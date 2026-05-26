„Meghátrálás” – Gulyás Gergely máris reagált a Tisza Alaptörvény-módosító javaslatára

Gulyás Gergely a Facebookon azt írta: a kormány a politikai és civil tiltakozás eredményeként máris meghátrált az alaptörvény-módosítás egyik fontos elemében. A frakcióvezető szerint az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelme nemcsak elvi deklarációként érték, hanem a szigorú magyar migrációs politika alkotmányos alapja is.

Hozzátette: nem tudják, miért akarták megszüntetni, de üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól.

Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága keddi ülésén Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselője, az alaptörvény-módosítási javaslatok előterjesztője azt mondta: a korábbi hírekkel ellentétben a módosítás nem vonatkozik az alaptörvény keresztény értékeket védő részére.