Még mindig nem tudni pontosan mi okozta a borzalmas svájci katasztrófát - videó

A holttestek azonosítását és a tragédia pontos okainak kivizsgálását folytatták a svájci Crans-Montana síközpontban szombaton, két nappal azután, hogy legalább 40 ember életét vesztette egy népszerű bárban kiütött tűzvészben, ahol az új évet ünnepelték.

A délnyugati Wallis (Valois) kanton főügyésze pénteken közölte, hogy az eddigi vizsgálatok szerint feltehetőleg pezsgősüvegekre helyezett pirotechnikai eszközök boríthatták lángba újév hajnalán a Le Constellation nevű bár mennyezetét.

Az ügyészség közlése szerint tovább vizsgálják az épület szerkezetét és biztonsági rendszerét, valamint az építéshez és egyéb munkálatokhoz használt anyagok megfelelőségét is.

A kanton rendőrfőnöke, Frédéric Gisler a sajtó előtt Sionban, a régió fővárosában tartott sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a 119 sérült közül 113-at hivatalosan azonosítottak. Elmondása szerint az azonosítottak között 71 svájci, 14 francia, 11 olasz, négy szerb, valamint egy bosnyák, egy belga, egy luxemburgi, egy lengyel és egy portugál állampolgár van, de többek állampolgárságát még nem állapították meg.

A 40 halálesettel kapcsolatban a hatóságok még nem adtak ki információt. A kanton rendőrsége szerint azonban több országban, köztük Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban, Portugáliában, a Fülöp-szigeteken, Romániában, Szerbiában és Törökországban is megnyitották az eltűnt személyek úgynevezett halál utáni (ante mortem) ellenőrzésének aktáit.