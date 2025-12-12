ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor: Brüsszel ma átlépi a Rubicont, vége a jogállamiságnak

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Orbán Viktor miniszterelnök szerint pénteken egy olyan írásos szavazás veszi kezdetét, amely „jóvátehetetlen károkat okoz az Uniónak”.

Az Európai Unió csütörtökön jóváhagyott egy jogi mechanizmust, amellyel Magyarország vétójogát kikerülve véglegesen befagyasztanák a 210 milliárd euró értékű orosz állami vagyont Európában. A magyar kormányfő szerint ezzel a döntéssel megszűnik a jogállamiság az Európai Unióban – írja az Index összefoglalója.

A Politico jelentése szerint az EU nagyköveteinek testülete rendkívüli jogköröket adott az Európai Bizottságnak, hogy az orosz állami vagyont addig tartsa blokkolva, amíg a Kreml nem fizet háború utáni jóvátételt Ukrajnának.

Az új jogi mechanizmus gyakorlatilag felülírja a jelenlegi szabályokat, amelyek szerint az EU-tagállamoknak félévente egyhangúan kell jóváhagyniuk a szankciókat.

A lap szerint ezt a mechanizmust részben azért hozták létre, hogy megakadályozzák Orbán Viktort (és más Kreml-barátnak titulált vezetőket) abban, hogy vétóval blokkolják a szankciók meghosszabbítását.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a hírre reagálva közösségi oldalán azt írta: „A brüsszeliek a mai napon átlépik a Rubicont. Ma délben egy olyan írásos szavazás veszi kezdetét, amely jóvátehetetlen károkat okoz az Uniónak”.

