Emberek virágokat és mécseseket helyeznek a szilveszteri tûzeset áldozatainak rögtönzött emlékhelyén a Valais kantonbeli Crans-Montanában 2026. január 2-án. Szilveszter éjjelén tûz ütött ki az alpesi síüdülõ Le Constellation nevû bárjában, a tûzben mintegy negyvenen életüket vesztették és legkevesebb 115-en megsebesültek. A fõügyészség szerint feltehetõleg pezsgõsüvegekre helyezett pirotechnikai eszközök boríthatták lángba a szórakozóhely mennyezetét.
Nyitókép: Jean-Christophe Bott, MTI/MTVA

Bűnügyi vizsgálatot indítottak a tűzvész pusztította svájci bár üzletvezetői ellen

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Hivatalos bűnügyi vizsgálatot indítottak a hatóságok annak a svájci bárnak a két francia üzletvezetője ellen, amelyben a szilveszteréjjel kitört tűzben negyvenen meghaltak és száztizenkilencen megsérültek.

A Wallis (Valais) kantonban, Crans-Montana divatos alpesi üdülőhelyen működő bár üzletvezetői ellen „gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás” miatt indult hivatalos vizsgálat – jelentette be a rendőrség és a kanton főügyésze egy közleményben. Az eljárás eredménye vádemelés lehet a felelősök ellen.

A hatóságok pénteken közölték, hogy feltételezésük szerint a pezsgősüvegekben elhelyezett gyertyáktól gyulladt ki a mennyezet hangszigetelő rétege. Vizsgálják, hogy a hangszigetelő anyag megfelelt-e az előírásoknak, és engedélyezték-e gyertyák használatát a bárban.

