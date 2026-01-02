ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 2. péntek Ábel
WASHINGTON, DC - DECEMBER 08: U.S. President Donald Trump participates in a roundtable discussion with farmers in the Cabinet Room of the White House on December 08, 2025 in Washington, DC. President Trump is expected to announce a $12 billion farm aid package, which includes one-time payments to those affected by the administrationâs trade policies. (Photo by Alex Wong/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Alex Wong

Donald Trump meglepőt mondott a saját egészségi állapotáról

Infostart

Donald Trump amerikai elnök azt mondta, négyszer annyi aszpirint szed, mint amennyit az orvosai javasolnak, és a golfon kívül nem mozog, mert „az unalmas”, a kezét pedig sminkeli, hogy eltakarja a zúzódásokat – de saját bevallása szerint kitűnő az egészségi állapota.

Az Egyesült Államokban az utóbbi hetekben ismét téma lett a 79 éves elnök idős kora, miután egy nyilvános eseményen Donald Trump hosszan „pihentette a szemét”. Az amerikai elnök azt mondta a The Wall Street Journalnak, hogy tökéletes egészségnek örvend – írja a Telex összefoglalója. Trump azt is mondta, hogy irritálja őt, hogy a koráról beszélnek emberek, „akkor beszéljünk újra az egészségről, a 25. alkalommal is” – mondta, amikor az újság felkereste őt egy, a Trump egészségéről szóló cikk közlése előtt.

Trump az újságírónak azt is elmondta, hogy több aszpirint szed, mint amennyit orvosai javasolnak: „azt mondják, az aszpirin jó vérhigító, én pedig nem akarom, hogy sűrű vér menjen a szívembe” – magyarázta Trump. Naponta 325 milligram aszpirint szed, az orvosi ajánlás pedig 81 milligram. Hozzátette, nem mozog rendszeresen, mert szerinte az – a golfot leszámítva – „unalmas”, a kezét pedig sminkeli, ott kisebb zúzódásokat igyekszik így eltakarni.

Trump arról is beszélt, hogy nem szokott elaludni nyilvános eseményeken, de van, hogy pihenteti a szemét, és ilyenkor lefotózzák őt a fotósok. „Vagy néha pislogok és lencsevégre kapnak” – tette hozzá.

Végül Trump azt is elmondta, hogy bár októberben azt mondta, hogy átesett egy részletesebb MRI-vizsgálaton, az valójában csak CT-vizsgálat volt, amely kizárta a szív- és érrendszeri problémákat. Trump orvosai vénás elégtelensége miatt kompressziós zoknit javasoltak az amerikai elnöknek, de ő ezt elutasította, mert mint fogalmazott, „nem szereti őket”.

