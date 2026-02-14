ARÉNA - PODCASTOK
Oliver Löcher, a Mercedes-Benz alelnöke (b) az új elektromos Mercedes GLC-nek odaítélt 2026-os Év Autója díjjal a 102. Brüsszeli Autószalon sajtónapján, 2026. január 9-én. Mellette balról jobbra: Soren W. Rasmussen, a zsûri elnöke, Alberto Sabbatini, a szervezõbizottság elnöke és Freddy de Mulder, a FEBIAC elnöke. A jármûipari seregszemle január 18-ig tart.
Nyitókép: MTI/AP/Virginia Mayo

Ugrott a fele – brutális adatok a Mercedestől, amely fájó lépésre szánta el magát

Infostart

A legtekintélyesebb német autógyártók, köztük a Volkswagen és a Mercedes, tavaly az adatok szerint katasztrofális évet zártak. Ennek fő okát az amerikai vámok, a kínai konkurencia és a magas árak jelentették. A globális autóipar válságban van, különösen a német autógyártók szenvednek.

Szinte már meglepetést sem okozott, amit a német autógyártók közül most elsőként hivatalosan megerősített a Mercedes-Benz is. Az erről szóló közlemény utalt arra, hogy az amerikai vámok és az intenzív kínai verseny a profit „zuhanását” okozta.

Mint arról a Der Spiegel beszámolt, a stuttgarti székhelyű autógyártó cég bejelentette, hogy a csoport 2025-ös nyeresége körülbelül 49 százalékkal csökkent az előző esztendőhöz viszonyítva. Euróban számolva ez azt jelenti, hogy a 2024-es 10,4 milliárdról 5,3 milliárd euróra olvadt.

A vámok, a negatív árfolyamhatások, valamint az intenzív kínai verseny nyomta rá bélyegét az eredményekre. A személygépkocsi-divízióban elért költségmegtakarítás ugyanakkor részben ellensúlyozta ezt.

A lap idézte Ola Källeniust, a Mercedes vezérigazgatóját, aki mindennek ellenére igyekezett optimistán nyilatkozni. Megítélése szerint a pénzügyi eredmények összhangban álltak az előrejelzésekkel, a céget a hatékonyságra, a gyorsaságra és a rugalmasságra történő összpontosítás vezérelte.

„Felkészültünk 2026-ra”

– hangoztatta a vezérigazgató. Szavai szerint cége világos tervvel és rendkívül versenyképes termékportfólióval következetesen hajtja végre a tervezett átalakulást.

Tavaly a Mercedes körülbelül 2 160 000 személygépkocsit és furgont adott el. A személygépkocsik száma valamivel több mint 1,8 millió volt, ami kilenc százalékos csökkenést jelentett a megelőző évhez képest.

A visszaesés különösen a kínai piacon volt jelentős, az elmaradás itt 19 százalékos volt. Az ázsiai ország továbbra is a Mercedes legfontosabb piaca, 2025-ben ez előrejelzett eladások közel egyharmada itt valósult meg.

Källenius nem sokkal korábban egy lapinterjúban azt hangsúlyozta, hogy Kínában több mint 100 beszállítóval olyan szintű versenyt tapasztal, amelyhez hasonlót még soha nem látott az autóipar történetében.

Mindazonáltal Kína rendkívül fontos a vállalat számára – jelentette ki, utalva arra, hogy az ázsiai országban továbbra is lát lehetőségeket az értékesítés növelésére.

A vezérigazgató állást foglalt a költségcsökkentési program folytatása mellett.

németország

kína

mercedes

