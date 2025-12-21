ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 21. vasárnap
Vlagyimir Putyin Moszkvában sebesült katonákat látogatott meg a Pavel Mandrika katonasebész nevét viselő Központi Katonai Klinikai Kórházban.
Nyitókép: X / Russian MOD

Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Infostart

Belső hírszerzési források és kormányzati tisztségviselők között nincs egyetértés Oroszország távlati katonai céljait illetően. Míg egyes jelentések szerint Vlagyimir Putyin továbbra is igényt tart egész Ukrajnára, addig a hírszerzési igazgató szerint Moszkva elkerülné a közvetlen konfliktust Európával.

Hat amerikai hírszerzési forrás a Reuters hírügynökségnek arról számolt be, hogy egy szeptemberi jelentés szerint az orosz elnök nem tett le Ukrajna teljes megszállásáról, valamint további, korábban szovjet fennhatóság alá tartozó európai területek megszerzéséről - olvasható a portfolio.hu-n.

Mike Quigley, a képviselőház hírszerzési bizottságának tagja hangsúlyozta: az európai szövetségesek, különösen Lengyelország és a balti államok meg vannak győződve arról, hogy Oroszország további terjeszkedésre készül.

Ezzel szemben Tulsi Gabbard, a Nemzeti Hírszerzés igazgatója közösségi oldalán úgy fogalmazott: az orosz hadsereg ukrajnai teljesítménye azt mutatja, hogy

jelenleg nincs meg a kapacitásuk egész Ukrajna, vagy pláne Európa lerohanásához.

Gabbard szerint Oroszország kifejezetten el akarja kerülni a nagyobb háborút az európai hatalmakkal.

A Trump-adminisztráció álláspontja

Marco Rubio külügyminiszter legutóbbi sajtótájékoztatóján óvatosan nyilatkozott Putyin szándékairól. Kiemelte, hogy az orosz vezetés korábban nyíltan beszélt maximális céljairól, ám ezeket a háború kezdete óta nem sikerült elérniük. Rubio szerint egyelőre bizonytalan, hogy az orosz elnök kész-e reális diplomáciai alkut kötni, vagy továbbra is a teljes ország meghódítására törekszik.

Gálik Zoltán Ukrajna támogatásáról: egy rendkívül bonyolult szerződés aláírása várható

Gálik Zoltán Ukrajna támogatásáról: egy rendkívül bonyolult szerződés aláírása várható
Ukrajna várható pénzügyi igénye körülbelül 130 milliárd euró három év alatt, ebből az EU 24 tagországa egy közös hitellel 90 milliárdot állna – ennek mikéntjéről is beszélt a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense. Gálik Zoltán erős szereplőnek látja az ügyben az EU-t. Téma volt még a műsorban a Mercosur-megállapodás ügye, valamint az unió 2028–2034-es költségvetésének több vitatott újdonsága, a V3-ak érdekérvényesítési pozíciója is.
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
