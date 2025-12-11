Befagyasztott orosz vagyonok – Végül megkerülik a magyar vétót?

Bóka János szerint különösen aggasztó, hogy az Európai Bizottság ebben aktív szerepet vállalt.

„Ahelyett, hogy a szerződések őreként biztosítaná a közös szabályok betartását, olyan politikai döntéseket kezdeményezett, amelyek ellentétesek a közös kül- és biztonságpolitika döntéshozatali rendjével. Ezzel a tanácsot is jogilag védhetetlen helyzetbe sodorta" - írta a miniszter.

Hozzátette: a mai döntés veszélyes precedens.

Bóka János kiemelte: Magyarország nem támogatta a javaslatot és fenntartja a jogot minden szükséges további lépés megtételére.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a geopolitikai következmények is súlyosak. "Valós kockázata van annak, hogy ez a döntés kisiklatja a folyamatban lévő tárgyalásokat, amelyek végre tartós békéhez vezethetnének közvetlen szomszédságunkban" - zárta bejegyzését Bóka János.

Bóka János ezzel azon sajtóértesülésekre reagált, amelyek szerint megegyeztek az uniós nagykövetek csütörtökön arról, hogy elfogadnak egy jogi mechanizmust, amellyel el tudják kerülni az esetleges magyar vétót az Oroszországgal szembeni szankciók ügyében. A Politico oldalán megjelentek szerint az uniós nagykövetek vészhelyzeti jogosítványokat adtak az Európai Bizottságnak, hogy az összesen 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont ne lehessen egyetlen tagország ellenszavazatával feloldani. A szankciók meghosszabbításához eddig félévente meg kellett szavaznia őket minden tagállamnak, így Magyarország folyamatosan élhetett a vétóval.