Orbán Viktor: Brüsszel ma átlépi a Rubicont, vége a jogállamiságnak

Az Európai Unió csütörtökön jóváhagyott egy jogi mechanizmust, amellyel Magyarország vétójogát kikerülve véglegesen befagyasztanák a 210 milliárd euró értékű orosz állami vagyont Európában. A magyar kormányfő szerint ezzel a döntéssel megszűnik a jogállamiság az Európai Unióban – írja az Index összefoglalója.

A Politico jelentése szerint az EU nagyköveteinek testülete rendkívüli jogköröket adott az Európai Bizottságnak, hogy az orosz állami vagyont addig tartsa blokkolva, amíg a Kreml nem fizet háború utáni jóvátételt Ukrajnának.

Az új jogi mechanizmus gyakorlatilag felülírja a jelenlegi szabályokat, amelyek szerint az EU-tagállamoknak félévente egyhangúan kell jóváhagyniuk a szankciókat.

A lap szerint ezt a mechanizmust részben azért hozták létre, hogy megakadályozzák Orbán Viktort (és más Kreml-barátnak titulált vezetőket) abban, hogy vétóval blokkolják a szankciók meghosszabbítását.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a hírre reagálva közösségi oldalán azt írta: „A brüsszeliek a mai napon átlépik a Rubicont. Ma délben egy olyan írásos szavazás veszi kezdetét, amely jóvátehetetlen károkat okoz az Uniónak”.