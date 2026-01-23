Újrakezdődtek a találgatások, bekékült Donald Trump keze

Donald Trump kezén újabb hatalmas véraláfutás jelent meg, ami ismét az amerikai elnök egészségi állapotára irányította a figyelmet. Trump szerint a sérülés a svájci Davosban, a Világgazdasági Fórumon történt asztalnak ütközés következménye, és hozzátette, hogy a sok aszpirin miatt könnyen kékül a bőre.

Donald Trump egészségi állapota többször is felkeltette már a figyelmet, nem volt ez másképp csütörtökön sem, amikor az amerikai elnök kezén hatalmas véraláfutás jelent meg.

Azt mondják, szedj aszpirint, ha szereted a szíved, de ne szedd, ha nem akarsz egy kis véraláfutást. Én a nagy aszpirint szedem – mondta Donald Trump.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közleményében azt írta, hogy az elnök a Béketanács bejelentése alatt a dokumentum aláírására használt asztal sarkának ütközött.

A Reutersnek nyilatkozó négy orvos szerint elképzelhető, hogy az aszpirin hozzájárult a véraláfutás kialakulásához – írja az Index.

Trump korábban a The Wall Street Journalnak azt mondta, hogy az orvosai által ajánlottnál nagyobb napi adag aszpirint szed, mert „szép, vékony vért szeretne a szívébe”.

A 79 éves Donald Trump a második legidősebb elnök, aki valaha betöltötte az Egyesült Államok elnöki tisztségét, közvetlenül Joe Biden után, aki 82 évesen, egy évvel ezelőtt távozott hivatalából, miután visszalépett 2024-es újraválasztási terveitől egészségi állapota miatt.