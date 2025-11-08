A moszkvai parlament biztonsági bizottságának tagja sürgette, hogy Oroszország hagyjon fel a béketeremtő szerepével, és ehelyett mutassa meg a világnak milyen pusztító nukleáris erővel rendelkezik. A News.ru hírportálnak azt nyilatkozta: fel kellene építeni a washingtoni Pentagon, a párizsi Eiffel-torony és a londoni Big Ben utánzatait, hogy aztán azokat atomcsapásokkal pusztítsák el. Szerinte ezzel kellően meg lehetne rémíteni a Nyugatot.

„Csak az ilyen hidegháborús érveléssel lehet lehűteni a nyugatiakat, és megértetni velük, hogy az atomháborúval játszanak, ha továbbra is Oroszország ellen szervezkednek” – közölte a moszkvai képviselő. Pár nappal Sermet meghökkentő javaslata előtt

Putyin elnök arra utasította az orosz védelmi minisztériumot és más hatóságokat, hogy készítsenek javaslatokat a nukleáris kísérletek újraindítására – 35 év után először.

Mint mondta, a Kreml nem hagyja válasz nélkül, ha más államok újrakezdik az atomrobbantásokat. Vlagyimir Putyin ezzel válaszolt Donald Trumpnak arra kijelentésére, hogy az Egyesült Államok a nukleáris fegyverkísérletek felújítását fontolgatja.

Az amerikai elnök a múlt héten közölte, hogy Washington „ bizonyos teszteket” készül végrehajtani. Azt azonban nem árulta el hogy ez a földalatti atomrobbantások újrakezdését jelenti-e. Ezeket ugyanis egy 1996-ban kötött nemzetközi egyezmény tiltja. Donald Trump azt mondta: „Ha más országok is ezt teszik, akkor azt mi sem nézzük majd tétlenül. De, hogy mi lesz a válaszunk, azt most nem fogom elmondani”.

Ezzel kapcsolatban a Kyiv Independent arra emlékeztet, hogy Oroszországban egy sor olyan fegyverrel kísérleteznek, amelyek nukleáris töltettel is felszerelhetők. Észak-Korea pedig nemcsak hordozó eszközöket próbálgat, hanem 2006 és 2017 között – a világon egyedüliként – hat kísérleti atomrobbantást is végrehajtott. Ugyanakkor az orosz Biztonsági Tanács legutóbbi ülésén Andrej Belouszov védelmi miniszter azt sürgette, hogy kezdjék el az atomfegyver kísérletek előkészítését.