2025. október 27. hétfő
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 23: U.S. President Donald Trump departs after speaking during the 80th session of the UNâs General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters on September 23, 2025 in New York City. World leaders convened for the 80th Session of UNGA, with this yearâs theme for the annual global meeting being âBetter together: 80 years and more for peace, development and human rights.â (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
Nyitókép: Chip Somodevilla/Getty Images

Donald Trump üzent Vlagyimir Putyinnak az ukrajnai háború ügyében

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump amerikai elnök helytelennek tartja, hogy orosz hivatali kollégája bejelentette vasárnap az orosz atommeghajtású, manőverező robotrepülőgép sikeres tesztjét.

Nem helyes, hogy Vlagyimir Putyin erről beszélt. Inkább az ukrajnai háborút kellett volna lezárnia – jelentette ki hétfőn az amerikai elnök újságíróknak repülőgépén, amely Kuala Lumpurból Tokióba, ázsiai körútjának második állomására tartott.

„Ez egy egyedülálló fejlesztés, amilyennel senki más nem rendelkezik a világon” – dicsérte a rakétát vasárnap az orosz elnök, aki szerint a Burevesztnyik (oroszul Viharmadár) típusú fegyvernek „korlátlan a hatótávolsága”.

Az amerikai elnök már korábban is reagált arra, hogy Oroszország kifejlesztett egy ilyen rakétát: „(Az oroszok) tudják, hogy a világ legjobb atom-tengeralattjárója a partjaik (Oroszország) közelében tartózkodik.”

Trump a gépen dicsérte Japán új miniszterelnökét, Takaicsi Szanaét, mert szerinte az ő ideológiája közel áll az ország korábbi vezetőjének, a néhai Abe Sindzónak az ideológiájához. Az elnök most találkozik majd először Takaicsival. „Szerintem jó miniszterelnök lesz, hasznára válik majd a hazájának” – mondta.

Az amerikai elnök ezenkívül megismételte azon korábbi kijelentését, miszerint ázsiai körútján „nagyon szeretne” találkozni Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel. Nem zárta ki, hogy ennek érdekében meghosszabbítja utazását, amely vasárnap Malajziából indult, hétfőn és kedden Japánba, majd szerdán és csütörtökön Dél-Koreába vezet, amikor Hszi Csin-ping kínai vezetővel is találkozik.

