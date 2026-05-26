A tizedik emeletről zuhant ki egy nő Kaposváron

Kiesett a 10. emeletről egy nő Kaposváron, a Béke lakótelep egyik panelépületéből – számolt be róla a sonline.hu.

A nő nem élte túl a zuhanást. Az eset még szombaton történt, azonban a rendőrség csak később erősítette meg az esetet.

Vajda Eszter sajtószóvivő a megyei lap megkeresésére elmondta, az elsődleges helyszíni szemle és az adatgyűjtés alapján megállapította, hogy az eset során az idegenkezűség gyanúja nem merült fel. Ennek értelmében a hatóságok jelenleg nem büntetőeljárás, hanem közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják a történtek pontos körülményeit.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!