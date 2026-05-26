Donald Trump nem ért rá elmenni a fia esküvőjére

Ismét megnősült Donald Trump Jr., de az apja elnöki elfoglaltságaira – többek között az iráni háborúra – hivatkozva nem ment el a fia esküvőjére. Az esküvői szertartást szombaton tartották egy bahamai magánszigeten, ahol Trump Jr. testvérei – Ivanka, Eric és Tiffany Trump – is jelen voltak – írja a hvg.hu összefoglalója. A People magazin szerint körülbelül negyven vendég vett részt az esküvőn.

Bettina Anderson azt tervezi, hogy felveszi a Trump nevet. Az újdonsült feleség leánybúcsúját áprilisban tartották Trump floridai birtokán, Mar-a-Lagóban. Az elnök először 2025 decemberében, egy fehér házi rendezvényen jelentette be fia eljegyzését Andersonnal.

Trump Jr. korábban Vanessa Trump férje volt, akitől öt gyereke született. Egy későbbi kapcsolatában Trump Jr. eljegyezte Gavin Newsom kaliforniai kormányzó exfeleségét, Kimberly Guilfoyle-t. 2024 szeptemberében kezdtek el terjedni a pletykák Anderson és Trump Jr. kapcsolatáról, amikor a párt csókolózás közben látták Palm Beachen. Akkoriban Trump Jr. még nem mondta fel nyilvánosan eljegyzését Guilfoyle-lal.