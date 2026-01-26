ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.81
usd:
321.96
bux:
0
2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az orosz haditengerészet legújabb tengeralattjárója, a Habarovszk.
Nyitókép: Izvesztyija

Tengerre indul a végítélet-torpedók hordozója

Infostart

Hamarosan megkezdi a tesztüzemet az orosz hadiflotta legújabb atom-tengeralattjárója.

Az Izvesztyija moszkvai újság számolt be arról, hogy rövidesen megindulnak az üzemi próbák a Projekt 09851 jelzésű, Habarovszk nevű búvárhajóval. A nukleáris csapásmérő erőkhöz tartozó atom-tengeralattjárót kifejezetten a Poszeidón nevű óriástorpedó hordozására építették. Ez a fegyver új szintre emeli Oroszország nukleáris elrettentő erejét. Az eddigi földrészközi rakéták mellett még egy, újabb tömegpusztító fegyver jelenik meg az orosz flotta arzenáljában.

A görög mitológia egyik legfontosabb istenségének, a tengerek, folyók, földrengések és lovak urának nevét viselő nukleáris meghajtású és atomrobbanófejes torpedó hatalmas méretű. Mivel a műszaki adatai titkosak, a szakértők csak megbecsülni tudják azokat. A hosszát 16 és 24 méter közé teszik, átmérője pedig elérheti a két métert is. A 100 tonnás monstrumot egy atomreaktor által táplált gőzturbina hajtja, óránként 60-70 csomós (111-129 km/h), szédületes sebességgel, nagyjából ezer méteres mélységben. Arra szánják, hogy egy esetleges atomháborúban Oroszország válaszcsapást mérhessen vele az őt megtámadó ellenségre.

Ilyen lehet a világvége torpedó belső felépítése. A feliratok balról jobbra: vízsugár hajtómű, erőátviteli rendszer, gőz visszanyerő kondenzátor, gőzturbina, nukleáris reaktor, vezérlő és navigációs berendezések, atomtöltet, ütközést elkerülő hangradar. Kép: Wikipédia
Ilyen lehet a világvége torpedó belső felépítése. A feliratok balról jobbra: vízsugár hajtómű, erőátviteli rendszer, gőz visszanyerő kondenzátor, gőzturbina, nukleáris reaktor, vezérlő és navigációs berendezések, atomtöltet, ütközést figyelő hangradar. Kép: Wikipédia

A Poszeidón a Föld bármely pontját elérheti, hiszen nukleáris meghajtása korlátlan hatótávolságot biztosít. Aztán a tervezők célja szerint az ellenséges ország partjai előtt felrobbantja iszonyatos erejű, két megatonnás atomtöltetét, amely több tíz méter magas hullámfalat hoz létre. Ez a nukleáris cunami mélyen behatolhat a szárazföldre, elpusztítva ott mindent, ami az útjába kerül. Valósággá válna a Los Angelest, vagy a New Yorkot romba döntő szökőárakról készült összes katasztrófafilm.

A szupertorpedó azonban egyelőre még nincs bevethető állapotban, ezért a Habarovszk fedélzetére a már meglévő Kalibr cirkálórakétákat és hagyományos, illetve atomtöltetű torpedókat, valamint tengeri aknákat telepítenének. Sőt, az Army Recognition úgy tudja, hogy a tengerészek még kézi légvédelmi rakétákat is kaphatnak, amikkel akkor védekeznének, ha a hajóra felszíni menetben támadnának ellenséges repülők vagy drónok.

Maga a búvárhajó tekintélyes méretekkel rendelkezik, bár a pontos adatok természetesen nem nyilvánosak. Mivel a Borej-osztály átalakításával tervezték, szakértők úgy becsülik, hogy annál valamivel rövidebb, a Habarovszkról ugyanis hiányoznak a földrészközi rakéták indítóállásai. De még így is száz méternél hosszabb (egyes feltételezések a 140 métert sem tartják kizártnak), míg a szélessége 10 és 13,5 méter között lehet.

