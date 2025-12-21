Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Hat amerikai hírszerzési forrás a Reuters hírügynökségnek arról számolt be, hogy egy szeptemberi jelentés szerint az orosz elnök nem tett le Ukrajna teljes megszállásáról, valamint további, korábban szovjet fennhatóság alá tartozó európai területek megszerzéséről - olvasható a portfolio.hu-n.

Mike Quigley, a képviselőház hírszerzési bizottságának tagja hangsúlyozta: az európai szövetségesek, különösen Lengyelország és a balti államok meg vannak győződve arról, hogy Oroszország további terjeszkedésre készül.

Ezzel szemben Tulsi Gabbard, a Nemzeti Hírszerzés igazgatója közösségi oldalán úgy fogalmazott: az orosz hadsereg ukrajnai teljesítménye azt mutatja, hogy

jelenleg nincs meg a kapacitásuk egész Ukrajna, vagy pláne Európa lerohanásához.

Gabbard szerint Oroszország kifejezetten el akarja kerülni a nagyobb háborút az európai hatalmakkal.

A Trump-adminisztráció álláspontja

Marco Rubio külügyminiszter legutóbbi sajtótájékoztatóján óvatosan nyilatkozott Putyin szándékairól. Kiemelte, hogy az orosz vezetés korábban nyíltan beszélt maximális céljairól, ám ezeket a háború kezdete óta nem sikerült elérniük. Rubio szerint egyelőre bizonytalan, hogy az orosz elnök kész-e reális diplomáciai alkut kötni, vagy továbbra is a teljes ország meghódítására törekszik.