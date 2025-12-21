Még keményebb fellépés Venezuela ellen

A tájékoztatás szerint a parti őrség a védelmi minisztériummal együttműködve hajtott végre "villámcsapás-szerű műveletet", amelynek során átvette az irányítást a Centuries nevű tartályhajó felett. A hatóságok gyanúja szerint a hajó olyan olajat szállított, amelyre amerikai szankciók vonatkoznak. A minisztérium a bejegyzésben úgy fogalmazott: "Az Egyesült Államok fegyveres erőinek és szövetségi rendvédelmi szerveinek vasökle uralja a tengereket".

In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.



The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025

Korábban Kristi Noem belbiztonsági miniszter is beszámolt az akcióról az X közösségi oldalon, és egy videót is közzétett, amely állítása szerint a lefoglalást mutatja. Noem hangsúlyozta, hogy Washington továbbra is fellép a szankcionált olaj illegális szállítása ellen, amely - szavai szerint - a térségben működő "narkóterrorizmus" finanszírozását szolgálja.

A mostani már a második alkalom az elmúlt hetekben, hogy az Egyesült Államok olajszállító hajót állít meg Venezuela közelében, miközben jelentős amerikai katonai erőösszevonás zajlik a térségben. A Fehér Ház szóvivője, Anna Kelly közölte: a lefoglalt hajó szankcionált olajat szállított, jogosulatlanul hajózott panamai zászló alatt, és a venezuelai "árnyékflotta" részét képezte.

Venezuela élesen bírálta az amerikai lépést. Delcy Rodríguez venezuelai alelnök közleményében "lopásnak és eltérítésnek" nevezte egy magántulajdonban lévő venezuelai tartályhajó elfoglalását, valamint a legénység "kényszerű eltüntetését" nemzetközi vizeken. Álláspontja szerint az akció a nemzetközi jog megsértését és kalózkodást jelent, ezért Caracas panaszt tesz az ENSZ Biztonsági Tanácsánál.

Donald Trump amerikai elnök néhány nappal korábban a Truth Social közösségi oldalon jelentette be, hogy "teljes és átfogó blokádot" rendel el minden, Venezuelába tartó vagy onnan induló, szankcionált olajszállító tanker ellen. Indoklása szerint Venezuela olajat, földterületeket és más vagyonelemeket "lopott el" az Egyesült Államoktól, és a bevételeket Nicolás Maduro elnök rendszere szerinte kábítószer-kereskedelem, emberkereskedelem és más bűncselekmények finanszírozására használja.

A brit Vanguard tengeri kockázatelemző cég nyilvántartása szerint a Centuries panamai zászló alatt hajózott, és mintegy 1,8 millió hordó venezuelai Merey nyersolajat szállított Kínába. Elemzők szerint az amerikai fellépés nyomán a venezuelai kőolajexport meredeken visszaesett, ami tartós blokád esetén a globális olajárak emelkedéséhez is vezethet.

Fotónk illusztráció.