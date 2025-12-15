ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 17. szerda
Gyászolók leróják kegyeletüket Sydneyben, a város Bondi Beach nevû tengerparti strandján elkövetett terrortámadás helyszínén 2025. december 15-én, egy nappal a tragédia után. Az antiszemita indíttatású fegyveres támadást apa és fia követte el, az egyik támadóval, az 50 éves Sajid Akrammal együtt tizenhatan vesztették életüket.
Nyitókép: Bianca De Marchi

Ez nem szólásszabadság, ez pogrom – Köves Slomó az ausztráliai iszlamista támadásról beszélt

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija szerint az ausztrál politikai döntéshozók is felelősek abban, hogy a szigetországban megerősödött a radikális iszlám és az antiszemitizmus, ami a Sydney-ben történt vérengzéshez vezetett. Köves Slomó az InfoRádiónak elmondta, hogy az egyik rokona, egy 12 éves fiú is megsebesült a terrortámadásban, amikor repeszeket kapott a nyakába.

„Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy a világon egyre jobban előtérbe kerül egy halált szentesítő szekta ideológiája, méghozzá a fundamentalista iszlám, amelyik azt szentesíti, ha ártatlan embereket megölnek, és ebben kifejezett és kiemelt célpont a zsidóság. Nem először történik, hogy ártatlan emberek esnek áldozatul ennek az őrült, sötét ideológiának” – mondta Köves Slomó az InfoRádióban.

A rabbi emlékeztetett arra, hogy ugyanez történt 2023. október 7-én Izraelben is, amikor több mint ezer áldozata volt az iszlamista terroristák támadásának, és ez történik az elmúlt évtizedekben a világ több pontján is, most éppen Ausztráliában, egy hanukai ünnepségen, ahol gyerekek, idősek, asszonyok, ártatlan emberek lettek „levadászva”, miközben az egyetlen vétkük az volt, hogy zsidók és egy zsidó ünnepségen vesznek részt.

Miért engedi Isten?

Teológiai felvetésre válaszolva az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija arról beszélt, hogy évezredek óta keresi a vallás a választ arra, ezt miért engedi az Isten. Az egész Jób könyve a Bibliában arról szól, hogy miért szenvednek az igazak. „A világunk ilyen, a világunk teli van sötétséggel, és ez csak még jobban meg kell hogy erősítsen bennünket abban, hogy a mi feladatunk a sötétség ellensúlyozása a fénnyel” – fejtegette a hitközség vezetője.

A távoli Ausztráliában is felerősödött az antiszemitizmus. A rabbi szerint Ausztrália mindig egy közismerten nyugodt, békés hely volt, de az elmúlt két évtizedben ott is felütötte a fejét a fundamentalista iszlám, különösen a 2023-as terrortámadás után. A fundamentalista iszlamisták által szervezett tömegtüntetéseken olyan megnyilvánulások voltak, hogy „Gázosítsuk el a zsidókat!, Halál a zsidókra!”, és a zsidó közösség, illetve Izrael hiába hívta fel erre az ausztrál döntéshozók, az államvezetés figyelmét, úgy tűnik, hogy süket fülekre találtak ezek a segélykiáltások.

Ez azzal magyarázható Köves Slomó szerint, hogy Ausztrália nincs hozzászokva az ilyen erőszakhoz és talán nem értették, hogy

itt nem egyszerűen a szólásszabadságról van szó,

vagy egy politikai véleménynyilvánításról, hanem „erőszakos terror és a zsidók elleni pogrom előkészítéséről beszélhetünk”.

Volt egy különleges pillanata ennek a terrortámadásnak, amikor egy Ahmed nevű muszlim, egy zöldséges fegyverzett le egy puskával felszerelkezett támadót, legalábbis időlegesen.

„Ez az a fény, amiről beszélünk, az a kis fénycsóva, ami ott van a legnagyobb sötétség közepén is, hogy valaki a saját egészségét, a saját épségét veszélyeztetve kiáll másokért, és az pedig, hogy ez az illető maga is muzulmán, azt gondolom, hogy még nagyobb reményt kelt. Ugyanis

itt nem arról van szó, hogy a muzulmánok úgy általában terroristák lennének,

hanem arról van szó, hogy van egy olyan olvasata az iszlám vallásnak, ami egy olyan fundamentalista ideológiát képvisel, aminek sajnos egyre több követője van a világban. Ezért talán még fontosabb, hogy a muzulmánok közül is vannak, akik kiállnak ezzel az ideológiával szemben” – mondta.

Köves Slomó elmondta az InfoRádióban azt is, hogy a támadásban egy rokona is megsérült: a veje – a a lánya férjének – az unokatestvére, egy 12 éves fiatal is ott volt ezen az eseményen, repesz került a nyakába és a hátába. Túlélte az támadást, de a rabbi szerint a testi és lelki sebeket még nagyon hosszan, talán egész életében magán fogja viselni.

Az iszlám fundamentalizmus hazai helyzetére vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy Magyarország kiemelt státuszban van, tekintve, hogy itt gyakorlatilag nincsen muzulmán közösség, és így a fundamentalista iszlám sem mutatja jeleit nálunk.

„Ez egy áldott helyzet az ország általános közbiztonsága szempontjából, és különösen a zsidó közösség szempontjából. Magyarország talán az egyetlen ország, amelyik az október 7-i terrortámadás után egyértelműen kiállt az áldozat Izrael mellett, és nem engedte, hogy terrorpárti tüntetések legyenek az országban” – fogalmazott.

Sydney, 2025. december 15. Gyászolók leróják kegyeletüket Sydneyben, a város Bondi Beach nevû tengerparti strandján elkövetett terrortámadás helyszínén 2025. december 15-én, egy nappal a tragédia után. Az antiszemita indíttatású fegyveres támadást apa és fia követte el, az egyik támadóval, az 50 éves Sajid Akrammal együtt tizenhatan vesztették életüket. MTI/EPA/AAP/Bianca De Marchi
Gyászolók leróják kegyeletüket Sydneyben, a város Bondi Beach nevû tengerparti strandján elkövetett terrortámadás helyszínén 2025. december 15-én, egy nappal a tragédia után. Az antiszemita indíttatású fegyveres támadást apa és fia követte el, az egyik támadóval, az 50 éves Sajid Akrammal együtt tizenhatan vesztették életüket. MTI/EPA/AAP/Bianca De Marchi

Magyarországon nullára csökkent a fizikai antiszemita atrocitások száma az elmúlt pár évben. Itt példamutató helyzet Köves Slomó szerint, aki reméli, sokáig biztosítva lesz az általános közbiztonság és a zsidó közösségek, zsidó emberek biztonsága is.

