Donald Trump meglepőt mondott a saját egészségi állapotáról

Az Egyesült Államokban az utóbbi hetekben ismét téma lett a 79 éves elnök idős kora, miután egy nyilvános eseményen Donald Trump hosszan „pihentette a szemét”. Az amerikai elnök azt mondta a The Wall Street Journalnak, hogy tökéletes egészségnek örvend – írja a Telex összefoglalója. Trump azt is mondta, hogy irritálja őt, hogy a koráról beszélnek emberek, „akkor beszéljünk újra az egészségről, a 25. alkalommal is” – mondta, amikor az újság felkereste őt egy, a Trump egészségéről szóló cikk közlése előtt.

Trump az újságírónak azt is elmondta, hogy több aszpirint szed, mint amennyit orvosai javasolnak: „azt mondják, az aszpirin jó vérhigító, én pedig nem akarom, hogy sűrű vér menjen a szívembe” – magyarázta Trump. Naponta 325 milligram aszpirint szed, az orvosi ajánlás pedig 81 milligram. Hozzátette, nem mozog rendszeresen, mert szerinte az – a golfot leszámítva – „unalmas”, a kezét pedig sminkeli, ott kisebb zúzódásokat igyekszik így eltakarni.

Trump arról is beszélt, hogy nem szokott elaludni nyilvános eseményeken, de van, hogy pihenteti a szemét, és ilyenkor lefotózzák őt a fotósok. „Vagy néha pislogok és lencsevégre kapnak” – tette hozzá.

Végül Trump azt is elmondta, hogy bár októberben azt mondta, hogy átesett egy részletesebb MRI-vizsgálaton, az valójában csak CT-vizsgálat volt, amely kizárta a szív- és érrendszeri problémákat. Trump orvosai vénás elégtelensége miatt kompressziós zoknit javasoltak az amerikai elnöknek, de ő ezt elutasította, mert mint fogalmazott, „nem szereti őket”.