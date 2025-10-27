Donald Trump üzent Vlagyimir Putyinnak az ukrajnai háború ügyében

Nem helyes, hogy Vlagyimir Putyin erről beszélt. Inkább az ukrajnai háborút kellett volna lezárnia – jelentette ki hétfőn az amerikai elnök újságíróknak repülőgépén, amely Kuala Lumpurból Tokióba, ázsiai körútjának második állomására tartott.

„Ez egy egyedülálló fejlesztés, amilyennel senki más nem rendelkezik a világon” – dicsérte a rakétát vasárnap az orosz elnök, aki szerint a Burevesztnyik (oroszul Viharmadár) típusú fegyvernek „korlátlan a hatótávolsága”.

Az amerikai elnök már korábban is reagált arra, hogy Oroszország kifejlesztett egy ilyen rakétát: „(Az oroszok) tudják, hogy a világ legjobb atom-tengeralattjárója a partjaik (Oroszország) közelében tartózkodik.”

Trump a gépen dicsérte Japán új miniszterelnökét, Takaicsi Szanaét, mert szerinte az ő ideológiája közel áll az ország korábbi vezetőjének, a néhai Abe Sindzónak az ideológiájához. Az elnök most találkozik majd először Takaicsival. „Szerintem jó miniszterelnök lesz, hasznára válik majd a hazájának” – mondta.

Az amerikai elnök ezenkívül megismételte azon korábbi kijelentését, miszerint ázsiai körútján „nagyon szeretne” találkozni Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel. Nem zárta ki, hogy ennek érdekében meghosszabbítja utazását, amely vasárnap Malajziából indult, hétfőn és kedden Japánba, majd szerdán és csütörtökön Dél-Koreába vezet, amikor Hszi Csin-ping kínai vezetővel is találkozik.