Egy kis csendes-óceáni sziget az orosz árnyékflotta legújabb bázisa

A legtöbb hajótulajdonos ugyan még soha nem járt a Cook-szigeteken, de a tankereik tatján mégis ennek a miniállamnak a csillagos lobogója lengedezik. Ehhez ugyanis nem kell más, csak annyi, hogy kérvényezzék a nyilvántartásba vételt és persze kifizessék a regisztrációs díjat. Hogy, mindez miért éri meg? Azért, mert az elegáns, sötétkék lobogó – melynek bal felső sarkában még a brit zászló is ott virít – remek álca azoknak, akik ki akarják játszani a nemzetközi szankciókat.

A Cook-szigetek zászlaja. Egyre gyakrabban tűnik fel orosz vagy iráni olajat csempésző hajókon.

Az AFP hírügynökség beszámolója szerint az amerikai hatóságok 2024 és 2025 között legalább 20 olyan hajóról szereztek tudomást, amelyek vagy orosz, vagy iráni nyersolajat csempésztek. Oroszországot az Ukrajna ellen indított háború, Iránt pedig a nemzetközi előírásokat sértő, nukleáris programja miatt szankcionálták a nyugati államok. Ám nehéz a büntető intézkedéseknek érvényt szerezni, mivel Moszka és Teherán igencsak leleményes az embargó kijátszásában.

Ebben különösen nagy segítségükre vannak az olyan aprócska és többnyire koldusszegény kis országok, mint a Csendes-óceánon található Cook-szigetek. Nekik aztán mindegy, hogy a tőlük irdatlan távolságra lévő Európai Unió vagy az Egyesült Államok miért nem akarja engedni az oroszoknak és az irániaknak az olajjal való kereskedést. Számukra csak az a lényeg, hogy pénzhez jussanak.

Az orosz árnyékflotta hajói hirhedten rossz állapotúak. Borzalmas ökológiai katasztrófát okozhat, ha elsüllyed egy ilyen, több tízezer tonnányi olajat szállító monstrum. Kép: X / Vatnik Soup

A Cook-szigetekkel társult viszonyban álló Új-Zéland külügyminisztere felháborítónak és tűrhetetlennek nevezte ezt a gyakorlatot. A francia hírügynökségnek nyilatkozva Winston Peters elmondta, hogy országa már többször jelezte a Cook-szigetek vezetésének: hagyjon fel a nemzetközi jogot sértő gyakorlattal és ne segédkezzen a szankciók kijátszásában.

A pénz azonban nagy úr, bár szinte nevetségesen kicsi összegekről van szó. Az AFP kiderítette, hogy egy harmincezer tonnás olajszállító nyilvántartásba vételéért mindössze tízezer dollárt kell fizetni. Ráadásul ez sem közvetlenül a miniállam kasszájába folyik, mivel a regisztrációkat egy magántársaság intézi, így csupán a vállalat adójából gyarapodhat a központi büdzsé. De a sziget vezetésének úgy látszik, ez még így is megéri.

Persze az olajcsempészés azért nagyon is jövedelmező vállalkozás.

Például az egyik, az Egyesült Arab Emírségekben működő hajózási társaságról áprilisban derült ki, hogy több millió dollár értékű iráni olajat adott el, fittyet hányva a Teheránt sújtó embargóra. A naftát olyan tankerekkel szállította, amelyek barbadosi, gambiai, panamai és persze Cook-szigeteki zászlók alatt hajóztak.

De nemcsak az oroszok és az irániak kerülik meg ilyen módon a nemzetközi korlátozásokat. Észak-Korea ugyancsak az aprócska, csendes-óceáni szigeteken regisztrált hajóival csempészi a tiltólistás termékeket. A kommunista diktatúra tengerészei olyan egzotikus zászlók alatt navigálnak, mint Palau, Niue, vagy Tuvalu. Nyilván ezek az államok sem kérnek sokat a lobogójuk használatáért. Annyira kicsik és jelentéktelenek, hogy igazából nincs is semmiféle diplomáciai eszköz, amivel nyomást lehetne rájuk gyakorolni.

Marad tehát a folyamatos megfigyelés és a gyanús felségjelzésű hajók kitiltása a nemzeti vizekről. Az óvatosság egyáltalán nem indokolatlan, hiszen pár hónapja az Eagle S nevű kereskedelmi hajó több kommunikációs kábelt is széttépett úgy, hogy a horgonyával felszántotta a Balti-tenger alját. A finn hatóságok végül feltartóztatták a Cook-szigeten bejegyzett, ám gyaníthatóan orosz tulajdonban lévő hajót. De a pusztítást nem tudták időben megakadályozni.

Helsinki District Court decided that it could not issue a verdict in the case of Eagle S tanker, as the crew of russian shadow fleet vessel Eagle S committed the crimes in international waters and therefore cannot be convicted in Finland.



Next sabotage coming in few weeks ??? pic.twitter.com/uoAslSkGqH — Tomi ?????? (@TallbarFIN) October 3, 2025

Míg a Nyugat azon igyekszik, hogy ellehetetlenítse a szankciók kijátszását, a Cook-szigetek egyre nagyobb bevételhez jut a gyanús hajók nyilvántartásba vételéből. A világ legnagyobb hajózási biztosítója, a Lloyd's adatai szerint tavaly, a Cook-szigeteken működő regisztrációs cég árbevétele nőtt a leggyorsabban. A külföldiek által fizetett nyilvántartásba vételi díjakból pedig

a szigetek költségvetése egy év alatt 400 százalékkal több adóbevételhez jutott.

Hivatalosan persze mind a vállalat, mind pedig az állami vezetés tagadja, hogy részt venne az Irán és Oroszország elleni szankciók kijátszásában. Az AFP-nek azt bizonygatták, hogy amint tudomást szereznek a nemzetközi intézkedések megszegéséről, rögtön törlik a gyanúba keveredett hajót a nyilvántartásukból.