2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Az iráni állami televízió videófelvételérõl készült, 2026. március 9-én közreadott kép Modzstaba Hameneirõl, Ali Hamenei ajatolláh, Irán legfõbb vallási és politikai vezetõje fiáról. Az iráni Szakértõk Gyûlése március 8-án Modzstaba Hameneit választotta meg az ország új legfõbb vezetõjének. A 86 éves Ali Hameneivel Teheránra mért légicsapás végzett az Irán elleni izraeli-amerikai hadmûvelet kezdõnapján, február 28-án.
Nyitókép: MTI/AP/Iráni állami TV

Iráni vezető: bizonyos, hogy nincs visszaút

ELŐZMÉNYEK

Irán legfőbb politikai és vallási vezetője szerint a Perzsa-öböl országai többé nem nyújtanak védőpajzsot az amerikai támaszpontoknak.

Modzstaba Hamenei, aki nem jelent meg a nyilvánosság előtt azóta, hogy március elején hivatalba lépett, a muzulmán áldozati ünnep, az íd al-adhá alkalmából tett közzé írásos nyilatkozatot, amelyet kedden az iráni állami televízióban ismertettek.

„Bizonyos, hogy nincs visszaút, és a régió nemzetei és területei többé nem szolgálnak védőpajzsként az amerikai támaszpontok számára” – írta üzenetétben.

Modzstaba Hamenei hozzátette: „az Egyesült Államoknak a térségben már nincs biztos pontja, ahonnan támadásokat hajthatna végre és katonai támaszpontokat hozhatna létre, és napról napra egyre messzebb kerül korábbi pozíciójától”.

Az iráni vezető egyben minden muszlim országot „barátságra és együttműködésre” szólított.

Irán és az Egyesült Államok tárgyalásokat folytat a február 28-án kezdődött és az egész régióra kiterjedt háború lezárásáról. Április 8. óta tűzszünet van érvényben.

Irán hétfőn előrelépésről számolt be, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy nincs még közel a megállapodás, mivel a két fél álláspontja továbbra is távol áll egymástól.

Az iráni Forradalmi Gárda kedden közölte: lelőttek egy amerikai drónt, illetve tüzet nyitottak további repülőeszközöre is, amelyek be akartak hatolni az iráni légtérbe. Közleményükben figyelmeztettek arra, hogy Teherán legitim jogának tartja, hogy válaszlépéseket tegyen, ha „az amerikai hadsereg bármilyen módon megsérti a tűzszünetet”.

Magyar Péter napirend előtti beszéde az Országgyűlésben: más állami tisztségekre is kiterjedhet a 8 éves időkorlát

Magyar Péter napirend előtti beszéde az Országgyűlésben: más állami tisztségekre is kiterjedhet a 8 éves időkorlát
Megkezdődött az új országgyűlési ciklus harmadik parlamenti ülése, napirend előtt Magyar Péter felszólalásával. A kormányfő közölte: a 8 éves korlátot kiterjesztik más vezető állami tisztségekre is, hogy a pártérdek, a hatalmi érdek és a magánérdek jobban szétválasztható legyen. „Olyan ember ne jöjjön politikusnak, aki ebből akar meggazdagodni” – mondta. Megvolt az első komoly szócsata is, a frakcióvezetők reakciójára a miniszterelnök is válaszolt. Alaptörvény-módosítás is jön, felállítanak öt vizsgálóbizottságot is.
 

Hamarosan cikkeket is lehet hallgatni Spotify-on

A Spotify újabb tartalomtípussal bővíti kínálatát. A streamingszolgáltató több mint 650 angol nyelvű, felolvasott magazincikket tesz elérhetővé olyan neves kiadványoktól, mint a Rolling Stone, a The Atlantic, a Vogue, a Variety és a Vanity Fair.

Rendkívüli rendeletet írt alá Putyin: családok menekülhetnek meg az anyagi csődtől, de ennek komoly ára van

Az intézkedés része annak a törekvésnek, amellyel Moszkva igyekszik fenntartani és bővíteni a hadsereg létszámát az elhúzódó háború idején.

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defence", while Iran reports it downed a US drone that entered its airspace.

