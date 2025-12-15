Bondi Beach: két magyar áldozata is van az ausztrál lövöldözésnek

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, vasárnap halálos lövöldözés volt az ausztrál Bondi beachen. Legalább 15 ember, köztük idősek és fiatalok is. A hatóság terrorcselekménynek minősítette az esetet, a támadók a helyi zsidó közösséget vették célba a hanuka ünnepének első napján.

A Blikk arról számolt be, hogy magyar holokauszttúlélő is van az áldozatok között. A Kidma nonprofit szervezet szerint a 82 éves Pogány Marika is a rendezvény első sorban ült barátaival, amikor megtámadták őket.

„Az asszony aktív életet élt, 2019-ben elnyerte az ausztáliai Zsidó Közösségi Felhívás Mensch-díját, amiért 23 éven át önkéntesként segítette a zsidó idősek programját a Centre of Activityn keresztül. Több mint 12 000 kóser ételt szállított ki kerekeken. A szlovákiai Komáromi Zsidó Hitközség megemlékezéséből kiderül, hogy Marika hű maradt magyar-zsidó gyökereihez. Rendszeresen elkísérte barátnőjét a komáromi mártírmegemlékezésekre, hogy a holokausztban elpusztított szeretteire közösen emlékezzenek” – írják a megemlékezésben.

A másik magyar áldozat a 78 éves Tibor Weitzen volt. Unokája, Leor Amzalak azt nyilatkozta az ABC-nek: nagyapja 1988-ban vándorolt Ausztráliába Izraelből.

A halottak között van a közösség fiatal rabbija, Eli Shlanger is, illetve más holokauszttúlélő is életét vesztette. 40 embert továbbra is kórházban kezelnek. Köves Slomó a vasárnapi budapesti hanuka-gyertyagyújtáson közölte: egy 12 éves rokona is a sérültek között van.

Anthony Albanese, Ausztrália miniszterelnöke a támadást antiszemita cselekménynek nevezte, amely kifejezetten a zsidó közösség ellen irányult.