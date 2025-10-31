Új hír az amerikai atomfegyvertesztek újrakezdéséről

Az alelnök a Fehér Ház előtt újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta: az amerikai nemzetbiztonság fontos eleme, hogy jelentős nukleáris fegyverarzenállal rendelkezik, a működőképesség fenntartásának pedig része annak ellenőrzése is.

Hozzátette, az Egyesült Államok olyan országokkal is szorosan együttműködik a nukleáris fegyverkezés korlátozásában, amelyekkel nem ápol jó viszonyt.

Donald Trump elnök csütörtökön közösségi oldalán jelentette be szándékát az Egyesült Államok nukleáris fegyverkísérleteinek újraindításáról.

Az elnök később a repülőgépen tartott sajtóbeszélgetésen is megerősítette a szándékot, és közölte, hogy a tesztek részleteit később jelentik be. A helyszínekkel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokban vannak erre létrehozott körzetek.

Donald Trump megismételte, azért tartja szükségesnek és helyénvalónak a tesztek újraindítását, mert mások is ezt teszik. Utalt Oroszországra, valamint Kínára, amely gyors ütemben zárkózik fel a nukleáris fegyverarzenált tekintve az Egyesült Államokhoz és Oroszországhoz, a két legnagyobb atomhatalomhoz. Az elnök hozzátette: ugyanakkor célként a nukleáris leszerelést tartja a legjobb útnak.