2026. január 30. péntek Martina
Havazás Budapesten 2025. január 7. hajnalban.
Nyitókép: Infostart

Jön a újabb havazás, már térkép is készült róla

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Szombaton és vasárnap is kitartó csapadék több tájegységet fehérbe boríthat, a január eleji extrém hómennyiségtől ezúttal elmaradunk.

Az előrejelzések szerint a hőmérséklet az ország nagy részén fagypont körül alakul, ami bizonytalanná teszi a tartós hótakaró kialakulását az alacsonyabban fekvő területeken. A lehulló hó ugyanis sok helyen azonnal olvadásnak indulhat - írja a portfolio.hu.

Itt lesz hó

A legfrissebb meteorológiai térképek alapján a hegyvidéki területeken élők készülhetnek a leglátványosabb havazásra. Itt akár 3–6 cm friss hó is hullhat a Dunántúlon a Bakony magasabb pontjain.

Budapesttől északra a Pilisben és a Börzsönyben.

Északkeleten a Mátrában, a Bükkben és a Zempléni-hegységben.

A lakott települések többségén ennél szerényebb, mindössze 1–3 cm-es lepelre van kilátás. Ez a sáv nagyjából a Balaton középső medencéjétől Budapesten át egészen az ukrán határig húzódik. Hasonló mennyiségű hóra számíthatnak a Kőszegi-hegység és a Mecsek környékén élők is.

A legkevesebb csapadék a Dél-Alföldön és a Kisalföldön várható, ahol szinte egyáltalán nem kell hóra készülni. A Dunántúl nyugati felén és az Alföld középső részein maximum 2 cm-es réteg alakulhat ki, de a fagypont körüli hőmérséklet miatt ennek megmaradása kérdéses.

Közlekedési figyelmeztetés

A váltakozó fagyás és olvadás miatt az utakon csúszós szakaszokra, latyakra kell készülni. A közútkezelők kérik a sofőröket, hogy a hétvégi kirándulások során tanúsítsanak fokozott óvatosságot, különösen a hegyvidéki szerpentineken.

A kormány 80 milliárd forintos, egyszeri működési támogatással rendezné a közfinanszírozott kórházak és szakrendelők 2025 végén fennálló lejárt tartozásait egy most társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet szerint. A pénzt kizárólag adósságtörlesztésre lehet fordítani, szigorú sorrendben a legrégebbi, 60 napon túli tartozásoktól haladva, miközben beruházásra, fenntartói kifizetésekre vagy korábban már rendezett számlákra nem költhető. Az intézményeknek pedig február végéig kellene elszámolniuk, szabálytalan felhasználás esetén pedig kamatduplával növelt összeget vonhatnák le a havi támogatásukból.

Baja Sándor a Portfolio-n a 2026-os közép-kelet-európai vállalati kilátásokat és munkaerőpiaci trendeket elemzi, kiemelve béremelést, létszámmozgásokat és az MI szerepét.

António Guterres says the international body could run out of money by July due to members' unpaid fees.

