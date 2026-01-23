ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 23. péntek
DAVOS, SWITZERLAND - JANUARY 22: A bruise is seen on the top of the US President Donald Trumps left hand as he speaks Uzbek President Shavkat Mirziyoyev (L) during the signing ceremony of the Peace Charter for Gaza as part of the 56th World Economic Forum in Davos, Switzerland on January 22, 2026. (Photo by Harun Ozalp/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Photo by Harun Ozalp/Anadolu via Getty Images

Újrakezdődtek a találgatások, bekékült Donald Trump keze

Újabb véraláfutás jelent meg Donald Trump kezén, elindultak a találgatások.

Donald Trump kezén újabb hatalmas véraláfutás jelent meg, ami ismét az amerikai elnök egészségi állapotára irányította a figyelmet. Trump szerint a sérülés a svájci Davosban, a Világgazdasági Fórumon történt asztalnak ütközés következménye, és hozzátette, hogy a sok aszpirin miatt könnyen kékül a bőre.

Donald Trump egészségi állapota többször is felkeltette már a figyelmet, nem volt ez másképp csütörtökön sem, amikor az amerikai elnök kezén hatalmas véraláfutás jelent meg.

Azt mondják, szedj aszpirint, ha szereted a szíved, de ne szedd, ha nem akarsz egy kis véraláfutást. Én a nagy aszpirint szedem – mondta Donald Trump.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közleményében azt írta, hogy az elnök a Béketanács bejelentése alatt a dokumentum aláírására használt asztal sarkának ütközött.

A Reutersnek nyilatkozó négy orvos szerint elképzelhető, hogy az aszpirin hozzájárult a véraláfutás kialakulásához – írja az Index.

Trump korábban a The Wall Street Journalnak azt mondta, hogy az orvosai által ajánlottnál nagyobb napi adag aszpirint szed, mert „szép, vékony vért szeretne a szívébe”.

A 79 éves Donald Trump a második legidősebb elnök, aki valaha betöltötte az Egyesült Államok elnöki tisztségét, közvetlenül Joe Biden után, aki 82 évesen, egy évvel ezelőtt távozott hivatalából, miután visszalépett 2024-es újraválasztási terveitől egészségi állapota miatt.

