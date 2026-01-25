ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 25. vasárnap
A francia haditengerészet felvétele a Comore-szigetek zászlaja alatt közlekedõ Grinch olajszállító hajóról, miután a francia haditengerészet feltartóztatta a tankert a Földközi-tengeren, a spanyolországi Almería és az algériai Orán között 2026. január 22-én. Az Oroszországból érkezõ olajszállítóról a francia hatóságok azt feltételezik, hogy az Ukrajna elleni háborút finanszírozó orosz árnyékflottához tartozik.
Nyitókép: -

Kikötött a Grinch, ez fájhat Oroszországnak

Infostart / MTI

Kikötött vasárnap a dél-franciaországi Marseille-ben a Grinch nevű olajszállító hajó, amelyről a francia hatóságok azt feltételezik, hogy az Ukrajna elleni agressziós háborút finanszírozó árnyékflottához tartozik, és ezért három nappal ezelőtt feltartóztatták a Földközi-tengeren.

A hajót a dél-franciaországi Fos-öbölbe kísérte a francia haditengerészet, hogy "a marseille-i köztársasági ügyész rendelkezésére bocsássák a zászló nélküli hajózás gyanújával indított eljárás keretében" - közölte a Földközi-tengeri tengerészeti prefektúra.

A tankerről a francia hatóságok azt feltételezik, hogy az úgynevezett orosz árnyékflottához tartozik, amellyel Moszkva - megkerülve a nyugati szankciókat - exportálja a kőolaját.

A tankert "a hajó nemzetiségének ellenőrzése céljából" tartóztatták fel a francia hatóságok csütörtökön, s "a dokumentumok vizsgálata megerősítette a zászló szabályosságával kapcsolatos kétségeket, amit jeleztünk a marseille-i ügyészségen" - írta akkor a tengeri prefektúra. A hajót a további ellenőrzések lefolytatása céljából kísérték a marseille-i kikötőbe.

A hajó indiai állampolgárságú, 58 éves kapitányát őrizetbe vették a zászlóhasználatra vonatkozó szabályok megsértése miatt - jelentette be vasárnap a marseille-i ügyészség. Az ugyancsak indiai nemzetiségű legénységnek a hajón kell tartózkodnia.

A tartályhajó jelenleg a Fos-öbölben horgonyoz, mintegy 500 méterre Martigues városának partjától - állapította meg vasárnap az AFP hírügynökség helyszíni tudósítója. Közelében a francia haditengerészet egyik hajója horgonyoz, valamint a csendőrség két motorcsónakja, amelyek közül az egyik a Grinch körül köröz.

A Földközi-tenger prefektusa csütörtökön azt közölte, hogy „szövetségeseinkkel, köztük az Egyesült Királysággal együttműködésben végzett akció a nyílt tengeren" történt Spanyolország és Észak-Afrika között, a Barents-tenger sarkvidéki kikötőjéből, „Murmanszkból érkező Grinch tartályhajó" fedélzetén. A francia fegyveres erők vezérkara által közzétett felvételek szerint

legalább két helikopter és egy hadihajó vett részt a feltartóztatásban,

amelynek nyomán egy csuklyás katonákból álló "ellenőrzőcsapat" szállt fel a Grinch fedélzetére, ahol a legénység nem tanúsított ellenállást.

A feltartóztatást követően a marseille-i ügyészség előzetes vizsgálatot indított zászló nélküli hajózás miatt. Amint azt a tengeri jog előírja, a legénységet korlátozó vagy szabadságától megfosztó intézkedésnek vetették alá, amely lehetővé teszi az átmenetet a feltartóztatás és a francia hatóságoknak való átadás között - egy bírósági forrás szerint.

A hajók nyomonkövetésére szakosodott marinetraffic.com weboldal szerint a 249 méter hosszú tanker a lefoglalás pillanatában kelet felé tartott, Almería (Spanyolország) és Orán (Algéria) között, a Comore-szigetek zászlaja alatt, amely feltételezhetően hamis.

A Grinch olajszállító ezen a néven szerepel az Egyesült Királyság által szankcionált orosz árnyékflotta hajóinak listáján, és Carl néven az Európai Unió és az Egyesült Államok által összeállított listán.

A francia hatóságok legutóbb szeptemberben tartóztattak fel egy ilyen orosz tartályhajót - akkor az Atlanti-óceánon -, amely lehetővé teszi Moszkva számára, hogy kikerülje a nyugati szankciókat és exportálja olaját. A Boracay nevű tanker - amely szerepelt az Európai Unió által szankcionált hajók listáján - végül hat nappal később tudott újra kihajózni. Kapitányát februárra beidézték a nyugat-franciaországi Brest bíróságára, ahol "ellenszegüléssel" vádolják.

Emmanuel Macron október elején "lépésre" szólította fel az európaiakat ezen hajók feltartóztatása érdekében. Az államfő szerint a flottához köthető olajkereskedelem több mint 30 milliárd eurót jelent Oroszország költségvetésének, és lehetővé teszi az Ukrajna elleni háborús erőfeszítések 30-40 százalékának finanszírozását.

Az Európai Unió szerint 598 hajó tartozik az orosz árnyékflottához, ellenük uniós szankciók vannak érvényben.

