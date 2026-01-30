ARÉNA - PODCASTOK
MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 28: Citizens walk on the snow covered sidewalk during the snowfall in Moscow, Russia on January 28, 2026. The snowstorm, which has been ongoing since last night, has caused disruptions to transportation. (Photo by Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu

Kétszáz éve nem látott ítéletidő csapott le Moszkvára

Infostart / MTI

Több mint 200 éve nem tapasztalt erejű havazás volt januárban Moszkvában, csütörtökön 60 centis volt a hótakaró.

A Moszkvai Állami Egyetem meteorológusai szerint a rendkívül heves havazások okát arra vezették vissza, hogy „mély és kiterjedt ciklonok haladnak át egy erősödő időjárási fronttal a Moszkvai régió felett”. Az orosz főváros térségében 92 milliméter csapadéknak megfelelő hóesés volt.

Ez az utóbbi 203 év legmagasabb értéke – ismertette az egyetem a VK közösségi oldalon.

A meteorológusok közölték azt is, hogy

idén a januári átlaghőmérséklet Moszkva térségében mínusz 6,2 Celsius-fok volt, ami 1,5 Celsius fokkal alacsonyabb a szokásosnál. Csütörtökön több mint 60 centiméteres hó volt az orosz fővárosban.

Az utak járhatóvá tétele érdekében egyes utcákat kijelöltek arra, hogy átmenetileg oda szállítsák át a hótömegeket.

Több vonat is késlekedett az orosz fővárosban, az utakon forgalmi torlódások alakultak ki. Legutóbb ilyen heves havazás 1823-ban volt Moszkvában. Akkor 122 milliméter csapadékmennyiséget mértek. A szakemberek ugyanakkor elismerték, az ilyen távoli múltból származó adatok „talán nem teljesen megbízhatók”.