Bizonyára egy KTP-6-185SP típusú, 200 MW teljesítményű atomreaktor táplálja azt az 50 ezer lőerős turbinát, ami az egyetlen hajócsavart forgatja. Ez egy vízsugár hajtóműben üzemel, vélhetően azért, hogy a működése minél csendesebb lehessen. A jókora propeller 30-32 csomós (kb. 56-59 km/h) sebességre gyorsíthatja a víz alatt, a nagyjából 10 ezer tonnás Habarovszkot. A Borej-osztály hajóihoz hasonlóan a stabilitásáról, illetve a jó manőverező képességéről függőleges és vízszintes iránysíkok gondoskodnak. Az utóbbiak széleire építettek még egy-egy kisebb hajócsavart is, hogy könnyebbé tegyék a hatalmas hajó mozgatását a kikötőkben, vagy egyéb, szűk helyeken. Azt is csak megbecsülni lehet, hogy milyen mélyre tud majd az új egység merülni: ez feltehetően 500 méter lehet.

Az új hadihajó meglehetősen lassan épült. Az első acéllemezét még 2014 július 27-én vágták, de csak tavaly november elsején sikerült vízre bocsátani. Ennek tervezési, de főként anyagi okai voltak. Meg aztán a Poszeidón projekt is egyre jobban húzódik, ezért a Habarovszkon folyó munkálatokat sem kapkodták el a szeverodvinszki hajógyárban. A szupertorpedó hiányában egyelőre csak olyan feladatokra tudják használni, amilyenekre egyébként lennének más hadihajóik is az oroszoknak. Jelenleg a Csendes-óceánon végrehajtott különleges műveletek és titkos küldetések szerepelnek a tervekben.

Ezekre a 90-120 napos hosszúságú bevetésekre készül fel az új hajó és száz főnyi legénysége, ha majd befejeződnek a hamarosan kezdődő üzemi próbák. Bár a belső kialakításról végképp semmilyen információ nem érhető el, az akciók hosszúságából arra lehet következtetni, hogy a tervezők talán figyeltek a személyzet kényelmes elhelyezésére is. Persze ez nem a tengerészekkel való törődés miatt fontos, hanem azért, hogy a hónapokig tartó, víz alatti élet ne tompítsa el a legénységet. Bármikor késznek kell lenniük arra, hogy útjukra bocsátsák a világvége-torpedókat. Feltéve, hogy egyszer majd azok is elkészülnek.

Kezdőlap    Külföld    Tengerre indul a végítélet-torpedók hordozója

tengeralattjáró

poszeidón

orosz haditengerészet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn

Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, az Ukrajnának adandó amerikai biztonsági garanciákról szóló dokumentum 100 százalékban megvan, már csak aláírásra, illetve az amerikai és az ukrán törvényhozás általi ratifikációra vár. A bejelentés azt mutatja, hogy előrelépés történt az Abu Dzabiban pénteken és szombaton zajlott, háromoldalú (orosz, ukrán, amerikai) tárgyalásokon, amelyek e hét vasárnapján folytatódnak. Az orosz támadások azonban nem maradnak abba: Vitalij Klicsko kijevi polgármester tegnapi bejelentése szerint a fővárosban 1300 épület maradt fűtés nélkül az orosz csapások nyomán. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 26.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 26.)

A Pénzcentrum 2026. január 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minneapolis protesters march against ICE as governor urges Trump to remove agents

Minneapolis protesters march against ICE as governor urges Trump to remove agents

Second fatal shooting an 'inflection point' says Tim Walz as protests spread over Saturday's shooting of intensive care nurse Alex Pretti in Minneapolis.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 26. 07:48
Hétezer utas éjszakázott a repülőterén heves havazás miatt, a vonatok sem jártak Japánban
2026. január 26. 07:15
Új rendszert kénytelen bevezetni a Tesco a sok bolti lopás miatt
×
×
×
×