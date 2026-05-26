2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
A szentegyházi Gyermekfilharmónia tagjai a székely himnuszt énekelik az ezer székely leány napja rendezvény megnyitóján az erdélyi Csíkszeredához tartozó csíksomlyói hegynyeregben, a hármashalom oltár elõtt 2025. július 5-én.
Nyitókép: MTI/Kátai Edit

Kocsikkal hajtottak fel a Hármashalom-oltárra – megszólalt az egyik elkövető

Infostart / MTI

Büntetőeljárást indított a csíkszeredai rendőrség három ember ellen, miután pünkösdvasárnap délután gépkocsikkal felhajtottak a csíksomlyói hegynyeregben található szabadtéri Hármashalom-oltárra - közölte kedden a Hargita megyei rendőrség.

A rendőrség szerint a csíksomlyói pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíneként is ismert Hármashalom-oltárra három személy hajtott fel gépkocsival vasárnap délután, amit felvétel is bizonyít. A Civil Csíkszereda Facebook-csoportban közzétett – a helyi sajtó által is átvett – fényképen az látható, amint három terepjáró parkol a szabadtéri oltáron, miközben utasaik – több felnőtt és gyerek – az oltár lépcsőjén nézelődnek.

A csíkszeredai rendőrség hivatalból indított eljárást az ügyben vallási helyek és tárgyak meggyalázásának bűncselekménye miatt. A felvétel alapján beazonosított három elkövető Hargita megyei lakos, 38, 39 és 47 évesek. A nyomozás ügyészi felügyelet alatt folytatódik – idézte a rendőrségi közleményt az Agerpres hírügynökség.

A hírügynökség szerint az incidenst a csíkszeredai polgármesteri hivatal is jelezte Facebook-oldalán, és köszönetet mondott a felvételek készítőinek, mivel ezek alapján a hatóságok elindíthatták a vizsgálatot.

A Székelyhon.ro keddi beszámolója szerint az egyik elkövető bocsánatot kért az incidensért a Civil Csíkszereda Facebook-csoportban. Hangsúlyozta, hogy

tettüket nem rossz szándék vagy gúny, hanem inkább meggondolatlanság vezérelte.

Társai nevében is elnézést kért a csíksomlyóiaktól, a zarándokoktól és mindazoktól, akik számára fontos a szabadtéri oltár.

A csíksomlyói hegynyeregben található Hármashalom-oltárról celebrálják minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjét, melyen több százezer zarándok szokott részt venni a Kárpát-medencéből és a világ minden tájáról. A szabadtéri oltárnál celebrált misét 2019-ben Ferenc pápa is több százezer hívő előtt romániai látogatásának részeként.

Az egyre fokozódó, orosz energetikai infrastruktúrát érő dróntámadások miatt Szergej Lavrov, a Kreml külügyi tárcájának vezetője ismételten felszólította az ukrajnában dolgozó külföldi diplomatákat a menekülésre, mivel Moszkva a tervek szerint folyamatosan lőni fogja az ukrán városokat. Mindeközben egyre több elemző véli úgy, hogy az ukrán dróntermelés felpörgetése valóban hátrányba helyezheti az oroszokat. A front környéke továbbra is az új fegyverek tesztpályájaként funkcionál, de mostmár egyre inkább az ukrán hazai technológiát tesztelik ott, nem a nyugatit. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Az OTP Csoport stratégiai döntés alapján fokozatosan, tervezetten lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését.

US Central Command says the strikes were taken in "self-defence". It comes as senior Iranian negotiators are in Qatar for talks to end the war.

2026. május 26. 11:11
