2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. április 9-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

„Meghátrálás” – Gulyás Gergely máris reagált a Tisza Alaptörvény-módosító javaslatára

A kormány meghátrálásaként értékelte és üdvözölte a Fidesz frakcióvezetője kedden azt a döntést, hogy az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét mégsem iktatják ki az alaptörvényből.

Gulyás Gergely a Facebookon azt írta: a kormány a politikai és civil tiltakozás eredményeként máris meghátrált az alaptörvény-módosítás egyik fontos elemében. A frakcióvezető szerint az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelme nemcsak elvi deklarációként érték, hanem a szigorú magyar migrációs politika alkotmányos alapja is.

Hozzátette: nem tudják, miért akarták megszüntetni, de üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól.

Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága keddi ülésén Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselője, az alaptörvény-módosítási javaslatok előterjesztője azt mondta: a korábbi hírekkel ellentétben a módosítás nem vonatkozik az alaptörvény keresztény értékeket védő részére.

Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény

Egyéni képviselőként nyújtotta be egymondatos Alaptörvényt módosító indítványát Magyar Péter, a módosító javaslat a keresztény kultúrával kapcsolatos.
 

Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Az egyre fokozódó, orosz energetikai infrastruktúrát érő dróntámadások miatt Szergej Lavrov, a Kreml külügyi tárcájának vezetője ismételten felszólította az ukrajnában dolgozó külföldi diplomatákat a menekülésre, mivel Moszkva a tervek szerint folyamatosan lőni fogja az ukrán városokat. Mindeközben egyre több elemző véli úgy, hogy az ukrán dróntermelés felpörgetése valóban hátrányba helyezheti az oroszokat. A front környéke továbbra is az új fegyverek tesztpályájaként funkcionál, de mostmár egyre inkább az ukrán hazai technológiát tesztelik ott, nem a nyugatit. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Hivatalos! Lehúzza a rolót a népszerű magyar webshop

Az OTP Csoport stratégiai döntés alapján fokozatosan, tervezetten lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését.

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defence". It comes as senior Iranian negotiators are in Qatar for talks to end the war.

