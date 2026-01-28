ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 28. szerda
A Maersk cég egyik hajója konténereket szállít.
Nyitókép: Pixabay

A havazás miatt nagy a baj Európában

Infostart

A Maersk konténerszállító vállalat szerdán közölte, hogy a heves viharok és a havazás miatt fennakadások alakultak ki a rakományforgalomban Délnyugat- és Nyugat-Európában.

A cég ügyfeleinek küldött tájékoztatójában jelezte, hogy a szélsőséges időjárás az egész ágazatot érinti: a hajók kénytelenek menedéket keresni, a kikötői terminálok pedig leállították a működésüket, vagy csökkentett kapacitással dolgoznak.

A vállalat közölte, hogy a nyugat-mediterrán térség több terminálja beszüntette a tevékenységét, és egyelőre nem tudni, mikor indulhat újra a munka – írja a Portfolio.

A zord időjárás az Észak-Európába irányuló, illetve onnan induló áruforgalmat is érinti – tette hozzá a Maersk.

