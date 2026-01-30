Jön a újabb havazás, már térkép is készült róla

Az előrejelzések szerint a hőmérséklet az ország nagy részén fagypont körül alakul, ami bizonytalanná teszi a tartós hótakaró kialakulását az alacsonyabban fekvő területeken. A lehulló hó ugyanis sok helyen azonnal olvadásnak indulhat - írja a portfolio.hu.

Itt lesz hó

A legfrissebb meteorológiai térképek alapján a hegyvidéki területeken élők készülhetnek a leglátványosabb havazásra. Itt akár 3–6 cm friss hó is hullhat a Dunántúlon a Bakony magasabb pontjain.

Budapesttől északra a Pilisben és a Börzsönyben.

Északkeleten a Mátrában, a Bükkben és a Zempléni-hegységben.

A lakott települések többségén ennél szerényebb, mindössze 1–3 cm-es lepelre van kilátás. Ez a sáv nagyjából a Balaton középső medencéjétől Budapesten át egészen az ukrán határig húzódik. Hasonló mennyiségű hóra számíthatnak a Kőszegi-hegység és a Mecsek környékén élők is.

A legkevesebb csapadék a Dél-Alföldön és a Kisalföldön várható, ahol szinte egyáltalán nem kell hóra készülni. A Dunántúl nyugati felén és az Alföld középső részein maximum 2 cm-es réteg alakulhat ki, de a fagypont körüli hőmérséklet miatt ennek megmaradása kérdéses.

Közlekedési figyelmeztetés

A váltakozó fagyás és olvadás miatt az utakon csúszós szakaszokra, latyakra kell készülni. A közútkezelők kérik a sofőröket, hogy a hétvégi kirándulások során tanúsítsanak fokozott óvatosságot, különösen a hegyvidéki szerpentineken.