Donald Trump amerikai elnök a Mark Rutte NATO-fõtitkárral folytatott megbeszélés közben a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. október 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Váratlan lépéssel válaszolta meg a Fehér Ház a Donald Trump egészségi állapotát firtató kérdéseket

Infostart / MTI

A Fehér Ház hétfőn nyilvánosságra hozta Donald Trump amerikai elnök MRI-vizsgálatának eredményeit, amelyek az elnöki hivatal szóvivője szerint jó egészségi állapotról tanúskodnak.

Karoline Leavitt a Fehér Ház napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az elnök októberi rutin egészségügyi vizsgálatának keretében végezték el az MRI-ellenőrzést megelőző jelleggel. Hozzátette, hogy az elnök korában a férfiaknál a szív- és érrendszeri, valamint a hastájékot érintő fokozott vizsgálatok egészségi haszonnal járnak.

A képalkotó vizsgálat célja, hogy bármilyen gondot időben észlelni lehessen - mutatott rá a szóvivő és hozzátette, hogy az elnök szív- és érrendszeri vizsgálata normál értékeket mutat.

Az elmúlt napokban az amerikai sajtóban több találgatás jelent meg Donald Trump elnök MRI-vizsgálatának céljairól, amelyekre reagálva a Fehér Ház az elnök orvosa által aláírt vizsgálati jelentést is elérhetővé tette.

Donald Trump október 27-én szólta el magát arról, hogy majdnem három héttel korábban a Walter Reed Nemzeti Katonai Orvosi Központban végzett ellenőrzésen MRI-vizsgálatot is végeztek rajta. Ennek nyomán hetek óta találgatta a sajtó, miért kellett ilyen vizsgálaton részt vennie és milyen lehet az elnök egészségi állapota.

Trumpnál még a nyáron vérkeringési problémát diagnosztizáltak, miután „enyhe duzzanatot” észlelt az alsó lábszárán. Emiatt elsősorban kompressziós harisnyát visel, hogy megelőzzék a vérrögök kialakulását. Szintén ismert az elnökről, hogy van a kezén egy visszatérő zúzódás, aminek jelenlétét a hivatalos nyilatkozatok a megelőző aszpirin-kezeléssel és a sok kézfogással magyaráztak.

