ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.04
usd:
321.21
bux:
127743.46
2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
drón támadás
Nyitókép: Anton Petrus

Civil buszt ért orosz dróntalálat, legalább tizenketten meghaltak

Infostart

A busz ukrán bányászokat szállított, egymás után két drón is becsapódott. A tizenkét áldozat mellett további tizenhat ember megsérült.

„Ki nem provokált terrortámadás”-ként jellemezte a Kyiv Independent azt a vasárnapi dróntámadást, amelyben civil bányászokat szállító buszt találtak el az orosz erők – írja a 444.

Az egymás után becsapódó két drón legalább 12 ember halálát okozta, a támadásban további 16 személy sebesült meg. Tizennégy sérültet kórházba szállítottak, hét ember állapota kritikus.

A drónok vasárnap támadtak a buszra a Dnyipropetrovszk megyében lévő Pavlohrad közelében. A bányászok az ország legnagyobb magántulajdonú energiacége, a DTEK alkalmazottai voltak. A vállalat szerint a bányáik ellen egy széles körű, általános orosz támadás zajlik.

A buszt Shahed-típusú iráni drónokkal vették célba.

Amikor az első szerkezet a busz közelében lévő területre csapódott, a sofőr elvesztette az uralmát a jármű felett, és egy kerítésnek csapódott. „A sérültek elkezdték leszállni a buszról, és segítették egymást. Ekkor a második Shahed drón kezelője embereket látott, és közvetlenül a civilekre irányította a drónt” – mondta Szerhij Beszkresznov, Mihajlo Fjodorov védelmi miniszter tanácsadója, aki szerint „az orosz területről érkező operátorok 100 százalékban látták és felismerték, hogy civil és nem katonai célpontról van szó, majd tudatosan döntöttek a támadás mellett”.

Andrij Szibiha külügyminiszter is arról beszélt, elítélve a támadást, hogy a busz „nem katonai célpont”, és hogy a bányászok „csak keményen dolgozó férfiak, akik a műszakjuk után visszatérnek családjukhoz”.

Kezdőlap    Külföld    Civil buszt ért orosz dróntalálat, legalább tizenketten meghaltak

ukrajna

dróntámadás

busz

bányász

orosz-ukrán háború

civil áldozat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: jogszerűtlen a Mercosur-egyezmény, Németország mégis valamiért nagyon akarja

Szakértő: jogszerűtlen a Mercosur-egyezmény, Németország mégis valamiért nagyon akarja

Az Európai Bizottság az Európai Parlament jóváhagyása nélkül is alkalmazni akarja a Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást. Ehhez már az is elegendő lenne, ha egy Mercosur-ország ratifikálná a szerződést –- nyilatkozta az InfoRádióban Máthé Réka Zsuzsánna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa.
VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szárnyra kapott a forint

Szárnyra kapott a forint

Valóságos devizapiaci hullámvasútnak lehettünk szemtanúi az elmúlt két hétben. A legfontosabb mozgások a dollárban történtek, az amerikai deviza körüli bizalom megingása és az erősödő „Hedge America” narratíva miatt. A dollár többéves mélypontok közelébe gyengült az euróval és a forinttal szemben is, bár azóta némi korrekció látható az árfolyamokban.  A hét második felében a fókusz részben átfordult a Fed jövőbeli elnökének személye körüli bizonytalanságra: Kevin Warsh Trump általi jelölése és a jegybankár a korábban várt laza monetáris politikai rezsim kockázatának enyhülése erősödő pályára állította a dollárt. A forint piacát az elmúlt napokban szintén nagy kilengések jellemezték, ez alól pedig a mai nap sem jelent kivételt. A magyar deviza erősen kezdte a napot az euróval és a dollárral szemben is, az árfolyam mindkét piacon 1 egységnél többet csökkent ma már.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szívükhöz kaptak a szurkolók: megsérült az egyik legnagyobb sztár, lemaradhat a világbajnokságról?

Szívükhöz kaptak a szurkolók: megsérült az egyik legnagyobb sztár, lemaradhat a világbajnokságról?

Jude Bellingham sérülés miatt egy hónapra kidőlt, ami komoly aggodalmat kelt Angliában a vébéfelkészülés előtti pillanatokban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Lord Mandelson resigns from Labour to save party 'further embarrassment' over Epstein links

Lord Mandelson resigns from Labour to save party 'further embarrassment' over Epstein links

New documents released in the US on Friday suggest Epstein made $75,000 in payments to Lord Mandelson in three separate $25,000 transactions in 2003 and 2004.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 2. 11:52
Megnyílt a Rafah-határ: napi 150 palesztin hagyhatja el Gázát
2026. február 2. 11:40
Szörnyű tragédiába torkollott a gyakorlórepülés
×
×
×
×