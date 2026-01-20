Már a negyedik cápatámadást jelentették, bezárnak a strandok

Ausztráliában, Új-Dél-Wales partvidékén ismét cápa harapott meg egy szörföst, ez már a negyedik támadás két napon belül. A 444.hu a BBC alapján arról ír, hogy egy 39 éves férfi kisebb sérüléseket szenvedett, miután egy cápa átharapta a deszkáját kedden reggel. A szörfös stabil állapotban kórházban van. Helyi beszámolók szerint a férfi „nagyon szerencsés, hogy nem szenvedett súlyos sérüléseket”.

Mivel az elmúlt két napban ez már a negyedik támadás volt, Sydney északi részének összes strandja további értesítésig zárva marad.

Egy fiatal szörfös hasonlóan szerencsés módon úszta meg hétfőn a támadást, órákkal később viszont egy 27 éves szörfös súlyos sérüléseket szerzett Vasárnap pedig egy 12 éves fiú sérült meg, amikor megharapta egy cápa Sydney-i egyik strandján.

A támadásokra napokig tartó heves esőzések után került sor, az eső ugyanis tápanyagokat sodor a vízbe, ami közelebb vonzhatja a cápákat a parthoz.