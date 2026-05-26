ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.62
usd:
305.64
bux:
131184.59
2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Asian doctor and an assistant in the operating room for surgical venous vascular surgery clinic in hospital.
Nyitókép: ake1150sb/Getty Images

Magánellátásért fizetett, a közkórházban látták el – az ügy Hegedűs Zsolt miniszterig jutott

Infostart

A férfi előre befizetett egy összeget egy anyajegye magánellátásban való ellátására, a műtét azonban végül meglepő eredményt hozott számára.

Hetvenezer forintot fizetett egy férfi a Debreceni Egyetem tulajdonában lévő UD YouMED nevű magánegészségügyi szolgáltató cégnek, hogy leszedesse az anyajegyét – írja a hvg.hu.

Meglepetésére azonban nem egy magánrendelőben, hanem ugyanott, ugyanakkor és ugyanazok a szakemberek látták el, akik a közellátásra érkező betegeket is. A felháborodott férfi még a választás előtt Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi minisztert is megkereste, aki a parlamenti meghallgatásán is megígérte, felülvizsgálják az egyetemi magánszolgáltatók működését.

A férfi beszámolója szerint előre kifizette a szolgáltatás díját, de csak később kapott tájékoztatást arról, hogy az ellátás helyszíne a Debreceni Egyetem területén található közfinanszírozott bőrgyógyászati osztály, ahol a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott betegeket is ellátják.

Vagyis ugyanaz a szakorvos fogadta ugyanabban a rendelőben, aki és ahol a TB-alapon ellátott betegeket is kezelte aznap, így voltaképpen

a férfi csak azért fizetett, hogy több hónapos várakozás helyett pár lapon belül elvégezzék rajta a műtétet.

A férfi még az áprilisi választás előtt írt Hegedűs Zsoltnak, a Tisza Párt egészségügyi miniszter-jelöltjének, aki megígérte, ki fogja vizsgálni az állami és magánszektor összefonódását, beleértve az egyetemi klinikák helyzetét is – teszi hozzá a Telex.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magánellátásért fizetett, a közkórházban látták el – az ügy Hegedűs Zsolt miniszterig jutott

kórház

műtét

ellátás

magánegészségügy

debreceni egyetem

bőrgyógyász

közegészségügy

egészségügyi miniszter

hegedűs zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter napirend előtti beszéde az Országgyűlésben: más állami tisztségekre is kiterjedhet a 8 éves időkorlát

Magyar Péter napirend előtti beszéde az Országgyűlésben: más állami tisztségekre is kiterjedhet a 8 éves időkorlát
Megkezdődött az új országgyűlési ciklus harmadik parlamenti ülése, napirend előtt Magyar Péter felszólalásával. A kormányfő közölte: a 8 éves korlátot kiterjesztik más vezető állami tisztségekre is, hogy a pártérdek, a hatalmi érdek és a magánérdek jobban szétválasztható legyen. „Olyan ember ne jöjjön politikusnak, aki ebből akar meggazdagodni” – mondta. Megvolt az első komoly szócsata is, a frakcióvezetők reakciójára a miniszterelnök is válaszolt. Alaptörvény-módosítás is jön, felállítanak öt vizsgálóbizottságot is.
 

Melléthei-Barna Márton: gyorsan lehet lépni, ha Sulyok Tamás nem mond le

Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény

„Meghátrálás” – Gulyás Gergely máris reagált a Tisza Alaptörvény-módosító javaslatára

Öt országgyűlési bizottság kezdhet vizsgálódni

VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.26. kedd, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hamarosan cikkeket is lehet hallgatni Spotify-on

Hamarosan cikkeket is lehet hallgatni Spotify-on

A Spotify újabb tartalomtípussal bővíti kínálatát. A streamingszolgáltató több mint 650 angol nyelvű, felolvasott magazincikket tesz elérhetővé olyan neves kiadványoktól, mint a Rolling Stone, a The Atlantic, a Vogue, a Variety és a Vanity Fair.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli rendeletet írt alá Putyin: családok menekülhetnek meg az anyagi csődtől, de ennek komoly ára van

Rendkívüli rendeletet írt alá Putyin: családok menekülhetnek meg az anyagi csődtől, de ennek komoly ára van

Az intézkedés része annak a törekvésnek, amellyel Moszkva igyekszik fenntartani és bővíteni a hadsereg létszámát az elhúzódó háború idején.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defence", while Iran reports it downed a US drone that entered its airspace.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 26. 14:05
Nem változott az alapkamat
2026. május 26. 13:34
Melléthei-Barna Márton: gyorsan lehet lépni, ha Sulyok Tamás nem mond le
×
×