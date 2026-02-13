ARÉNA - PODCASTOK
Emmanuel Macron francia elnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek az uniós tagállamok kétnapos csúcstalálkozójának elsõ napi ülése után Brüsszelben 2025. december 19-én.
Nyitókép: Olivier Matthys

Francia elnök: itt az ideje, hogy az Európai Unió geopolitikai hatalommá váljon

Infostart / MTI

Az Európai Uniónak geopolitikai hatalommá kell válnia, át kell állnia a hosszú távú stratégiai gondolkodásra, ennek keretében képesnek kell lennie a mélységi támadásokra, és fel kell mérnie, hogy a francia nukleáris elrettentő erő miképpen illeszthető bele a blokk leendő biztonsági architektúrájába - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök pénteken a müncheni biztonságpolitikai konferencián elmondott beszédében.

Macron visszautasította azt a vádat, hogy Európa hanyatlóban volna, védelmébe vette azt a törekvését, hogy le kell leplezni a hamis információkat és le kell törni a közösségi média túlkapásait, mert szerinte ezek ártanak a nyugati demokráciáknak.

"Itt az ideje, hogy rettenthetetlenné váljunk, hogy Európa erős legyen. Európának geopolitikai hatalommá kell válnia, mert eddig ez nem volt benne a génjeinkben" - jelentette ki. Európának még abban az esetben is egy agresszív Oroszországgal kell számolnia, ha megállapodás születik az ukrajnai háború lezárásáról.

Nem engedhet az orosz követeléseknek, és nem engedheti meg, hogy csak egy rövid távú megállapodás legyen vele, amely nem oldja meg a fő problémákat - mondta a francia elnök. Ki kell alakítani az együttélés szabályait Oroszországgal, hogy minimálisra lehessen csökkenteni a konfrontáció veszélyét - tette hozzá.

Az európaiaknak saját gondolkodásuk és érdekeik mentén neki kell látniuk feladataik elvégzéséhez. "Úgyhogy azt javaslom, hogy vágjunk bele egy tanácskozássorozatba, amelyet (mi franciák) brit és német kollégáinkkal már elkezdtünk, de most már szélesebb körben! Át kell alakítanunk az európai biztonsági architektúrát, mert a régit még a hidegháború idején tervezték és alkották meg, és azt nem modernizáltuk - mondta Macron.

