Bűnügyi vizsgálatot indítottak a tűzvész pusztította svájci bár üzletvezetői ellen

A Wallis (Valais) kantonban, Crans-Montana divatos alpesi üdülőhelyen működő bár üzletvezetői ellen „gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás” miatt indult hivatalos vizsgálat – jelentette be a rendőrség és a kanton főügyésze egy közleményben. Az eljárás eredménye vádemelés lehet a felelősök ellen.

A hatóságok pénteken közölték, hogy feltételezésük szerint a pezsgősüvegekben elhelyezett gyertyáktól gyulladt ki a mennyezet hangszigetelő rétege. Vizsgálják, hogy a hangszigetelő anyag megfelelt-e az előírásoknak, és engedélyezték-e gyertyák használatát a bárban.