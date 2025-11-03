ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 3. hétfő
Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivõje egy pekingi sajtótájékoztatón 2024. december 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jessica Lee

Máris vége a nagy amerikai–kínai „összeborulásnak”?

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Peking visszautasította az Egyesült Államok vádját, miszerint Kína titokban nukleáris kísérleteket folytatna. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként és felelős nukleáris fegyverrel rendelkező államként Kína mindig is a békés fejlődés útját követte – jelentette ki Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

Mao szerint Kína kész a nemzetközi közösséggel együttműködve betartani az Atomcsend egyezményt (CTBT), valamint megvédeni a nemzetközi nukleáris leszerelési és non-proliferációs rendszert.

A szóvivő hozzátette: Kína reméli, hogy az Egyesült Államok is tényleges lépésekkel teljesíti az egyezményből fakadó kötelezettségeit, és betartja a nukleáris kísérletek felfüggesztésére tett ígéretét, ezzel is hozzájárulva a globális stratégiai egyensúly és stabilitás megőrzéséhez.

Mao Ning a sajtótájékoztatón reagált Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter előző napi kijelentésére is, miszerint Washington további vámokat vethet ki Kínára, ha Peking továbbra is akadályozza a ritkaföldfémek exportját.

A szóvivő elmondta: a kínai illetékes hatóságok már többször ismertették álláspontjukat a ritkaföldfém-export ellenőrzésével kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy a Kuala Lumpurban lezajlott kínai-amerikai gazdasági tárgyalások eredményei is azt mutatják, hogy a párbeszéd és az együttműködés a helyes út, míg a fenyegetések és a nyomásgyakorlás nem segítik a problémák megoldását.

Mao hozzátette: a legfontosabb feladat jelenleg az, hogy a felek komolyan végrehajtsák a két államfő Puszanban tartott találkozóján elért fontos megállapodásokat, és ezzel több stabilitást vigyenek a kínai-amerikai gazdasági együttműködésbe, valamint a világgazdaság egészébe.

Külföld

kína

ensz

egyesült államok

atombomba

nukleáris kísérlet

atomcsend

