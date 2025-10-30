ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.91
usd:
334.52
bux:
107141.14
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
USA VS Russia conflict. Square flags. Nuclear weapons. Cold war illustration. 3D render
Nyitókép: Getty Images / Volodymyr Horbovyy

Elrendelte az atomfegyverek tesztelésének újrakezdését Donald Trump

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump amerikai elnök bejelentette az atomfegyvertesztek azonnali újrakezdését más országok tesztprogramjaira hivatkozva a Truth Social közösségi platformon közzétett üzenetében.

Trump utasítása értelmében a hadügy-minisztériumnak azonnal meg kell kezdenie a teszteket. A bejelentésre közvetlenül Hszi Csin-ping kínai elnökkel a dél-koreai Kjongdzsuban tartott találkozója előtt került sor.

Az Egyesült Államok a nevadai kísérleti telepen 1992 szeptemberében végrehajtott föld alatti robbantás óta nem végzett atomfegyvertesztet. Ugyanabban az évben George H. W. Bush elnök moratóriumot hirdetett az atomtesztekre. Az Egyesült Államok elnöke azonban bizonyos feltételek mellett jogosult új atomtesztek engedélyezésére.

Az elnöki bejelentést követően Dina Titus nevadai demokrata képviselő törvénytervezet készítését jelentette be az új tesztek megakadályozására.

Vlagyimir Putyin nemrég jelentette be a Burevesztnyik nukleáris meghajtású és atomfegyverrel felszerelhető manőverező robotrepülőgép sikeres tesztjét.

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által 1996-ban elfogadott atomfegyverteszt-stop szerződést az Egyesült Államok nem ratifikálta, Oroszország pedig 2023 végén visszavonta ratifikációját. A kilencvenes évek óta egyikük sem hajtott végre tesztrobbantást.

Az Egyesült Államok és Oroszország között kötött New START nukleáris leszerelési megállapodás érvényessége 2026 februárjában lejár, és jelenleg nincs érdemi tárgyalás a meghosszabbításáról. A Kreml nyilatkozata szerint a megállapodás újbóli megkötése nem reális.

Az atomfegyverek számát tekintve az International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) adatai szerint Oroszország birtokolja a legtöbb nukleáris robbanófejet (több mint 5500-at), míg az Egyesült Államok 5044-et. A Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) szerint kilenc állam rendelkezik atomfegyverrel: az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, az Egyesült Királyság, Franciaország, India, Pakisztán, Észak-Korea és Izrael.

Kezdőlap    Külföld    Elrendelte az atomfegyverek tesztelésének újrakezdését Donald Trump

egyesült államok

donald trump

tesztelés

atomfegyverek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vége az elnöki csúcsnak: nagy bejelentést tett Donald Trump - Fordulat jön a kereskedelmi háborúban

Vége az elnöki csúcsnak: nagy bejelentést tett Donald Trump - Fordulat jön a kereskedelmi háborúban

Véget ért Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök személyes csúcstalálkozója, a washingtoni vezető a médiának nyilatkozott arról, pontosan milyen megállapodások születtek kettejük közt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Spar akciós újság: úgy vágta pofán a magyarokat a drágulás, hogy a fal adja a másikat

Spar akciós újság: úgy vágta pofán a magyarokat a drágulás, hogy a fal adja a másikat

2018-ban még fillérekért vettük, ma már aranyárban mérik ugyanazt. Megnéztük a Spar régi akciós újságját - az eredmény: sokkoló drágulás a bevásárlókosárban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

He says the US can sign a trade deal with China "pretty soon" while speaking aboard Air Force One after leaving South Korea.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 30. 06:13
Döbbenetes kísérlet: a műholdak a világ minden titkát kifecseghetik
2025. október 30. 05:45
Durva sebességkorlátozás jön, egészen hihetetlen
×
×
×
×