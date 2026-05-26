Magánellátásért fizetett, a közkórházban látták el – az ügy Hegedűs Zsolt miniszterig jutott

Hetvenezer forintot fizetett egy férfi a Debreceni Egyetem tulajdonában lévő UD YouMED nevű magánegészségügyi szolgáltató cégnek, hogy leszedesse az anyajegyét – írja a hvg.hu.

Meglepetésére azonban nem egy magánrendelőben, hanem ugyanott, ugyanakkor és ugyanazok a szakemberek látták el, akik a közellátásra érkező betegeket is. A felháborodott férfi még a választás előtt Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi minisztert is megkereste, aki a parlamenti meghallgatásán is megígérte, felülvizsgálják az egyetemi magánszolgáltatók működését.

A férfi beszámolója szerint előre kifizette a szolgáltatás díját, de csak később kapott tájékoztatást arról, hogy az ellátás helyszíne a Debreceni Egyetem területén található közfinanszírozott bőrgyógyászati osztály, ahol a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott betegeket is ellátják.

Vagyis ugyanaz a szakorvos fogadta ugyanabban a rendelőben, aki és ahol a TB-alapon ellátott betegeket is kezelte aznap, így voltaképpen

a férfi csak azért fizetett, hogy több hónapos várakozás helyett pár lapon belül elvégezzék rajta a műtétet.

A férfi még az áprilisi választás előtt írt Hegedűs Zsoltnak, a Tisza Párt egészségügyi miniszter-jelöltjének, aki megígérte, ki fogja vizsgálni az állami és magánszektor összefonódását, beleértve az egyetemi klinikák helyzetét is – teszi hozzá a Telex.