2026. január 5. hétfő
Amerikai helikopterek Venezuela fővárosa, Caracas felett.
Nyitókép: X / video printscreen

Ilyen különleges helikopterekkel fogták el a kommandósok a venezuelai elnököt – mutatjuk

Infostart

Az amerikai hadsereg 160. különleges műveleti repülőezrede 2026. január 3-án, Caracasban rendkívül kockázatos rajtaütést hajtott végre.

A venezuelai elnöki pár elfogására induló kommandós csapatot három fajta helikopter szállította, illetve támogatta. A főszerep az MH-47G Chinook-oknak jutott, amelyek a hadsereg nehéz szállítóhelikoptereinek speciális változatai. A hagyományos kialakítású gépeknél erősebb, több mint 10 000 lőerős gázturbinákat kaptak, így majdnem 11 tonnás terhet, vagy 33 felfegyverzett katonát képesek szállítani. Méghozzá szinte korlátlan távolságra, mivel ez a típus a levegőben is felvehet üzemanyagot. A hosszan előrenyúló, vaskos tankolócső miatt jól megkülönböztethető a többi, széria változatú Chinooktól.

Emellett a G sorozat a korábbiaknál sokkal fejlettebb navigációs és kommunikációs rendszerrel és az éjszakai, vagy rossz látási viszonyok közötti repülést lehetővé tevő, előre néző hőkamerával (angolul FLIR) szerelték fel. Ugyancsak ellátták lézer és radar besugárzás jelzőkkel, amelyek a légvédelmi rakétákra, vagy ellenséges lokátorok jelenlétére figyelmeztetnek. Amint a gép védelmi berendezései támadást érzékelnek, aktiválódnak az infracsapda kivetők, vagy a radarcsalik, hogy eltérítsék a közeledő fenyegetést. Amennyiben ez mégsem sikerülne, úgy működésbe lép az a berendezés, amely lézersugárral vakítja meg a rakéták irányítórendszerét.

A Delta Force talán legfontosabb típusa az MH-47G Chinook. Kép: U.S. Department of War
A Delta Force talán legfontosabb típusa, az MH-47G Chinook. Kép: U.S. Department of War

Az MH-47G-ket ballisztikai védelemmel is ellátták, így a kisebb kaliberű tűzfegyverek sem tudnak kárt tenni bennük. A Chinook-ok valószínűleg a Venezuela partjai közelében cirkáló egyik rohamhajóról, vagy a szomszédos Kolumbiában lévő titkos bázisok valamelyikéről indulhattak. Fedélzetükön az amerikai szárazföldi hadsereg, a US Army különleges műveleti egységének, a Delta Force-nak katonáit vitték. Az ő feladatuk volt, hogy Caracasban behatoljanak az elnöki palotába, majd foglyul ejtsék Nicolás Madurót és feleségét.

A Teljes Elszántság Hadműveletet (Operation Absolute Resolve) több más egység is támogatta, akiket MH-60M jelzésű, ugyancsak különleges kialakítású forgószárnyasok szállították. Ezek a helikopterek a hadseregben széles körben alkalmazott, H-60 Black Hawk kommandósok számára kifejlesztett változatai. A hagyományos gépeknél erősebb gázturbinák és áttervezett, hatékonyabb rotorok repítik. Ezáltal gyorsabbak is és valamivel nagyobb terhet képesek felemelni, mint a klasszikus Black Hawk szériák. Természetesen ultramodern a műszerezettségük, és

egy sor olyan berendezéssel is rendelkeznek, mint nagyobb harcostársaik, az MH-47G-k.

A spéci Black Hawk-ok amellett, hogy az akció körzetét biztosító katonákat szállították, minden bizonnyal parancsnoki és kommunikációs feladatokat is elláthattak. Sőt, szinte biztos, hogy volt néhány olyan példány is, amelyeket repülő elsősegélyhelynek rendeztek be, fedélzetükön életmentő felszerelésekkel és szakképzett egészségügyi személyzettel. Mivel Donald Trump elismerte, hogy az akcióban több amerikai katona is megsebesült, biztosan hasznos volt az mentőhelikopterek jelenléte.

