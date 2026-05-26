Iráni vezető: bizonyos, hogy nincs visszaút

Modzstaba Hamenei, aki nem jelent meg a nyilvánosság előtt azóta, hogy március elején hivatalba lépett, a muzulmán áldozati ünnep, az íd al-adhá alkalmából tett közzé írásos nyilatkozatot, amelyet kedden az iráni állami televízióban ismertettek.

„Bizonyos, hogy nincs visszaút, és a régió nemzetei és területei többé nem szolgálnak védőpajzsként az amerikai támaszpontok számára” – írta üzenetétben.

Modzstaba Hamenei hozzátette: „az Egyesült Államoknak a térségben már nincs biztos pontja, ahonnan támadásokat hajthatna végre és katonai támaszpontokat hozhatna létre, és napról napra egyre messzebb kerül korábbi pozíciójától”.

Az iráni vezető egyben minden muszlim országot „barátságra és együttműködésre” szólított.

Irán és az Egyesült Államok tárgyalásokat folytat a február 28-án kezdődött és az egész régióra kiterjedt háború lezárásáról. Április 8. óta tűzszünet van érvényben.

Irán hétfőn előrelépésről számolt be, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy nincs még közel a megállapodás, mivel a két fél álláspontja továbbra is távol áll egymástól.

Az iráni Forradalmi Gárda kedden közölte: lelőttek egy amerikai drónt, illetve tüzet nyitottak további repülőeszközöre is, amelyek be akartak hatolni az iráni légtérbe. Közleményükben figyelmeztettek arra, hogy Teherán legitim jogának tartja, hogy válaszlépéseket tegyen, ha „az amerikai hadsereg bármilyen módon megsérti a tűzszünetet”.