
Mágneses aknákat talált az orosz hatóság egy Belgiumból érkező tankerhajón
2026. május 26. 12:06
Súlyos vasúti katasztrófa Belgiumban, halálos áldozatok is vannak – videó