Az MH-60M helikopterek is a levegőben utánatölthetőek, így nagy távolságú bevetésekre is alkalmasak. Kép: U.S. Department of War
Az MH-60M helikopterek ugyancsak utánatölthetőek a levegőben, így nagy távolságú bevetésekre is alkalmasak. Kép: U.S. Department of War

De a Delta Force katonái nem nélkülözhették a komolyabb csapásmérő erőt sem, amit az MH-60M DAP vagyis közvetlen tűztámogató változata biztosított. Ezek a helikopterek az oldalukon lévő szárnycsonkokon 30 milliméteres gépágyú konténereket, vagy 70 milliméteres, lézervezérlésű rakétákat illetve AGM-114 Hellfire páncéltörő fegyvereket hordozhatnak. Azért repültek Caracas fölé, hogy ha kell, megsemmisítsék az elnöki palota felé induló helyi erőket.

Egy egészen apró, de mégis jelentős harcértéket képviselő helikopter, az MH-6M Little Bird is ott repkedett a venezuelai főváros felett. Az ugyancsak különleges akciókhoz átalakított forgószárnyasok pilótái éjjellátó szemüveget viselve, folyamatosan pásztázták a hadműveleti területet, ellenséges katonák, járművek után kutatva. Sőt, az akció megindítása előtt alacsonyan elrepültek Nicolás Maduro rezidenciája felett, hogy pontos, pillanatnyi helyzetképet adjanak a behatoló egység számára.

Az MH-6M helikopterek amilyen kicsik, annyira fontos eszközei a különleges akcióknak. Kép: U.S. Department of War
Az MH-6M helikopterek amilyen kicsik, annyira fontos eszközei a különleges akcióknak. Kép: U.S. Department of War

Mivel ezek a gépek nem csapnak nagy zajt tökéletesen megfeleltek erre a feladatra. Emellett néhány fős csapatokat is kirakhattak az elnöki palota körüli épületek tetejére, vagy a közeli sikátorokba, hogy jelentsék, illetve ha kell, feltartóztassák a Maduro elnök segítségére igyekvő venezuelai csapatokat. Az MH-6M felfegyverzett változatai ehhez a levegőből adhattak támogatást fedélzeti géppuskáikkal, vagy irányított rakétáikkal.

Volt azonban még egy repülőeszköz is, amely szintén részt vett a Delta Force akciójában: méghozzá egy MQ-1C Grey Eagle. Ez a drón akár 25 órán keresztül és a célterület felett cirkálhat és akár rakétákkal is felszerelhető. Valószínű azonban, hogy a Teljes Elszántság Hadműveletben inkább arra használták, hogy megfigyelést és felderítést végezzen, illetve hírszerző tevékenységet folytasson. Az Army Recognition szerit ilyen drón közvetíthette élő, egyenes adásban a Caracasban folyó események képeit Donald Trumpnak és stábjának.

A katonai szaklap egyébként a legnagyobb elismeréssel ír az amerikai hadsereg kommandósainak bevetéséről. Az alig néhány perces küldetést ugyanis évekig tartó, kemény kiképzés és hosszú, minden részletre kiterjedő tervezés előzte meg.

A végrehajtás is rendkívüli odafigyelést igényelhetett, hiszen egy viszonylag szűk légtérben kellett a helikoptereknek éjszaka manőverezniük.

Ilyen különleges helikopterekkel fogták el a kommandósok a venezuelai elnököt – mutatjuk

Az amerikai hadsereg 160. különleges műveleti repülőezrede 2026. január 3-án, Caracasban rendkívül kockázatos rajtaütést hajtott végre.
 

2026. január 5. 18:33
