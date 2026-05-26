Kocsikkal hajtottak fel a Hármashalom-oltárra – megszólalt az egyik elkövető

A rendőrség szerint a csíksomlyói pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíneként is ismert Hármashalom-oltárra három személy hajtott fel gépkocsival vasárnap délután, amit felvétel is bizonyít. A Civil Csíkszereda Facebook-csoportban közzétett – a helyi sajtó által is átvett – fényképen az látható, amint három terepjáró parkol a szabadtéri oltáron, miközben utasaik – több felnőtt és gyerek – az oltár lépcsőjén nézelődnek.

A csíkszeredai rendőrség hivatalból indított eljárást az ügyben vallási helyek és tárgyak meggyalázásának bűncselekménye miatt. A felvétel alapján beazonosított három elkövető Hargita megyei lakos, 38, 39 és 47 évesek. A nyomozás ügyészi felügyelet alatt folytatódik – idézte a rendőrségi közleményt az Agerpres hírügynökség.

A hírügynökség szerint az incidenst a csíkszeredai polgármesteri hivatal is jelezte Facebook-oldalán, és köszönetet mondott a felvételek készítőinek, mivel ezek alapján a hatóságok elindíthatták a vizsgálatot.

A Székelyhon.ro keddi beszámolója szerint az egyik elkövető bocsánatot kért az incidensért a Civil Csíkszereda Facebook-csoportban. Hangsúlyozta, hogy

tettüket nem rossz szándék vagy gúny, hanem inkább meggondolatlanság vezérelte.

Társai nevében is elnézést kért a csíksomlyóiaktól, a zarándokoktól és mindazoktól, akik számára fontos a szabadtéri oltár.

A csíksomlyói hegynyeregben található Hármashalom-oltárról celebrálják minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjét, melyen több százezer zarándok szokott részt venni a Kárpát-medencéből és a világ minden tájáról. A szabadtéri oltárnál celebrált misét 2019-ben Ferenc pápa is több százezer hívő előtt romániai látogatásának részeként.