ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.68
usd:
325.95
bux:
109213.64
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Close up of millions of rubles
Nyitókép: Coprid/Getty Images

Befagyasztott orosz vagyonok – Végül megkerülik a magyar vétót?

Infostart / MTI

Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét és újabb szankciókkal egyenértékű intézkedéseket akar áterőltetni egyhangúság hiányában is. Ez a lépés ellentétes az uniós szerződésekkel - írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtök este a Facebook-oldalán.

Bóka János szerint különösen aggasztó, hogy az Európai Bizottság ebben aktív szerepet vállalt.

„Ahelyett, hogy a szerződések őreként biztosítaná a közös szabályok betartását, olyan politikai döntéseket kezdeményezett, amelyek ellentétesek a közös kül- és biztonságpolitika döntéshozatali rendjével. Ezzel a tanácsot is jogilag védhetetlen helyzetbe sodorta" - írta a miniszter.

Hozzátette: a mai döntés veszélyes precedens.

Bóka János kiemelte: Magyarország nem támogatta a javaslatot és fenntartja a jogot minden szükséges további lépés megtételére.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a geopolitikai következmények is súlyosak. "Valós kockázata van annak, hogy ez a döntés kisiklatja a folyamatban lévő tárgyalásokat, amelyek végre tartós békéhez vezethetnének közvetlen szomszédságunkban" - zárta bejegyzését Bóka János.

Bóka János ezzel azon sajtóértesülésekre reagált, amelyek szerint megegyeztek az uniós nagykövetek csütörtökön arról, hogy elfogadnak egy jogi mechanizmust, amellyel el tudják kerülni az esetleges magyar vétót az Oroszországgal szembeni szankciók ügyében. A Politico oldalán megjelentek szerint az uniós nagykövetek vészhelyzeti jogosítványokat adtak az Európai Bizottságnak, hogy az összesen 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont ne lehessen egyetlen tagország ellenszavazatával feloldani. A szankciók meghosszabbításához eddig félévente meg kellett szavaznia őket minden tagállamnak, így Magyarország folyamatosan élhetett a vétóval.

Kezdőlap    Külföld    Befagyasztott orosz vagyonok – Végül megkerülik a magyar vétót?

ukrajna

európai bizottság

vétó

befagyasztás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrán elnök: karácsonyig kaptunk időt Washingtontól

Ukrán elnök: karácsonyig kaptunk időt Washingtontól

Az ukrajnai háború befejezéséről szóló megállapodás kidolgozására nem volt konkrét, ultimátumjellegű határidő, de az Egyesült Államok szeretné még karácsony előtt teljes mértékben tisztázni a megállapodás állását - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Kijevben újságírókkal.
 

Elfogadhatatlan célok – nem kertelt Friedrich Merz az amerikai biztonsági stratégia kapcsán

Szergej Lavrov: az Ukrajnába vezénylendő európai katonák legitim katonai célpontok

Orosz vagyonok lefoglalása: Belgium szembe megy az EU-val

VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Noha az európaiak a következő hétre összehoznának egy találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnökkel, hogy az ukrajnai békéről tárgyaljanak, a Fehér Háznak először "válaszokra" van szüksége – jelentette ki Trump tegnap, miután beszélt Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság vezetőivel. Az amerikai elnök szerint nem akarják fecsérelni az idejüket, Zelenszkijnek "realisztikusnak kell lennie", és újból felvetette, hogy mikor fognak választásokat tartani Ukrajnában. Az ukrán elnök tegnap nyitottságát fejezte ki ez iránt, az alkotmányos korlátok dacára. Mindeközben az amerikai képviselőház megszavazta a Pentagon következő két évre szóló védelmi költségvetését, amely évi 400 millió dollár katonai segélyt biztosítana Kijevnek. A büdzsét még a szenátusnak jóvá kell hagynia. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A NATO főtitkára szerint ez lehet Oroszország következő célpontja: tényleg ekkora a fenyegettség?

A NATO főtitkára szerint ez lehet Oroszország következő célpontja: tényleg ekkora a fenyegettség?

Mark Rutte NATO-főtitkár Berlinben sürgette a tagországokat védelmi erőfeszítéseik fokozására, figyelmeztetett Oroszország növekvő fenyegetésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US sanctions six more ships after seizing oil tanker off Venezuela

US sanctions six more ships after seizing oil tanker off Venezuela

The Trump administration says the tanker was involved in “illicit oil shipping”, but Venezuela accuses the US of “theft” and “piracy”.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 20:29
Ukrán elnök: karácsonyig kaptunk időt Washingtontól
2025. december 11. 18:12
Saját lakásában ölt meg egy nyugdíjas férfit egy megvadult majom
×
×
×
×