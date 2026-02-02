Civil buszt ért orosz dróntalálat, legalább tizenketten meghaltak

„Ki nem provokált terrortámadás”-ként jellemezte a Kyiv Independent azt a vasárnapi dróntámadást, amelyben civil bányászokat szállító buszt találtak el az orosz erők – írja a 444.

Az egymás után becsapódó két drón legalább 12 ember halálát okozta, a támadásban további 16 személy sebesült meg. Tizennégy sérültet kórházba szállítottak, hét ember állapota kritikus.

A drónok vasárnap támadtak a buszra a Dnyipropetrovszk megyében lévő Pavlohrad közelében. A bányászok az ország legnagyobb magántulajdonú energiacége, a DTEK alkalmazottai voltak. A vállalat szerint a bányáik ellen egy széles körű, általános orosz támadás zajlik.

A buszt Shahed-típusú iráni drónokkal vették célba.

Amikor az első szerkezet a busz közelében lévő területre csapódott, a sofőr elvesztette az uralmát a jármű felett, és egy kerítésnek csapódott. „A sérültek elkezdték leszállni a buszról, és segítették egymást. Ekkor a második Shahed drón kezelője embereket látott, és közvetlenül a civilekre irányította a drónt” – mondta Szerhij Beszkresznov, Mihajlo Fjodorov védelmi miniszter tanácsadója, aki szerint „az orosz területről érkező operátorok 100 százalékban látták és felismerték, hogy civil és nem katonai célpontról van szó, majd tudatosan döntöttek a támadás mellett”.

Andrij Szibiha külügyminiszter is arról beszélt, elítélve a támadást, hogy a busz „nem katonai célpont”, és hogy a bányászok „csak keményen dolgozó férfiak, akik a műszakjuk után visszatérnek családjukhoz”.